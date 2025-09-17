OL - Angers : Konan promu dans la hiérarchie des gardiens ?

Avec la blessure de Rémy Descamps, le groupe des gardiens de l’OL va connaitre une cure de jeunesse dans les prochaines semaines. Lassine Diarra (23 ans) et Yvann Konan (18 ans) vont épauler Dominik Greif.

Il y a un peu plus d’une semaine, il savourait le moment présent, conscient d’avoir profité d’un concours de circonstances avec le départ de Lucas Perri et l’absence d’un gardien remplaçant dans la foulée. Finalement, Rémy Descamps ne pensait pas si bien dire et s'est peut-être porté l’œil tout seul. Au lendemain de sa 4e titularisation de suite en Ligue 1 avec l’OL, le portier a eu la mauvaise surprise de voir l’herbe lui être coupée sous le pied. Touché à la main sur sa sortie au moment de l’égalisation de Rennes, dimanche dernier, Descamps va devoir observer quelques semaines de repos. Mercredi matin, il a d’ailleurs quitté le centre d’entraînement de Décines pendant que ses coéquipiers préparaient la réception d’Angers vendredi soir (20h45).

Un deuxième groupe pro pour l'Ivoirien ?

À quelques mètres de la voiture du Français, Dominik Greif répétait ses gammes avec Antonio Ferreira, l’entraîneur des gardiens. Ce dernier fera son retour sur le banc de l’OL après avoir purgé sa suspension d’un match suite à son comportement lors du match contre l’OM. Avec la blessure de Rémy Descamps, le trio de gardiens retenus pour Angers va donc se retrouver bouleversé avec des promotions. Celle de Greif comme numéro 1, suivie du rôle de doublure pour Lassine Diarra (23 ans). En échauffement d’avant-match au Parc OL, Yvann Konan (18 ans) devrait connaitre un deuxième groupe dans sa jeune carrière après le derby en avril dernier. Depuis le début de la semaine, l’Ivoirien participe aux séances collectives, lui qui a signé son premier contrat professionnel en juillet dernier.