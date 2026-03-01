Actualités
Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OM - OL : "On joue au foot pour ces matchs"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Malgré l’absence de supporters lyonnais, le choc entre l’OM et l’OL est attendu avec impatience. Il pourrait donner un premier indicateur dans la course à la Ligue des champions.

    Dans l’histoire de ce choc des Olympiques, les débats sont plutôt équilibrés. Ce dimanche se disputera le 127e match entre l’OM et l’OL, depuis le premier disputé le 11 novembre 1951. Cela s’était terminé par un nul 2-2 et quarante autres ont suivi depuis. 41, c’est également le nombre de victoires lyonnaises face au rival marseillais, qui affiche 44 succès de son côté.

    Un OM - OL est toujours indécis et pour une fois, les coéquipiers de Corentin Tolisso n’auraient pas de mal à accepter que leur total passe à 42 ce dimanche soir. Cela voudrait dire que les Lyonnais ont déjoué les pronostics car l’OM reste favori de ce choc de la 24e journée. "Il y a des matches avec plus de pression, c’est un Olympico, les supporters l’attendent avec impatience. On veut répondre présent", a lancé le natif de Tarare.

    "Des matchs où l'on prend le plus de plaisir quand on gagne"

    Ce dimanche soir, au Vélodrome, le capitaine sera l’un des fers de lance de cette formation lyonnaise, décimée par les blessures. Buteur sur les deux derniers matchs, Tolisso aimerait bien suivre le chemin pris contre Nice plutôt que celui à Strasbourg. Dans l’ambiance électrique du stade marseillais, l’international français aura un vrai rôle à jouer pour guider ses coéquipiers. À deux jours du match, il avait hâte d’en découdre. "Dans une carrière, il est important de jouer ce genre de match. Quand j’étais petit, je rêvais d’être footballeur professionnel, et surtout de jouer un match à enjeu comme celui-là, avec une bonne atmosphère. Je joue au foot pour connaître ce type de match. C’est la catégorie de match où l’on prend le plus de plaisir quand on gagne. Car on est fier, on ressent quelque chose de très fort à l’intérieur."

    À 23h ce dimanche, les supporters de l’OL espèrent aussi être fiers de leurs joueurs.

    à lire également
    Under sous la pression d'Emerson et Lukeba
    Emerson compare son expérience à l’OL avec celle de l’OM
    1 commentaire
    1. Monark en route pour Istanbul
      Monark en route pour Istanbul - dim 1 Mar 26 à 13 h 31

      Coco, taille patron. Grand Monsieur.❤️💙

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    OM - OL : "On joue au foot pour ces matchs" 13:20
    Under sous la pression d'Emerson et Lukeba
    Emerson compare son expérience à l’OL avec celle de l’OM 12:30
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    Michele Kang assistera à OM - OL au Vélodrome 11:45
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca sur Tolisso (OL) : "Si j’étais Didier Deschamps, je ne douterais pas" 11:00
    Samy Saci, nouvel entraîneur des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 s'offrent le duel des Olympiques 10:15
    Khalis Merah (OL) face à Geronimo Rulli (OM)
    Un choc des Olympiques capital pour l'OM, un peu moins pour l'OL ? 09:30
    OM - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:45
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    OM - OL : face aux absences, Fonseca va devoir encore bricoler 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pablo Longoria, président de l'OM
    Avant de recevoir l’OL, l’OM écarte Longoria de la présidence 07:30
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    Coupe Gambardella : Adil Hamdani décisif dans la victoire de l'OL (1-3) 28/02/26
    Hans Hateboer lors d'OL - Nice
    OM - OL : les Lyonnais avec Hateboer mais sans Kluivert 28/02/26
    OM - OL : Habib Beye veut des Marseillais "conquérants" 28/02/26
    Le tifo des Lyon 1950 pour OL - Auxerre
    Avant OM - OL, les supporters lyonnais ont fait passer un message 28/02/26
    Des supporters devant le Parc OL
    Le Parc OL recevra les finales des coupes d'Europe de rugby en mai 2027 28/02/26
    Habib Beye, consultant Canal Plus et entraîneur du Red Star
    OM - OL : Habib Beye confirme avoir tous ses joueurs à disposition 28/02/26
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    OM - OL : la mise en garde de Tolisso à Endrick sur l'accueil marseillais 28/02/26
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    Roman Yaremchuk a accéléré sa préparation pour OM - OL 28/02/26
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    OL - Ligue 1 : vers une sonorisation des arbitres en 2026-2027 ? 28/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut