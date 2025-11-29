75 ans de l’OL : une centaine d’anciens joueurs présents

Ce dimanche, l’OL en termine avec les célébrations de ses 75 ans. En plus du match des légendes à 16h, une centaine d’anciens joueurs seront présents pour l’occasion.

Ce sera une journée forcément particulière, même si la période n’aide pas vraiment. À l’origine, le deuxième acte des célébrations des 75 ans du club aurait dû se tenir au début de la saison, à l’heure de la fin des vacances scolaires et d’un climat bien plus accueillant. Finalement, le décès de Bernard Lacombe a entraîné quelques bouleversements, avec la fameuse troisième journée de Ligue 1 contre l’OM et donc une soirée dédiée à l’ancien attaquant. C’est ainsi que l’OL en terminera avec ces festivités sous la pluie annoncée de Décines ce dimanche 30 novembre. Pas les meilleures conditions, mais cela doit rester une journée de fête pour tout un club.

Une mise en bouche avec les anciens à 16h

Pour les nostalgiques, ce sera l’occasion de revoir d’anciennes idoles rechausser les crampons à partir de 16h du côté du GOLTC. En lever de rideau, l’OL Légendes défiera les anciens de Parme. Ils seront nombreux à se rendre au centre d’entraînement, mais tous ne prendront pas part à la rencontre. Les anciens joueurs de l'OL comme Alain Caveglia, Maxime Gonalons ou des champions de France, Sonny Anderson, Cris, Pierre Laigle, Anthony Réveillère, Sidney Govou seront bien de la partie avec le coup d’envoi donné par Jean-Michel Aulas. Ils seront une centaine à suivre la rencontre de Ligue 1 contre le FC Nantes avec comme point d’orgue le coup d’envoi fictif donné par Fleury Di Nallo, meilleur buteur du club avec 222 buts.