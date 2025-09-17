Actualités
Yvann Konan, gardien l'OL
Yvann Konan, gardien l’OL (@DR)

OL - Angers : Konan promu dans la hiérarchie des gardiens ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Avec la blessure de Rémy Descamps, le groupe des gardiens de l’OL va connaitre une cure de jeunesse dans les prochaines semaines. Lassine Diarra (23 ans) et Yvann Konan (18 ans) vont épauler Dominik Greif.

    Il y a un peu plus d’une semaine, il savourait le moment présent, conscient d’avoir profité d’un concours de circonstances avec le départ de Lucas Perri et l’absence d’un gardien remplaçant dans la foulée. Finalement, Rémy Descamps ne pensait pas si bien dire et s'est peut-être porté l’œil tout seul. Au lendemain de sa 4e titularisation de suite en Ligue 1 avec l’OL, le portier a eu la mauvaise surprise de voir l’herbe lui être coupée sous le pied. Touché à la main sur sa sortie au moment de l’égalisation de Rennes, dimanche dernier, Descamps va devoir observer quelques semaines de repos. Mercredi matin, il a d’ailleurs quitté le centre d’entraînement de Décines pendant que ses coéquipiers préparaient la réception d’Angers vendredi soir (20h45).

    Un deuxième groupe pro pour l'Ivoirien ?

    À quelques mètres de la voiture du Français, Dominik Greif répétait ses gammes avec Antonio Ferreira, l’entraîneur des gardiens. Ce dernier fera son retour sur le banc de l’OL après avoir purgé sa suspension d’un match suite à son comportement lors du match contre l’OM. Avec la blessure de Rémy Descamps, le trio de gardiens retenus pour Angers va donc se retrouver bouleversé avec des promotions. Celle de Greif comme numéro 1, suivie du rôle de doublure pour Lassine Diarra (23 ans). En échauffement d’avant-match au Parc OL, Yvann Konan (18 ans) devrait connaitre un deuxième groupe dans sa jeune carrière après le derby en avril dernier. Depuis le début de la semaine, l’Ivoirien participe aux séances collectives, lui qui a signé son premier contrat professionnel en juillet dernier.

    à lire également
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Contre Rennes, Fonseca estime "que l'OL pouvait gagner le match"
    1 commentaire
    1. Toitoi
      Toitoi - mer 17 Sep 25 à 14 h 38

      Dominík pourrait en profiter pour s'installer, s'il saisit sa chance en faisant l'affaire.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Yvann Konan, gardien l'OL
    OL - Angers : Konan promu dans la hiérarchie des gardiens ? 14:30
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Contre Rennes, Fonseca estime "que l'OL pouvait gagner le match" 13:45
    Abner face à Przemysław Frankowski lors de Lens - OL
    Abner touché aux adducteurs et forfait pour OL - Angers 13:00
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : Morton (OL) va connaitre sa sanction ce mercredi 12:30
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL - Angers : Fonseca peut compter sur un groupe sans Morton et Descamps 11:45
    Samuel Umtiti lors de Naples - Lecce
    OL - Angers : Samuel Umtiti donnera le coup d'envoi 11:00
    Samuel Umtiti
    La retraite, Umtiti (ex-OL) y "pense depuis 18 mois" 10:15
    Benjamin Bouchouari au duel avec Jordan Veretout lors d'OL - Saint-Etienne
    Veretout amer par rapport à son année à l’OL 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    A Rennes, l’OL a fait l’expérience de ce qu’est le haut niveau 08:45
    Les joueuses de l'OL célèbrent le but de Melchie Dumornay contre le PSG
    OL Lyonnes : Dumornay et Heaps nommées pour les prix Concacaf 08:00
    Vignette TKYDG 15 09 2025
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 15 septembre en podcast 07:30
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    L'OL est l'équipe affichant le plus de fautes en Ligue 1 16/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL - Arbitrage : Michael Gerlinger veut rencontrer la DTA et la FFF 16/09/25
    Daniel Congré, nouveau coordinateur sportif de l'OL
    OL : Daniel Congré assistera aux matchs depuis le banc de touche 16/09/25
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    OL : touché à Rennes, Rémy Descamps sera absent plusieurs semaines 16/09/25
    Rachid Ghezzal
    OL : pour Rachid Ghezzal, une première difficile, huit ans après 16/09/25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : première exclusion d’un joueur de l’OL depuis avril 2024 16/09/25
    Vers une absence de diffusion pour Young Boys - OL en Ligue Europa 16/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut