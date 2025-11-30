OL - Nantes (3-0) : les tops, ce qu’il faut retenir

Solide et sérieux pendant 90 minutes, l’OL s’est offert un joli succès face à Nantes. Retrouvez les tops de la rédaction.

On a aimé

Morton au milieu, ça change beaucoup de choses

Suspendu contre Auxerre il y a une semaine, l’Anglais avait clairement manqué à l’OL. Cela avait obligé Corentin Tolisso à reculer dans le double pivot mais le capitaine n’a pas forcément le même bagage technique que son coéquipier. Dans un rôle de première rampe de lancement, Morton fait du bien au jeu lyonnais. Par sa simplicité des fois, par ses passes entre les lignes souvent. Capable de résister à la pression nantaise, il a cette malice pour gratter une faute quand il le faut mais aussi de réussir à faire la petite différence balle au pied pour remonter le ballon.

Facile techniquement, il fluidifie l’animation offensive de l’OL, au point de trouver le poteau qui entraîne l’ouverture du score d’Abonner. Précieux dans la construction, il l’est tout autant pour combler les brèches, ou faire la compensation défensive, comme cette intervention à la 47e minute pour éviter un contre nantais sur un corner lyonnais.

On a aimé (bis)

La reprise de confiance de Tessmann et Satriano

Les dernières semaines ont été tellement compliquées qu’il faut souligner le match sérieux de Tanner Tessmann. De nouveau aligné dans la défense à trois de l’OL, l’Américain a eu plus de travail que face au Maccabi Tel Aviv. Mais, il a plutôt bien tenu la baraque dans sa couverture de l’espace sur le jeu vertical du FC Nantes. Solide dans le défi physique imposé par Abline notamment, il a pu faire parler son jeu au pied avec la prise de profondeur de Tolisso ou le champ libre d’Abner. Si on peut lui reprocher d’être un peu trop facile quand il se sent en confiance, Tessmann a livré un match plein jusqu’à sa sortie.

Une reprise de confiance dont il n’est pas le seul à avoir profité ce dimanche soir. Encore une fois, la soirée de Martin Satriano a été compliquée pendant de très nombreuses minutes. Une bonne heure. Il a tenté sa chance à la 30e mais sa frappe a été complètement dévissée. Toujours important dans l’effort défensif, à l’image d’un retour important dans ses trente mètres, l’Uruguayen a été souvent cherché par Tolisso, mais pas souvent trouvé. Seulement, Jorge Maciel et Paulo Fonseca avaient été visionnaires en disant que Satriano retrouverait très vite le chemin des filets. Ce fut pour cette 14e journée et comme un bonheur n’arrive jamais seul, en plus de sa retournée pour faire le break, le numéro 20 s’est offert un doublé. Une soirée parfaite.