Clinton Mata (OL) et Munetsi (Reims)
OL - Ligue 1 : "trop tôt" pour évoquer l'Europe selon Mata

  • par Gwendal Chabas

    • Troisième de Ligue 1 ce dimanche, l'OL affronte Marseille pour son premier gros rendez-vous de la saison (20h45). En marge de ce choc, Clinton Mata n'a pas souhaité se projeter sur les ambitions de l'OL en Ligue 1.

    Lors des deux dernières saisons, l'OL acquis sa place en coupe d'Europe à la dernière seconde, au bout du bout de la 34e journée. Clinton Mata a vécu tout ça, et cet été, il a, comme ses coéquipiers, connu la tempête d'une possible relégation administrative. Alors, on se dit qu'après tout cela, lui et ses partenaires espèrent vivre un exercice plus calme.

    Cela commence bien, avec deux succès lors des deux premières journées. En ce 31 août, jour de confrontation face à l'OM (20h45), l'Olympique lyonnais est troisième de Ligue 1. On sait évidemment qu'il aura bien du mal à conserver cette place sur le podium.

    "On reste humbles"

    Mais avec ce début de compétition, fait-il partie des candidats affirmés pour une place dans le top 6 ? Le polyvalent défenseur préfère rester mesuré. "On travaille dans notre coin en essayant de performer au mieux. On verra ensuite match par match, mais aujourd'hui, on reste humbles. Nous savons ce que nous valons, confie-t-il. Par rapport aux places européennes, c'est encore trop tôt pour l'évoquer, mais on est ambitieux."

    Une victoire ce dimanche contre Marseille viendrait en tout cas conforter la bonne impression laissée depuis le début de la préparation.

    Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
    OL - OM : drôle d'ambiance au-dessus de ce choc

