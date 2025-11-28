OL Légendes - Parme : Aulas à l’honneur au coup d’envoi

Malgré sa campagne électorale intense pour les municipales, Jean-Michel Aulas sera bien de la partie pour les célébrations des 75 ans de l’OL. L’ancien président donnera le coup d’envoi fictif du match entre les légendes lyonnaises et celles de Parme, dimanche après-midi (16h).

Pendant plus de trente ans, il avait surtout l’habitude d’occuper l’espace médiatique pour défendre son club. Depuis quelques semaines, c’est avant tout pour faire campagne en vue des élections municipales qui se tiendront au printemps 2026. Candidat désormais déclaré à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas ne passe pas un jour sans que son nom fasse la une des médias lyonnais dans son duel avec Grégory Doucet, maire sortant. Dimanche à 16h, il ne sera toutefois pas question de politique du côté de Décines. À l’occasion des célébrations des 75 ans de l’OL, l’ancien président aura forcément une place privilégiée dans cette journée pas comme les autres.

Une présence qui interpelle chez certains politiques

Quand Fleury Di Nallo aura les honneurs de donner le coup d’envoi fictif du match de Ligue 1 contre Nantes, Jean-Michel Aulas se rappellera quelques bons souvenirs du côté du GOLTC. En effet, le club rhodanien a confirmé que son ancien président donnera le coup d’envoi du match de gala entre l’OL Légendes et les grands noms de Parme. L’occasion pour "JMA" de recroiser de nombreux joueurs qu’il a vu éclore à l'Académie ou qu'il a ramenés entre Rhône et Saône durant sa présidence.