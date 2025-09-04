OL : l'entraîneur des gardiens est suspendu pour un match

António Ferreira, entraîneur des gardiens de l'OL, sera suspendu à Rennes. Il avait reçu un carton rouge face à l'OM (1-0).

Une exclusion des deux côtés, mais l'une aura plus pesé que l'autre. Dimanche, outre le carton rouge pour le Marseillais CJ Egan-Riley à la demi-heure de jeu, le banc de l'OL a également été sanctionné. Au cours de la rencontre, l'arbitre François Letexier a sanctionné António Ferreira, entraîneur des gardiens.

Lui aussi a été expulsé durant la partie face à l'OM (1-0). Mercredi soir, la Ligue de football professionnel a communiqué sur les suspensions suite à la 3e journée de championnat. Pour le technicien portugais, arrivé en janvier 2025, en même temps que Paulo Fonseca, la punition est tombée.

Pas sur le banc de touche face à Rennes

Il ne pourra pas être sur la feuille de match contre Rennes le dimanche 14 septembre prochain (20h45). De plus, il a écopé d'une rencontre de suspension avec sursis. Face au Stade Rennais, il sera par ailleurs privé de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Rappelons que Fonseca vivra sa dernière affiche sans pouvoir accéder au vestiaire lyonnais. Pour la réception d'Angers, qui est prévue le 19 septembre, il aura la possibilité de parler à ses joueurs avant, à la mi-temps et à l'issue des 90 minutes. Mais il devra encore suivre la partie depuis les tribunes pendant plusieurs semaines.