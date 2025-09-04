Actualités
Ballon de l'OL
Illustration ballon entraînement OL / (Crédit : Romane Thevenot)

OL : l'entraîneur des gardiens est suspendu pour un match

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • António Ferreira, entraîneur des gardiens de l'OL, sera suspendu à Rennes. Il avait reçu un carton rouge face à l'OM (1-0).

    Une exclusion des deux côtés, mais l'une aura plus pesé que l'autre. Dimanche, outre le carton rouge pour le Marseillais CJ Egan-Riley à la demi-heure de jeu, le banc de l'OL a également été sanctionné. Au cours de la rencontre, l'arbitre François Letexier a sanctionné António Ferreira, entraîneur des gardiens.

    Lui aussi a été expulsé durant la partie face à l'OM (1-0). Mercredi soir, la Ligue de football professionnel a communiqué sur les suspensions suite à la 3e journée de championnat. Pour le technicien portugais, arrivé en janvier 2025, en même temps que Paulo Fonseca, la punition est tombée.

    Pas sur le banc de touche face à Rennes

    Il ne pourra pas être sur la feuille de match contre Rennes le dimanche 14 septembre prochain (20h45). De plus, il a écopé d'une rencontre de suspension avec sursis. Face au Stade Rennais, il sera par ailleurs privé de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

    Rappelons que Fonseca vivra sa dernière affiche sans pouvoir accéder au vestiaire lyonnais. Pour la réception d'Angers, qui est prévue le 19 septembre, il aura la possibilité de parler à ses joueurs avant, à la mi-temps et à l'issue des 90 minutes. Mais il devra encore suivre la partie depuis les tribunes pendant plusieurs semaines.

    OL - OM (1-0) : l'avertissement d'Abner était justifié
    OL - OM (1-0) : l'avertissement d'Abner était justifié
    4 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - jeu 4 Sep 25 à 10 h 24

      La même punition que le joueur de marseille ER qui aurait pu nous casser Malick , incompréhensible .

      Alejandro Gomes Rodriguez est déjà buteur avec les U18 anglais

      Signaler
    2. Quand je pense a Ferland
      Quand je pense a Ferland - jeu 4 Sep 25 à 10 h 28

      A quel moment il prend le rouge ?
      C'est totalement passé sous les radars (du moins via Ligue1+) et je ne suis pas certain que cela ait été vu depuis le bord du terrain ou dans le stade.

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - jeu 4 Sep 25 à 10 h 56

        Pareil pas vu.
        Peut-être dans les couloirs du vestiaire

        Signaler
    3. Avatar
      Jeanbouininflateral - jeu 4 Sep 25 à 11 h 04

      Il aurait mieux fait de mettre une gifle au marseillais qui a taclé Fofana (et pris le rouge ensuite )
      Il aurait rien eu 😁
      Comme Luis Enrique....

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Derniers commentaires
