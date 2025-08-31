Actualités
OL Académie : la réserve coule à Seyssinet (4-1)

  par Gwendal Chabas

    • Menée 3 à 1 puis réduite à 10, la réserve de l'OL n'a pas existé sur le terrain de l'AC Seyssinet. Elle s'incline finalement 4 à 1.

    Le match nul à la maison face à Bourgoin (1-1) n'était pas foncièrement un mauvais début. Mais cette deuxième rencontre de championnat a fait voler en éclats toutes les bonnes choses à ressortir de la préparation et de cette entame de saison. On savait que la réserve de l'OL aurait des trous d'air dans cet exercice, et elle en a traversé un gros samedi du côté de l'Isère.

    2-0 après 12 minutes

    Opposée à l'AC Seyssinet, elle n'a tout simplement pas réussi à s'exprimer, étant dominée par un adversaire au-dessus sur tous les plans. Il faut dire que concéder deux buts en moins d'un quart d'heure (aux 4e et 12e minutes) a forcément mis en confiance les Isérois.

    Les protégés de Gueïda Fofana ont eu un léger sursaut d'orgueil pour revenir à 2-1 avec un coup franc de Pierre-Antoine Dorival à la 32e minute, mais ils n'ont pas capitalisé sur cette réalisation. Au contraire, ils en ont encaissé une troisième sur un penalty (3-1, 44e) puis écopé d'un carton rouge juste avant le repos. Le gardien Matthias Da Silva a été exclu pour un tacle non maîtrisé hors de sa surface (44e).

    Réception du FC Riviera la semaine prochaine

    Une minute cauchemardesque pour les Rhodaniens, impuissants après le repos. Leur adversaire a tranquillement géré, marquant une nouvelle fois à quelques instants du coup de sifflet final (4-1, 87e). Un déplacement à oublier pour cette jeune formation pour qui tout est allé de travers sur cette rencontre.

    Un maigre point en deux sorties, cela fait peu, et voilà l'Olympique lyonnais 12e sur 14 en National 3. Le Riviera FC, basé à côté de Nice, viendra au GOLTC samedi 6 septembre (18 heures). Pas beaucoup plus en forme (une unité également), le club azuréen est 11e. Une opportunité pour Téo Barisic et ses coéquipiers de débloquer le compteur ? Il faut l'espérer, car dans le cas contraire, cela pourrait présager d'une longue saison.

    Les U19 de l'OL contre ceux de Besançon
    OL Académie : pourquoi les résultats suivent moins ces dernières saisons

