OL : Fonseca "compte les jours" avant la fin de sa suspension

Encore suspendu jusqu'au 30 novembre, Paulo Fonseca n'est pas près de retrouver le bord des pelouses de Ligue 1. L'entraîneur de l'OL est impatient que sa sanction prenne fin.

Encore trois mois à patienter pour Paolo Fonseca. Suspendu en France depuis le mois de mars, le Portugais doit aujourd'hui observer l'ensemble des rencontres de son équipe, hors Ligue Europa, depuis les tribunes. Il ne reviendra pas avant le 30 novembre au bord des pelouses de Ligue 1.

Une sanction décernée après sa réaction incontrôlée et son coup de sang contre l'arbitre d'OL - Brest le 2 mars dernier. La LFP avait frappé fort en l'empêchant pendant neuf mois de se trouver sur un banc de touche. "Je continue de penser que c'est injuste, a-t-il glissé à Téléfoot. Ce n'est jamais arrivé à d'autres entraîneurs."

Retour dans le vestiaire mi-septembre

La peine vaut aussi pour le vestiaire, duquel il n'a plus le droit d'approcher. Enfin, cette partie-là se terminera bientôt, car à compter du week-end du 21 septembre, pour la réception d'Angers, il pourra faire passer ses messages avant, à la mi-temps et après la rencontre à ses troupes. Même s'il devra encore attendre plus de deux mois en regardant les matchs depuis les travées des stades.

Une longue attente pour le technicien qui doit certainement voir d'un bon œil la perspective de retrouver prochainement l'Europa Ligue. Dans cette compétition, la punition n'est pas en vigueur. "Je compte les jours avant la fin, a-t-il confié sur TF1. Je veux retrouver le plaisir d'être proche du terrain. Bien sûr que depuis la tribune, j'ai une vision différente, mais ce n'est pas pareil car je ne peux pas être avec mes joueurs dans le vestiaire."