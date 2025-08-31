OL - OM : Karabec ou Šulc, qui pour jouer numéro 9 ?

En l'absence d'un numéro 9 référencé, l'OL va bricoler contre l'OM ce dimanche. L'un des deux Tchèques, Pavel Šulc ou Adam Karabec, devrait occuper la pointe de l'attaque.

Un être vous manque et tout est dépeuplé ? Une phrase qui sied assez bien à l'OL ce dimanche. Le 11 de Paulo Fonseca pour défier l'OM lors du premier choc de la saison n'annonce pas franchement de surprise. Mais une interrogation demeure ? Qui remplacera Georges Mikautadze, le seul numéro 9 confirmé de cette formation.

Parti pour l'Espagne, le Géorgien manquera sans doute à son équipe au moment d'affronter Marseille à 20h45. Mais puisqu'il faudra bien aligner 11 joueurs sur la feuille de match, le staff doit penser à un autre plan. À la pointe de l'attaque, nous devrions retrouver un Tchèque, à savoir Adam Karabec ou Pavel Šulc.

Les deux Tchèques pourraient alterner

Les deux hommes n'ont pas vraiment été recrutés pour cela, mais ils sont capables de dépanner. Le premier a d'ailleurs déjà succéder en cours de partie à Mikautadze à Lens (0-1), et marqué contre Metz (3-0). Le second est également un joueur d'axe, plutôt à l'aise associé à un autre joueur. Aligné à droite le week-end passé, il est de toute manière envisageable qu'il alterne avec son compatriote selon les phases de jeu.

Pour le reste, la composition sera vraisemblablement la même que lors du succès face aux Messins. Rémy Descamps gardera les buts, protégé par une défense Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner. Le Brésilien est préféré à Nicolas Tagliafico, encore un peu trop juste physiquement.

De la jeunesse sur le banc

Au milieu, le trio qui donne satisfaction : Tyler Morton - Tanner Tessmann - Corentin Tolisso, devrait être reconduit. Sur le banc en revanche, les solutions offensives ne sont pas légion, ou du moins très inexpérimentées. Il faudra compter sur Afonso Moreira (20 ans), Enzo Molebe (17 ans) et Alejandro Gomes Rodríguez (17 ans). Mais de la jeunesse peut venir la lumière.

La composition probable de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann - Šulc (ou Karabec), Tolisso, Fofana - Karabec (ou Šulc)