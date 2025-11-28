Niakhaté après Maccabi Tel Aviv - OL : "On savait qu’on était au-dessus"

Buteur pour la première fois depuis son arrivée à l’OL, Moussa Niakhaté a participé au festival offensif lyonnais. Le défenseur a souligné le respect des consignes pour s’offrir un succès logique.

Il n’y a pas eu photo jeudi soir sur la pelouse de la TSC Arena. Le match piège que pouvait représenter ce déplacement en Serbie pour affronter le Maccabi Tel Aviv n’a pas eu lieu (0-6). Ce ne sont pas les joueurs de l’OL qui s’en plaindront. Face à un faible adversaire israélien, les Lyonnais se sont "rendu le match simple en étant rigoureux, sérieux et travailleurs". Néanmoins, l’ouverture du score d’Abner dès la 4e minute de jeu puis le break de Corentin Tolisso à la 25e ont grandement facilité l’obtention d’une quatrième victoire en cinq matchs dans la compétition.

Toutefois, dans les rangs lyonnais, on ne souhaite pas minimiser ce succès en Serbie, surtout par les temps qui courent. "On savait qu’on était au-dessus de cette équipe si on appliquait les consignes et les principes de jeu qu’on a depuis le début de la saison. On a respecté tout ça, se félicitait Moussa Niakhaté. Il y avait une différence entre les deux équipes et si on est sérieux, il y a de belles choses qui se produisent."

"De la confiance pour tout le monde"

Ces belles choses, ce sont une première place au classement après cinq journées, "des joueurs qui ont pu se distinguer, d’autres qui ont pu marquer." Six buts inscrits à l’extérieur, l’OL n’avait plus connu ça depuis 2011 et le fameux match contre le Dinamo Zagreb en Ligue des champions (1-7). Pointé du doigt depuis plusieurs semaines, le secteur offensif a pu se rassurer, même si ce ne sont finalement pas vraiment des attaquants qui ont marqué. "On sait qu’on peut mettre en difficulté n’importe quelle équipe offensivement, mais il fallait reprendre confiance à ce niveau-là, a poursuivi le Sénégalais auprès de nos confrères. C’est chose faite, on a appliqué les consignes et marqué six buts, c’est bien pour la confiance de tout le monde et ça montre qu’on est capable d’en marquer."

Martin Satriano aurait bien aimé en dire autant, mais le plus important reste le collectif. En Serbie, il s’est rassuré, avec le recul nécessaire sur l’adversité.