OL : Fonseca "compte les jours" avant la fin de sa suspension

Encore suspendu jusqu'au 30 novembre, Paulo Fonseca n'est pas près de retrouver le bord des pelouses de Ligue 1. L'entraîneur de l'OL est impatient que sa sanction prenne fin.
Encore trois mois à patienter pour Paolo Fonseca. Suspendu en France depuis le mois de mars, le Portugais doit aujourd'hui observer l'ensemble des rencontres de son équipe, hors Ligue Europa, depuis les tribunes. Il ne reviendra pas avant le 30 novembre au bord des pelouses de Ligue 1.
Une sanction décernée après sa réaction incontrôlée et son coup de sang contre l'arbitre d'OL - Brest le 2 mars dernier. La LFP avait frappé fort en l'empêchant pendant neuf mois de se trouver sur un banc de touche. "Je continue de penser que c'est injuste, a-t-il glissé à Téléfoot. Ce n'est jamais arrivé à d'autres entraîneurs."
Retour dans le vestiaire mi-septembre
La peine vaut aussi pour le vestiaire, duquel il n'a plus le droit d'approcher. Enfin, cette partie-là se terminera bientôt, car à compter du week-end du 21 septembre, pour la réception d'Angers, il pourra faire passer ses messages avant, à la mi-temps et après la rencontre à ses troupes. Même s'il devra encore attendre plus de deux mois en regardant les matchs depuis les travées des stades.
Une longue attente pour le technicien qui doit certainement voir d'un bon œil la perspective de retrouver prochainement l'Europa Ligue. Dans cette compétition, la punition n'est pas en vigueur. "Je compte les jours avant la fin, a-t-il confié sur TF1. Je veux retrouver le plaisir d'être proche du terrain. Bien sûr que depuis la tribune, j'ai une vision différente, mais ce n'est pas pareil car je ne peux pas être avec mes joueurs dans le vestiaire."
Finalement la sanction contre Fonseca sera tout bénef. C'est comme les coups de pied au luc, quand ça s'arrête, qu'est-ce que c'est bon ! L'effet kiss cool, quoi ! 🤣
Qui n'a pas dérapé une fois...
Dans le monde professionnel cela peut coûter cher.
Dans la France de tous les jours c'est presque devenu une marque de "savoir vivre" dans l' "eco société " nouvelle selon certains!
Par contre dans le foot ça ne plaisante pas. Ce truc terrible et traumatisant tombe comme le couperet de la guillotine : la sanction !
Et oui il faut les mater les footeux ! Les irrespectueux des seigneurs du sifflet, les racailles des tribunes, les chants anti wokistes , les fachos des virages, les racistes de 7 à 77 ans....
Si il doit en rester un ( modèle de citoyenneté) et bien ce sera le stade de foot ! Le reste c'est la teuf, la rave party...
L'avantage de cette longue absence du banc c'est que les fanats de stats vont pouvoir comparer les perfs' de Fonseca selon qu'il est ou non présent sur la pelouse... et qu'on verra peut-être qu'il vaut mieux le laisser en tribune...