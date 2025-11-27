À 20 heures ce jeudi, se tiendra une conférence sur la place du sport face à la violence. Un événement organisé à Vaulx-en-Velin avec Selma Bacha et Rachid Ghezzal.

L'une est blessée et a dû déclarer forfait avec les Bleues. L'autre est également victime d'un pépin physique, mais ne pouvait de toute manière pas jouer face au Maccabi Tel-Aviv. Ce jeudi soir, Selma Bacha et Rachid Ghezzal seront à Vaulx-en-Velin, au planétarium de la place de la Nation.

La joueuse et le joueur de l'OL seront en bonne compagnie pour cet événement spécial. Sous la houlette du journaliste d'Olympique-et-Lyonnais, Razik Brikh, ils participeront à une conférence. Un colloque qui portera sur la place du sport face à la violence à travers trois mots-clés : éduquer, protéger et transformer.

Avec Damien Perquis et l'historien Yvan Gastaut

Pour parler de cette thématique, nous retrouverons aussi Damien Perquis, ancien footballeur professionnel et aujourd'hui consultant, ainsi qu'Yvan Gastaut, historien. La séance commencera à 20 heures. Elle sera ouverte et gratuite pour tous puisque l'entrée est libre.

Nous pouvons préciser qu'à l'issue de son intervention, Rachid Ghezzal suivra la rencontre de ses coéquipiers en Serbie. Un match programmé à 21 heures et que l'ailier regardera avec attention, dans la peau d'un supporter.