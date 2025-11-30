Actualités
Abner après son but lors d'OL - Nantes
Abner après son but lors d’OL – Nantes (Photo by Alex MARTIN / AFP)

L'OL s'offre un joli cadeau d'anniversaire contre Nantes (3-0)

  • par David Hernandez
  • 23 Commentaires

    • En ce jour de festivités pour les 75 ans du club, l'OL a retrouvé le goût de la victoire en Ligue 1 (3-0). Grâce notamment à un doublé de Martin Satriano, les Lyonnais s'imposent face au FC Nantes et gardent le contact avec le haut du tableau.

    Dans un ton un brin moqueur, Yohan Gomez avait mis quelque peu la pression sur l’OL. En sortie de victoire en lever de rideau, l’ancien milieu lyonnais nous disait que « les anciens ont fait le métier, aux plus jeunes d’en faire de même ». Dans cette journée anniversaire, il est vrai que l’OL Légendes avait signé un joli succès en fin d’après-midi face aux anciens de Parme. L’intensité n’était pas la même, la pression non plus. Car ce dimanche soir, les joueurs de Paulo Fonseca en avaient très clairement au moment de refermer le chapitre de la 14e journée de Ligue 1. Hormis le nul de l’OM contre Toulouse, tous les concurrents pour les places européennes ont gagné durant le week-end. Avec cinq points de retard sur la 4e place au coup d’envoi, il y avait donc une petite urgence de points, après en avoir pris seulement trois en quatre matchs.

    Une domination stérile en première

    Pour ce rendez-vous anniversaire et le retour d’Anthony Lopes, le Parc OL avait mis les petits plats dans les grands, avec les anciens mis à l’honneur avant le coup d’envoi. Seulement, c’est bien de présent qu’il était question ce dimanche soir à Décines. De nouveau positionné dans un 3-4-3, l’OL n’a pas vécu la même rencontre que celle face au Maccabi Tel Aviv trois jours plus tôt. C’est d’ailleurs Nantes qui a eu la première opportunité avec Matthis Abline. L’attaquant nantais a trop écrasé sa frappe, mais le jeu vertical des Canaris a mis plusieurs fois les Lyonnais dans l’embarras. Heureusement, cela ne s’est pas traduit sur quelque chose de trop danger. Toutefois, la domination de l’OL a été quelque peu stérile. Sulc a obligé Lopes à une parade en angle fermé (25e) mais pour son retour au Parc OL, le Portugais a plutôt passé une première mi-temps tranquille.

    Le réveil de Satriano

    Bien plus tranchant dans les mouvements au retour des vestiaires et bien aidé par l’expulsion de Mwanga à la 42e, l’OL a trouvé des brèches dans la défense nantaise. Le jeu à deux entre Sulc et Morton a débouché sur un poteau de l’Anglais, mais l’enroulé du droit d’Abner dans la foulée a fait mouche (1-0, 51e). Une libération pour les 46 449 spectateurs présents dans le froid de Décines. L’atmosphère réchauffée, il fallait néanmoins se mettre à l’abris pour éviter de voir Nantes y croire jusqu’au bout avec un contre assassin. Il a fallu attendre la 70e pour voir le break mettre à l’abris cette formation lyonnaise.

    Dans cette journée de fête, le symbolique a été belle avec le premier but en Ligue 1 de Martin Satriano. S’il a eu du mal à marquer sur des actions vues comme "simples", c’est bien sur un retourné que l’Uruguayen a mis fin à sa disette. Et comme l’avait annoncé Jorge Maciel à Auxerre, il en faut un pour le ketchup coule à flot. Sur une ouverture magnifique de Tolisso, Moreira, tout juste entré en jeu, a offert le doublé à son attaquant. Il n’y avait qu’à voir le soulagement sur son visage pour comprendre que la situation lui pesait. 

    à lire également
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Nantes.
    OL - Nantes (3-0) : les tops, ce qu’il faut retenir
    23 commentaires
    1. florentdu42
      florentdu42 - dim 30 Nov 25 à 22 h 46

      Hateboer a fait son match, c'est pas un joueur très offensif, mais il peut mettre un peu la pression sur AMN ce qui fera du bien à l'anglais.

      Satriano, ça fait du bien qu'il marque.
      C est un joueur collectif et pas un grand 9.
      Il se donne, il est brouillon, pas super technique mais je pense que ça va lui permettre de trouver de la confiance et donc de plus tenter.

      Sulc, il lui a fallu 1 mois ou 2, mais on voit que c est un joueur qui se donne et surtout qui est sacrément décisif vraiment une belle pioche.

      Tessmann fait le job dans cette défense à 3, même si il a encore fait une grosse bourde qui a failli nous coûter un but, mais sa sortie peut inquiéter.

