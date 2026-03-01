OM - OL : "On joue au foot pour ces matchs"

Malgré l’absence de supporters lyonnais, le choc entre l’OM et l’OL est attendu avec impatience. Il pourrait donner un premier indicateur dans la course à la Ligue des champions.

Dans l’histoire de ce choc des Olympiques, les débats sont plutôt équilibrés. Ce dimanche se disputera le 127e match entre l’OM et l’OL, depuis le premier disputé le 11 novembre 1951. Cela s’était terminé par un nul 2-2 et quarante autres ont suivi depuis. 41, c’est également le nombre de victoires lyonnaises face au rival marseillais, qui affiche 44 succès de son côté.

Un OM - OL est toujours indécis et pour une fois, les coéquipiers de Corentin Tolisso n’auraient pas de mal à accepter que leur total passe à 42 ce dimanche soir. Cela voudrait dire que les Lyonnais ont déjoué les pronostics car l’OM reste favori de ce choc de la 24e journée. "Il y a des matches avec plus de pression, c’est un Olympico, les supporters l’attendent avec impatience. On veut répondre présent", a lancé le natif de Tarare.

"Des matchs où l'on prend le plus de plaisir quand on gagne"

Ce dimanche soir, au Vélodrome, le capitaine sera l’un des fers de lance de cette formation lyonnaise, décimée par les blessures. Buteur sur les deux derniers matchs, Tolisso aimerait bien suivre le chemin pris contre Nice plutôt que celui à Strasbourg. Dans l’ambiance électrique du stade marseillais, l’international français aura un vrai rôle à jouer pour guider ses coéquipiers. À deux jours du match, il avait hâte d’en découdre. "Dans une carrière, il est important de jouer ce genre de match. Quand j’étais petit, je rêvais d’être footballeur professionnel, et surtout de jouer un match à enjeu comme celui-là, avec une bonne atmosphère. Je joue au foot pour connaître ce type de match. C’est la catégorie de match où l’on prend le plus de plaisir quand on gagne. Car on est fier, on ressent quelque chose de très fort à l’intérieur."

À 23h ce dimanche, les supporters de l’OL espèrent aussi être fiers de leurs joueurs.