Anniversaire des 75 ans : "L'OL, c’est tout pour moi", avoue Tolisso

Formé à l’OL, Corentin Tolisso est revenu à l’été 2022 après cinq ans au Bayern Munich. Ce dimanche, il sera capitaine pour fêter les 75 ans de son club formateur.

Il y a bien les petits jeunes qui se font une place dans le groupe pro depuis plusieurs semaines. Seulement, il est le dernier garant d’expérience de l’ADN lyonnais dans le groupe de l’OL. À 31 ans, Corentin Tolisso a endossé le rôle de grand frère dans l’effectif rhodanien. Auteur d’un triplé jeudi en Ligue Europa, le milieu a confessé "être dans la forme de sa vie" et est plus que jamais le facteur X de Paulo Fonseca. Ce dimanche soir, il espère bien poursuivre sur sa lancée pour aider l’OL à retrouver le gout de la victoire en Ligue 1 après un mois d’attente.

L’occasion aussi de fêter dignement les 75 ans de son club formateur. Un club dans lequel il a tout connu, le bon comme le moins bon au moment de son retour et de l’accumulation des blessures. "Ça représente énormément de choses. Pour moi, l'OL, c'est mon club de cœur. C'est le club dans lequel j'ai toujours voulu évoluer. J'étais très fier d'arriver en professionnel ici, de jouer, de gagner des matchs. Je suis revenu. Aujourd'hui, je suis capitaine. C'est une immense fierté pour moi."

"Que ce dimanche soit une belle fête"

Ce dimanche, il guidera ses coéquipiers face à ceux de son ami Anthony Lopes, passé dans le camp adverse il y a un an. Si le contexte n’est pas le plus idéal, Corentin Tolisso espère un jour pouvoir soulever un trophée avec l’OL, lui qui a connu ses premiers souvenirs sous Sonny Anderson et l’âge d'or des années 2000. "Les premiers souvenirs, c'est le titre de champion. Je me souviens, je suis allé voir le match avec mon père. Tous les matchs de Ligue des champions que j'ai pu voir avec l’OL. Ma première entrée aussi, c'est un immense souvenir. Mon premier but, je me souviendrai toute ma vie. C'est vraiment des beaux moments. Le fait de mettre ce 500e but aussi, c'est symbolique. Je suis très content que ça m'arrive à moi qui ai un enfant de l’OL."

Ce dimanche, qu’il marque ou non, seule la victoire sera belle pour Corentin Tolisso car "tout le monde a envie que l'anniversaire se passe très très bien et que ce soit une belle fête."