      Tolisso égal à lui même, mais il faut le souligner car c est fou le niveau qu'il a.

      Abner qui montre qu'il est un joueur offensif plus que défensif.

      Moreira qui fait une belle rentrée encore.

      Et aussi un mot pour le retour de Mangala ce qui fait plaisir.

      Une pensée aussi pour Lopes qui a fait un bon match, il ne peut pas grand chose sur les 3 buts.

      L'arbitrage a été bon, même si le but nantais annulé pour une faute bien présente aurait aussi pu être validé.

      Bon, après le rouge nantais nous a aidé, c est une certitude car en 1ere mi temps, c était trop peu, ça manquait de volonté, de vitesse.

      Hors du match, j'ai aussi une pensée pour Pierre sage qui est leader avec Lens, surtout devant les marseillais qui s'y voyaient déjà 😁😁😁

      Signaler
      1. Ledromois
        Ledromois - dim 30 Nov 25 à 22 h 50

        Pourtant Hateboer jouait piston droit à l'Atalanta.

        Pour le rouge, il peut être considéré comme sévère mais ce n'est pas un scandale non plus

        Pour le reste je suis d'accord avec toi.

        J'aurai aimé voir AGR à la place de Karabec

        Signaler
        1. florentdu42
          florentdu42 - dim 30 Nov 25 à 22 h 58

          Le rouge, en effet il se donne, ou pas.
          Je suis bien plus choqué du jaune de camarade face à Paris hier avec Monaco.

          Moi aussi j'aurais aimé voir AGR entrer.

        2. Avatar
          Nini69 - dim 30 Nov 25 à 22 h 59

          Si si le rouge est carrément abusé. Le foot c'est un sport de contact, le pied n'est pas super haut, c'est un duel maladroit mais aucunement un attentat ou un geste de boucher. Le jaune suffisait. Ce genre de faute, duel avec un pied vs tete baissée, ça se voit fréquemment et c'est bien la première fois que je vois un rouge dessus.

          Et heureusement que le but nantais est refusé, il y avait bien faute sur Karabec.

          Sinon, pas très concluant ce 532. Ca montre surtout qu'on n'a pas trop de ressources offensives dans l'effectif et Endrick va nous faire un sacré bien.

    2. Jerinho
      Jerinho - dim 30 Nov 25 à 22 h 48

      Content pour cette victoire, ca fait du bien de 3 points. En espérant que les buts de Satriano qui pourrait son déclic ce soir , bravo à tout l'équipe lyonnais !

      Signaler
    3. Avatar
      gOLdorak - dim 30 Nov 25 à 22 h 50

      Très heureux que Satriano nous ai fermé notre gueule à tous.

      Je n'aurais pas misé un kopeck sur ce score, d'ailleurs j'étais encore persuadé qu'on allait réussir à perdre à la mi-temps (on s'est quand même fait bien peur face à une équipe totalement inoffensive, ce qui m'amène à espérer qu'on ne reverra jamais ce système). Bon, on a quand même vu quelque chose de franchement moche pendant une heure, mais tant qu'on ramène les trois points, ça me va.

      Signaler
    4. Avatar
      leroilyon - dim 30 Nov 25 à 22 h 51

      Un soir béni.
      J'ai envie de demander une faveur à gOLdorak.
      Si il peut faire un prono à chaque mi-temps ca serait cool merci.
      Sinon j'ai repondu à ta question sur l'autre fil..

      Signaler
      1. Avatar
        gOLdorak - dim 30 Nov 25 à 22 h 58

        S'il y a un mec qui a annoncé une victoire 3-0 avec un doublé de Satriano, je veux son nom et qu'il me donne les numéros du loto, et vite.

        Signaler
        1. Avatar
          leroilyon - dim 30 Nov 25 à 23 h 10

          Non non mais c'est pas un reproche continue de faire des pronos à la mi-temps gones.
          Ta jamais sorti un truc positif avant un match ou à la mi-temps meme en début de saison quand on gagnait tu n'étais pas content, ça m'éclate.

        2. Avatar
          gOLdorak - dim 30 Nov 25 à 23 h 11

          Je te signale gentiment qu'à chaque fois que je fais un pronostic négatif, on gagne le match.

          Du coup, tu as vraiment envie que j'arrête? :o)

        3. Avatar
          leroilyon - dim 30 Nov 25 à 23 h 15

          Punaise mais justement c'est bien pour ca que je te supplie de continuer tu n'avais pas compris ????
          Plus tu es à la rue et plus on gagne donc je te demande de continuer à dire n'importe quoi stp.

      2. Avatar
        gOLdorak - dim 30 Nov 25 à 22 h 59

        (Sinon, on est d'accord que je suis ta nouvelle religion et que tu vénères l'air que je respire tellement tu es fasciné par moi?)

        Signaler
        1. Avatar
          leroilyon - dim 30 Nov 25 à 23 h 14

          Je sais pas tu me pose une question, tu me reproche de ne pas y répondre.
          J'y répond alors que toi tu répond jamais au mienne et tu disparaît jusqu'au match suivant .
          Oui tu es fascinant .

    5. Mimoun
      Mimoun - dim 30 Nov 25 à 22 h 51

      "Hormis le nul de l’OM contre Toulouse, tous les concurrents pour les places européennes ont gagné durant le week-end" : voilà qui prouve que dans la tête de pas mal de gens le QSG est "hors course de l'Europe car assuré d'être champion"... Vous oubliez le savoir-faire de Sage !

      Signaler
    6. Avatar
      Poupette38 - dim 30 Nov 25 à 22 h 52

      Abner quand il joue piston, il marque, ça fait la 3e fois
      Quelle belle idée qu'il a eu le coach de ne pas sortir Satriano, mais on le sait, P. Fonseca croit en lui
      Bravo pour le doublé, c'est parti ?

      Signaler
    7. Avatar
      Fabkidugone - dim 30 Nov 25 à 22 h 52

      UN GRAND bravo aux bad gones qui ont fait le déplacement en Serbie ! scander satriano en fin de match ! dans ce match à six buts sans lui !
      bravo
      ce soir vous lui avez donné sa place
      merci les BG et bon anni

      Signaler
      1. Mouss
        Mouss - dim 30 Nov 25 à 22 h 59

        Tu fais bien de le souligner, cela m'avait aussi marqué jeudi dernier. Les kops et même le stade sont derrière lui et lui font savoir. C'est sûr que cela doit jouer pour le mental.

        Signaler
    8. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 30 Nov 25 à 22 h 53

      On est européen 🍻🎉🎇

      Signaler
    9. Avatar
      zikos35 - dim 30 Nov 25 à 22 h 53

      La bonne nouvelle c'est le retour enfin, de Mangala.

      Signaler
    10. OL-91
      OL-91 - dim 30 Nov 25 à 22 h 55

      Ah ! l'extérieur de Satriano !

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - dim 30 Nov 25 à 23 h 00

        On va pouvoir le vendre 20 millions 😁

        Signaler
        1. OL-91
          OL-91 - dim 30 Nov 25 à 23 h 02

          C'est tout cuit !

    11. Avatar
      Poupette38 - dim 30 Nov 25 à 23 h 15

      Je viens de revoir le 2e de Martins, il coupe devant le défenseur, il n'aurait pas fait ça il y a quelques temps, ç'est un comportement d'attaquant, enfin, pourvu que ça dure .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Nantes.
    OL - Nantes (3-0) : les tops, ce qu’il faut retenir 23:00
    Abner après son but lors d'OL - Nantes
    L'OL s'offre un joli cadeau d'anniversaire contre Nantes (3-0) 22:43
    Hans Hateboer (OL)
    OL - Nantes : Hateboer en piston dans une défense à trois 19:47
    Les joueurs de l'OL Légendes et ceux de Parme
    L'OL Légendes s'offre un bain de foule et une victoire (4-2) 17:42
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    OL - Nantes : retrouver enfin le goût de la victoire en Ligue 1 16:00
    Youssef El-Arabi, attaquant du FC Nantes
    El-Arabi (Nantes) : "Nos qualités sont très différentes du Maccabi" 15:10
    Johann Lepenant avec Nantes.
    Nantes a connu une venue perturbée à Lyon 14:20
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Anniversaire des 75 ans : "L'OL, c’est tout pour moi", avoue Tolisso 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Anthony Lopes (Nantes) à la parade contre l'OL
    Cet OL - Nantes marque le premier retour de Lopes à Décines 12:40
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Nantes : dernier match de suspension pour Fonseca 11:50
    Bryan Meyo et Daryl Benlahlou lors du match U19 OL - Andrézieux
    OL Académie : une de chute pour la réserve en Challenge Espoirs 11:00
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    Malgré les chiffres, l’OL a "totalement confiance" en Kang et la direction 10:15
    Les légendes de Parme
    Le groupe de Parme pour affronter l’OL Légendes 09:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL - Nantes : la défense à trois encore maintenue ? 08:45
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    OL - Nantes : un pan de l’histoire pour mieux regarder devant 08:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - Nantes
    OL - Nantes : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Hans Hateboer (OL)
    OL - Nantes : Mangala et Hateboer de retour, Hamdani toujours là 29/11/25
    L'équipe de l'OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu
    75 ans de l’OL : une centaine d’anciens joueurs présents 29/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut