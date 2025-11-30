L'OL s'offre un joli cadeau d'anniversaire contre Nantes (3-0)

En ce jour de festivités pour les 75 ans du club, l'OL a retrouvé le goût de la victoire en Ligue 1 (3-0). Grâce notamment à un doublé de Martin Satriano, les Lyonnais s'imposent face au FC Nantes et gardent le contact avec le haut du tableau.

Dans un ton un brin moqueur, Yohan Gomez avait mis quelque peu la pression sur l’OL. En sortie de victoire en lever de rideau, l’ancien milieu lyonnais nous disait que « les anciens ont fait le métier, aux plus jeunes d’en faire de même ». Dans cette journée anniversaire, il est vrai que l’OL Légendes avait signé un joli succès en fin d’après-midi face aux anciens de Parme. L’intensité n’était pas la même, la pression non plus. Car ce dimanche soir, les joueurs de Paulo Fonseca en avaient très clairement au moment de refermer le chapitre de la 14e journée de Ligue 1. Hormis le nul de l’OM contre Toulouse, tous les concurrents pour les places européennes ont gagné durant le week-end. Avec cinq points de retard sur la 4e place au coup d’envoi, il y avait donc une petite urgence de points, après en avoir pris seulement trois en quatre matchs.

Une domination stérile en première

Pour ce rendez-vous anniversaire et le retour d’Anthony Lopes, le Parc OL avait mis les petits plats dans les grands, avec les anciens mis à l’honneur avant le coup d’envoi. Seulement, c’est bien de présent qu’il était question ce dimanche soir à Décines. De nouveau positionné dans un 3-4-3, l’OL n’a pas vécu la même rencontre que celle face au Maccabi Tel Aviv trois jours plus tôt. C’est d’ailleurs Nantes qui a eu la première opportunité avec Matthis Abline. L’attaquant nantais a trop écrasé sa frappe, mais le jeu vertical des Canaris a mis plusieurs fois les Lyonnais dans l’embarras. Heureusement, cela ne s’est pas traduit sur quelque chose de trop danger. Toutefois, la domination de l’OL a été quelque peu stérile. Sulc a obligé Lopes à une parade en angle fermé (25e) mais pour son retour au Parc OL, le Portugais a plutôt passé une première mi-temps tranquille.

Le réveil de Satriano

Bien plus tranchant dans les mouvements au retour des vestiaires et bien aidé par l’expulsion de Mwanga à la 42e, l’OL a trouvé des brèches dans la défense nantaise. Le jeu à deux entre Sulc et Morton a débouché sur un poteau de l’Anglais, mais l’enroulé du droit d’Abner dans la foulée a fait mouche (1-0, 51e). Une libération pour les 46 449 spectateurs présents dans le froid de Décines. L’atmosphère réchauffée, il fallait néanmoins se mettre à l’abris pour éviter de voir Nantes y croire jusqu’au bout avec un contre assassin. Il a fallu attendre la 70e pour voir le break mettre à l’abris cette formation lyonnaise.

Dans cette journée de fête, le symbolique a été belle avec le premier but en Ligue 1 de Martin Satriano. S’il a eu du mal à marquer sur des actions vues comme "simples", c’est bien sur un retourné que l’Uruguayen a mis fin à sa disette. Et comme l’avait annoncé Jorge Maciel à Auxerre, il en faut un pour le ketchup coule à flot. Sur une ouverture magnifique de Tolisso, Moreira, tout juste entré en jeu, a offert le doublé à son attaquant. Il n’y avait qu’à voir le soulagement sur son visage pour comprendre que la situation lui pesait.