Actualités
Pavel Sulc lors de l'amical OL - FBBP01
Pavel Sulc lors de l’amical OL – FBBP01 (@FBBP01)

OL - OM : Karabec ou Šulc, qui pour jouer numéro 9 ?

  • par Gwendal Chabas

    • En l'absence d'un numéro 9 référencé, l'OL va bricoler contre l'OM ce dimanche. L'un des deux Tchèques, Pavel Šulc ou Adam Karabec, devrait occuper la pointe de l'attaque.

    Un être vous manque et tout est dépeuplé ? Une phrase qui sied assez bien à l'OL ce dimanche. Le 11 de Paulo Fonseca pour défier l'OM lors du premier choc de la saison n'annonce pas franchement de surprise. Mais une interrogation demeure ? Qui remplacera Georges Mikautadze, le seul numéro 9 confirmé de cette formation.

    Parti pour l'Espagne, le Géorgien manquera sans doute à son équipe au moment d'affronter Marseille à 20h45. Mais puisqu'il faudra bien aligner 11 joueurs sur la feuille de match, le staff doit penser à un autre plan. À la pointe de l'attaque, nous devrions retrouver un Tchèque, à savoir Adam Karabec ou Pavel Šulc.

    Les deux Tchèques pourraient alterner

    Les deux hommes n'ont pas vraiment été recrutés pour cela, mais ils sont capables de dépanner. Le premier a d'ailleurs déjà succéder en cours de partie à Mikautadze à Lens (0-1), et marqué contre Metz (3-0). Le second est également un joueur d'axe, plutôt à l'aise associé à un autre joueur. Aligné à droite le week-end passé, il est de toute manière envisageable qu'il alterne avec son compatriote selon les phases de jeu.

    Pour le reste, la composition sera vraisemblablement la même que lors du succès face aux Messins. Rémy Descamps gardera les buts, protégé par une défense Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner. Le Brésilien est préféré à Nicolas Tagliafico, encore un peu trop juste physiquement.

    De la jeunesse sur le banc

    Au milieu, le trio qui donne satisfaction : Tyler Morton - Tanner Tessmann - Corentin Tolisso, devrait être reconduit. Sur le banc en revanche, les solutions offensives ne sont pas légion, ou du moins très inexpérimentées. Il faudra compter sur Afonso Moreira (20 ans), Enzo Molebe (17 ans) et Alejandro Gomes Rodríguez (17 ans). Mais de la jeunesse peut venir la lumière.

    La composition probable de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann - Šulc (ou Karabec), Tolisso, Fofana - Karabec (ou Šulc)

    à lire également
    Pour le match face à l'OM, l'OL commercialise de nouvelles places

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc lors de l'amical OL - FBBP01
    OL - OM : Karabec ou Šulc, qui pour jouer numéro 9 ? 12:40
    Pour le match face à l'OM, l'OL commercialise de nouvelles places 11:50
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL académie : samedi mitigé pour les U17 et les U19 11:00
    Clinton Mata (OL) et Munetsi (Reims)
    OL - Ligue 1 : "trop tôt" pour évoquer l'Europe selon Mata 10:10
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL, contre West Ham en Premier League International Cup
    OL Académie : la réserve coule à Seyssinet (4-1) 09:25
    Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
    OL - OM : drôle d'ambiance au-dessus de ce choc 08:40
    Clinton Mata (OL) face à Mason Greenwood (OM)
    OL - OM : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Moussa Niakhaté (OL) face au Fenerbahçe
    Ligue Europa : voyage à Utrecht pour commencer, réception du PAOK pour finir... Le calendrier de l'OL 07:30
    d'heure en heure
    Malick Fofana et Enzo Molebé à l'entraînement de l'OL
    OL - OM : Enzo Molebe remplace Georges Mikautadze dans le groupe 30/08/25
    Martin Satriano avec Lens
    Mercato : Martin Satriano (Lens) vers l'OL 30/08/25
    OL : pour Clinton Mata, les recrues "ont une bonne mentalité" 30/08/25
    Roberto De Zerbi, coach de l'OM
    OL - OM : De Zerbi encense Fonseca et le recrutement lyonnais 30/08/25
    Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    L'OL vise un 9 sur 9 inattendu lors du choc contre l'OM 30/08/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    Sans-faute pour l'OL Lyonnes en préparation 30/08/25
    Mercato : l'OL intéressé par Lassine Sinayoko (Auxerre), mais... 30/08/25
    Alejandro Gomes Rodriguez
    OL : Alejandro Gomes Rodríguez avec l'Angleterre U18 en septembre 30/08/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve en quête d'un premier succès 30/08/25
    Kadidiatou Diani, joueuse de l'OL
    L'OL Lyonnes change (presque) tout face à Francfort 30/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut