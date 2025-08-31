Actualités
Paulo Fonseca observant le match Strasbourg - OL
Paulo Fonseca observant le match Strasbourg – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

OL : Fonseca "compte les jours" avant la fin de sa suspension

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Encore suspendu jusqu'au 30 novembre, Paulo Fonseca n'est pas près de retrouver le bord des pelouses de Ligue 1. L'entraîneur de l'OL est impatient que sa sanction prenne fin.

    Encore trois mois à patienter pour Paolo Fonseca. Suspendu en France depuis le mois de mars, le Portugais doit aujourd'hui observer l'ensemble des rencontres de son équipe, hors Ligue Europa, depuis les tribunes. Il ne reviendra pas avant le 30 novembre au bord des pelouses de Ligue 1.

    Une sanction décernée après sa réaction incontrôlée et son coup de sang contre l'arbitre d'OL - Brest le 2 mars dernier. La LFP avait frappé fort en l'empêchant pendant neuf mois de se trouver sur un banc de touche. "Je continue de penser que c'est injuste, a-t-il glissé à Téléfoot. Ce n'est jamais arrivé à d'autres entraîneurs."

    Retour dans le vestiaire mi-septembre

    La peine vaut aussi pour le vestiaire, duquel il n'a plus le droit d'approcher. Enfin, cette partie-là se terminera bientôt, car à compter du week-end du 21 septembre, pour la réception d'Angers, il pourra faire passer ses messages avant, à la mi-temps et après la rencontre à ses troupes. Même s'il devra encore attendre plus de deux mois en regardant les matchs depuis les travées des stades.

    Une longue attente pour le technicien qui doit certainement voir d'un bon œil la perspective de retrouver prochainement l'Europa Ligue. Dans cette compétition, la punition n'est pas en vigueur. "Je compte les jours avant la fin, a-t-il confié sur TF1. Je veux retrouver le plaisir d'être proche du terrain. Bien sûr que depuis la tribune, j'ai une vision différente, mais ce n'est pas pareil car je ne peux pas être avec mes joueurs dans le vestiaire."

    à lire également
    Jordan Veretout (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    OL - OM : un duel à l'issue incertaine
    3 commentaires
    1. Avatar
      XUO - dim 31 Août 25 à 13 h 59

      Finalement la sanction contre Fonseca sera tout bénef. C'est comme les coups de pied au luc, quand ça s'arrête, qu'est-ce que c'est bon ! L'effet kiss cool, quoi ! 🤣

      Signaler
    2. Avatar
      olgoneforever - dim 31 Août 25 à 14 h 16

      Qui n'a pas dérapé une fois...
      Dans le monde professionnel cela peut coûter cher.

      Dans la France de tous les jours c'est presque devenu une marque de "savoir vivre" dans l' "eco société " nouvelle selon certains!
      Par contre dans le foot ça ne plaisante pas. Ce truc terrible et traumatisant tombe comme le couperet de la guillotine : la sanction !

      Et oui il faut les mater les footeux ! Les irrespectueux des seigneurs du sifflet, les racailles des tribunes, les chants anti wokistes , les fachos des virages, les racistes de 7 à 77 ans....

      Si il doit en rester un ( modèle de citoyenneté) et bien ce sera le stade de foot ! Le reste c'est la teuf, la rave party...

      Signaler
    3. Mimoun
      Mimoun - dim 31 Août 25 à 14 h 16

      L'avantage de cette longue absence du banc c'est que les fanats de stats vont pouvoir comparer les perfs' de Fonseca selon qu'il est ou non présent sur la pelouse... et qu'on verra peut-être qu'il vaut mieux le laisser en tribune...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jordan Veretout (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    OL - OM : un duel à l'issue incertaine 14:20
    Paulo Fonseca observant le match Strasbourg - OL
    OL : Fonseca "compte les jours" avant la fin de sa suspension 13:30
    Pavel Sulc lors de l'amical OL - FBBP01
    OL - OM : Karabec ou Šulc, qui pour jouer numéro 9 ? 12:40
    Pour le match face à l'OM, l'OL commercialise de nouvelles places 11:50
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL académie : samedi mitigé pour les U17 et les U19 11:00
    Clinton Mata (OL) et Munetsi (Reims)
    OL - Ligue 1 : "trop tôt" pour évoquer l'Europe selon Mata 10:10
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL, contre West Ham en Premier League International Cup
    OL Académie : la réserve coule à Seyssinet (4-1) 09:25
    Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
    OL - OM : drôle d'ambiance au-dessus de ce choc 08:40
    d'heure en heure
    Clinton Mata (OL) face à Mason Greenwood (OM)
    OL - OM : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Moussa Niakhaté (OL) face au Fenerbahçe
    Ligue Europa : voyage à Utrecht pour commencer, réception du PAOK pour finir... Le calendrier de l'OL 07:30
    Malick Fofana et Enzo Molebé à l'entraînement de l'OL
    OL - OM : Enzo Molebe remplace Georges Mikautadze dans le groupe 30/08/25
    Martin Satriano avec Lens
    Mercato : Martin Satriano (Lens) vers l'OL 30/08/25
    OL : pour Clinton Mata, les recrues "ont une bonne mentalité" 30/08/25
    Roberto De Zerbi, coach de l'OM
    OL - OM : De Zerbi encense Fonseca et le recrutement lyonnais 30/08/25
    Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    L'OL vise un 9 sur 9 inattendu lors du choc contre l'OM 30/08/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    Sans-faute pour l'OL Lyonnes en préparation 30/08/25
    Mercato : l'OL intéressé par Lassine Sinayoko (Auxerre), mais... 30/08/25
    Alejandro Gomes Rodriguez
    OL : Alejandro Gomes Rodríguez avec l'Angleterre U18 en septembre 30/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut