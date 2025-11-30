L'OL s'offre un joli cadeau d'anniversaire contre Nantes (3-0)

En ce jour de festivités pour les 75 ans du club, l'OL a retrouvé le goût de la victoire en Ligue 1 (3-0). Grâce notamment à un doublé de Martin Satriano, les Lyonnais s'imposent face au FC Nantes et gardent le contact avec le haut du tableau.
Dans un ton un brin moqueur, Yohan Gomez avait mis quelque peu la pression sur l’OL. En sortie de victoire en lever de rideau, l’ancien milieu lyonnais nous disait que « les anciens ont fait le métier, aux plus jeunes d’en faire de même ». Dans cette journée anniversaire, il est vrai que l’OL Légendes avait signé un joli succès en fin d’après-midi face aux anciens de Parme. L’intensité n’était pas la même, la pression non plus. Car ce dimanche soir, les joueurs de Paulo Fonseca en avaient très clairement au moment de refermer le chapitre de la 14e journée de Ligue 1. Hormis le nul de l’OM contre Toulouse, tous les concurrents pour les places européennes ont gagné durant le week-end. Avec cinq points de retard sur la 4e place au coup d’envoi, il y avait donc une petite urgence de points, après en avoir pris seulement trois en quatre matchs.
Une domination stérile en première
Pour ce rendez-vous anniversaire et le retour d’Anthony Lopes, le Parc OL avait mis les petits plats dans les grands, avec les anciens mis à l’honneur avant le coup d’envoi. Seulement, c’est bien de présent qu’il était question ce dimanche soir à Décines. De nouveau positionné dans un 3-4-3, l’OL n’a pas vécu la même rencontre que celle face au Maccabi Tel Aviv trois jours plus tôt. C’est d’ailleurs Nantes qui a eu la première opportunité avec Matthis Abline. L’attaquant nantais a trop écrasé sa frappe, mais le jeu vertical des Canaris a mis plusieurs fois les Lyonnais dans l’embarras. Heureusement, cela ne s’est pas traduit sur quelque chose de trop danger. Toutefois, la domination de l’OL a été quelque peu stérile. Sulc a obligé Lopes à une parade en angle fermé (25e) mais pour son retour au Parc OL, le Portugais a plutôt passé une première mi-temps tranquille.
Le réveil de Satriano
Bien plus tranchant dans les mouvements au retour des vestiaires et bien aidé par l’expulsion de Mwanga à la 42e, l’OL a trouvé des brèches dans la défense nantaise. Le jeu à deux entre Sulc et Morton a débouché sur un poteau de l’Anglais, mais l’enroulé du droit d’Abner dans la foulée a fait mouche (1-0, 51e). Une libération pour les 46 449 spectateurs présents dans le froid de Décines. L’atmosphère réchauffée, il fallait néanmoins se mettre à l’abris pour éviter de voir Nantes y croire jusqu’au bout avec un contre assassin. Il a fallu attendre la 70e pour voir le break mettre à l’abris cette formation lyonnaise.
Dans cette journée de fête, le symbolique a été belle avec le premier but en Ligue 1 de Martin Satriano. S’il a eu du mal à marquer sur des actions vues comme "simples", c’est bien sur un retourné que l’Uruguayen a mis fin à sa disette. Et comme l’avait annoncé Jorge Maciel à Auxerre, il en faut un pour le ketchup coule à flot. Sur une ouverture magnifique de Tolisso, Moreira, tout juste entré en jeu, a offert le doublé à son attaquant. Il n’y avait qu’à voir le soulagement sur son visage pour comprendre que la situation lui pesait.
Hateboer a fait son match, c'est pas un joueur très offensif, mais il peut mettre un peu la pression sur AMN ce qui fera du bien à l'anglais.
Satriano, ça fait du bien qu'il marque.
C est un joueur collectif et pas un grand 9.
Il se donne, il est brouillon, pas super technique mais je pense que ça va lui permettre de trouver de la confiance et donc de plus tenter.
Sulc, il lui a fallu 1 mois ou 2, mais on voit que c est un joueur qui se donne et surtout qui est sacrément décisif vraiment une belle pioche.
Tessmann fait le job dans cette défense à 3, même si il a encore fait une grosse bourde qui a failli nous coûter un but, mais sa sortie peut inquiéter.
Tolisso égal à lui même, mais il faut le souligner car c est fou le niveau qu'il a.
Abner qui montre qu'il est un joueur offensif plus que défensif.
Moreira qui fait une belle rentrée encore.
Et aussi un mot pour le retour de Mangala ce qui fait plaisir.
Une pensée aussi pour Lopes qui a fait un bon match, il ne peut pas grand chose sur les 3 buts.
L'arbitrage a été bon, même si le but nantais annulé pour une faute bien présente aurait aussi pu être validé.
Bon, après le rouge nantais nous a aidé, c est une certitude car en 1ere mi temps, c était trop peu, ça manquait de volonté, de vitesse.
Hors du match, j'ai aussi une pensée pour Pierre sage qui est leader avec Lens, surtout devant les marseillais qui s'y voyaient déjà 😁😁😁
Pourtant Hateboer jouait piston droit à l'Atalanta.
Pour le rouge, il peut être considéré comme sévère mais ce n'est pas un scandale non plus
Pour le reste je suis d'accord avec toi.
J'aurai aimé voir AGR à la place de Karabec
Le rouge, en effet il se donne, ou pas.
Je suis bien plus choqué du jaune de camarade face à Paris hier avec Monaco.
Moi aussi j'aurais aimé voir AGR entrer.
Si si le rouge est carrément abusé. Le foot c'est un sport de contact, le pied n'est pas super haut, c'est un duel maladroit mais aucunement un attentat ou un geste de boucher. Le jaune suffisait. Ce genre de faute, duel avec un pied vs tete baissée, ça se voit fréquemment et c'est bien la première fois que je vois un rouge dessus.
Et heureusement que le but nantais est refusé, il y avait bien faute sur Karabec.
Sinon, pas très concluant ce 532. Ca montre surtout qu'on n'a pas trop de ressources offensives dans l'effectif et Endrick va nous faire un sacré bien.
Content pour cette victoire, ca fait du bien de 3 points. En espérant que les buts de Satriano qui pourrait son déclic ce soir , bravo à tout l'équipe lyonnais !
Très heureux que Satriano nous ai fermé notre gueule à tous.
Je n'aurais pas misé un kopeck sur ce score, d'ailleurs j'étais encore persuadé qu'on allait réussir à perdre à la mi-temps (on s'est quand même fait bien peur face à une équipe totalement inoffensive, ce qui m'amène à espérer qu'on ne reverra jamais ce système). Bon, on a quand même vu quelque chose de franchement moche pendant une heure, mais tant qu'on ramène les trois points, ça me va.
Un soir béni.
J'ai envie de demander une faveur à gOLdorak.
Si il peut faire un prono à chaque mi-temps ca serait cool merci.
Sinon j'ai repondu à ta question sur l'autre fil..
S'il y a un mec qui a annoncé une victoire 3-0 avec un doublé de Satriano, je veux son nom et qu'il me donne les numéros du loto, et vite.
Non non mais c'est pas un reproche continue de faire des pronos à la mi-temps gones.
Ta jamais sorti un truc positif avant un match ou à la mi-temps meme en début de saison quand on gagnait tu n'étais pas content, ça m'éclate.
Je te signale gentiment qu'à chaque fois que je fais un pronostic négatif, on gagne le match.
Du coup, tu as vraiment envie que j'arrête? :o)
Punaise mais justement c'est bien pour ca que je te supplie de continuer tu n'avais pas compris ????
Plus tu es à la rue et plus on gagne donc je te demande de continuer à dire n'importe quoi stp.
(Sinon, on est d'accord que je suis ta nouvelle religion et que tu vénères l'air que je respire tellement tu es fasciné par moi?)
Je sais pas tu me pose une question, tu me reproche de ne pas y répondre.
J'y répond alors que toi tu répond jamais au mienne et tu disparaît jusqu'au match suivant .
Oui tu es fascinant .
"Hormis le nul de l’OM contre Toulouse, tous les concurrents pour les places européennes ont gagné durant le week-end" : voilà qui prouve que dans la tête de pas mal de gens le QSG est "hors course de l'Europe car assuré d'être champion"... Vous oubliez le savoir-faire de Sage !
Abner quand il joue piston, il marque, ça fait la 3e fois
Quelle belle idée qu'il a eu le coach de ne pas sortir Satriano, mais on le sait, P. Fonseca croit en lui
Bravo pour le doublé, c'est parti ?
UN GRAND bravo aux bad gones qui ont fait le déplacement en Serbie ! scander satriano en fin de match ! dans ce match à six buts sans lui !
bravo
ce soir vous lui avez donné sa place
merci les BG et bon anni
Tu fais bien de le souligner, cela m'avait aussi marqué jeudi dernier. Les kops et même le stade sont derrière lui et lui font savoir. C'est sûr que cela doit jouer pour le mental.
On est européen 🍻🎉🎇
La bonne nouvelle c'est le retour enfin, de Mangala.
Ah ! l'extérieur de Satriano !
On va pouvoir le vendre 20 millions 😁
C'est tout cuit !
Je viens de revoir le 2e de Martins, il coupe devant le défenseur, il n'aurait pas fait ça il y a quelques temps, ç'est un comportement d'attaquant, enfin, pourvu que ça dure .