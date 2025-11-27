Actualités
Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Paulo Fonseca prudent avant le match contre le Maccabi Tel-Aviv

  • par Gwendal Chabas

    • Paulo Fonseca se méfie du Maccabi Tel-Aviv. Si le club du club israélien est en difficulté sur la scène européenne, l'entraîneur de l'OL lui trouve beaucoup de qualités.

    Sur le papier, la rencontre entre le Maccabi Tel-Aviv et l'OL apparaît déséquilibrée. Certes, les Lyonnais traversent une période délicate, mais les Israéliens connaissent de grosses difficultés en Ligue Europa. Ils ont obtenu jusqu'ici un seul nul en quatre journées. Les hommes de Paulo Fonseca partiront donc favoris de cette première confrontation entre les deux clubs.

    "Une équipe avec plus de qualités que de points"

    Sauf que le terrain n'est pas toujours de cet avis, comme l'a démontré le duel face à Auxerre dimanche dernier (0-0). Au vu de la dynamique de son groupe, le Portugais reste d'ailleurs prudent avant l'opposition de ce jeudi. "J’ai regardé beaucoup de matchs de Tel-Aviv. C’est vrai qu’ils ont peu gagné, mais ils ont réalisé de belles prestations. Par exemple, contre Aston Villa (défaite 2-0), ils se sont créés de belles occasions et ont su bien défendre. Je pense que c’est une équipe avec plus de qualités que de points (34e). Ils aiment jouer avec des joueurs offensivement forts, fait-il observer. Je m’attends à une partie difficile."

    Un discours que l'entraîneur rhodanien tient très régulièrement, peu importe l'adversaire. Néanmoins, on se doute qu'il aimerait, comme ses troupes, revenir de Serbie avec la victoire. Cela lui permettrait de mettre un terme à une série de cinq sorties sans succès, et de faire un pas supplémentaire vers la qualification en C3. Pour cela, il faudra retrouver les ingrédients qui ont fait le bon début de saison de l'OL.

    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Maccabi Tel-Aviv - OL : nouvelle chance pour Satriano ?

