Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

Maccabi Tel Aviv - OL (0-6) : Fonseca a "apprécié le sérieux de tous"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • De retour sur le banc de l’OL pour ce match de Ligue Europa, Paulo Fonseca pouvait avoir le sourire. L’entraîneur portugais a apprécié le sérieux mis par son groupe, malgré la faiblesse de l’adversaire.

    L’OL était-il trop fort ou le Maccabi Tel Aviv trop faible ? La réponse doit se trouver à mi-chemin entre ces deux interrogations. Néanmoins, le 6-0 infligé par les Lyonnais n’est la conséquence de rien d’autre que du sérieux affiché pendant 90 minutes. En ouvrant le score dès la 4e minute de jeu par Abner, les joueurs de Paulo Fonseca se sont grandement facilité la tâche. Cela leur a évité de tomber dans le match piège par excellence.

    Un stade dépourvu d’ambiance, hormis celle mise par les 95 supporters rhodaniens, et des conditions climatiques pas vraiment idéales. À la recherche d’une victoire après cinq matchs sans, l’OL a mis l’art et la manière en Serbie. "Nous avons vraiment réalisé un bon match, avec une bonne intensité, de la détermination et un jeu collectif très rigoureux. Nous avons été sérieux, et je crois que nous avons livré une belle prestation", a déclaré Paulo Fonseca après la rencontre.

    "De la tranquillité pour la suite"

    Ayant choisi d’innover tactiquement avec un système hybride permettant à l’OL de passer aussi bien d’un 5-4-1 à un 4-2-3-1, l’entraîneur portugais a parfaitement réussi son coup jeudi soir. Les deux classes d’écart avec le Maccabi lui ont permis de rapidement faire tourner son groupe, en lançant plusieurs jeunes et en reposant des cadres. Une soirée finalement parfaite, même si Martin Satriano n’a toujours pas trouvé le chemin du but.

    Cela permet aux Lyonnais de prendre la tête de cette Ligue Europa. Anecdotique certes, mais bon pour la confiance mentale. "C’est important d’avoir douze points avec encore trois matchs à jouer. Ça apporte de la motivation et de la tranquillité pour la suite, a poursuivi Fonseca. Douze points, je ne sais pas si c’est assez mais je pense que nous sommes en bonne position pour passer à la prochaine phase." Reste à savoir si ce sera par un barrage ou directement en huitièmes de finale.

    2 commentaires
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - ven 28 Nov 25 à 8 h 56

      Moi aussi

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 28 Nov 25 à 9 h 04

      Dommage qu'après la 55ème on se soit arrêté de marquer des buts.
      Perso je suis pas satisfait, à 0-2 j'avais dit qu'on pouvait en mettre 6 ou 7 , mais avec du sérieux jusqu'au bout c'est le double qu'il aurait du y avoir.
      Les records sont fait pour être battu, le 1-7 à Zagreb aurait-dû l'être.
      J'aurais laissé aussi Tolisso sur le terrain afin qu'il essaye de battre celui de la panthère, ou au moins faire aussi bien.

      Signaler

    derniers commentaires
