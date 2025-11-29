Actualités
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
Kenan Doganay, capitaine des U19 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : les U19 mordent la poussière à Reims

  • par David Hernandez

    • Leaders du championnat à égalité avec Clermont, les U19 de l’OL ont donné une belle occasion aux Auvergnats de prendre seuls la tête. En s’inclinant à Reims ce samedi midi, les joueurs de Florent Balmont gâchent une munition.

    Le calendrier s’annonçait compliqué et les U19 avaient pourtant réussi l’exploit d’en ressortir avec deux victoires. Après la brillante victoire contre Clermont il y a deux semaines, les joueurs de Florent Balmont avaient enchaîné avec une victoire contre Metz le week-end passé. Deux succès contre le leader et le troisième qu’il fallait confirmer ce samedi face à Reims. Le club champenois n’était autre que le quatrième de la poule B, clôturant ainsi un sacré marathon de trois semaines. Malheureusement, le sans-faute n’a pas été au rendez-vous pour l’OL dans la cité des Papes. Malgré une réduction du score en fin de match, les Lyonnais se sont inclinés 2-1 dans cette 14e journée et laissent ainsi la possibilité à Clermont de prendre seul la tête.

    Une première mi-temps à l'envers

    Privés de Melvin Otobo, le capitaine appelé avec la réserve, les U19 ont craqué une première fois à la 14e minute sur une erreur défensive. Dix minutes plus tard, Reims faisait le break et n’a pas été loin de mettre complètement la tête sous l’eau aux Lyonnais. Danis, battu sur le coup, a eu la chance de voir une frappe enroulée à la 32e minute venir s’écraser sur la barre. En seconde mi-temps, l’OL a cherché à revenir au score, mais ce fut brouillon. L’exclusion d’un Rémois à un quart d’heure de la fin a donné un peu d’espoir, mais la réduction du score de Nader a été trop tardive et n’a pas été suivie d’une égalisation. Il faudra réagir dimanche prochain à la maison avec la réception de Sochaux.

