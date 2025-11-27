Actualités
Le Maccabi Tel-Aviv face au "grand défi" de l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • 34e de la phase de classement de la Ligue Europa, le Maccabi Tel-Aviv affronte l'OL ce jeudi (21 heures). Un match qu'il attend visiblement de pied ferme.

    Après le 0-0 de retour de trêve à Auxerre, l'OL est en quête de relance. Entre les blessures et cette série de cinq rencontres sans victoire qui s'étire, le besoin de succès se fait ressentir. Le duel à venir ce jeudi (21 heures) face au Maccabi Tel-Aviv serait parfait pour cela, avant de recevoir le FC Nantes dimanche soir.

    De "belles performances" malgré le "manque de bons résultats"

    Mais l'Olympique lyonnais sera très attendu durant cette affiche. "C'est un bon adversaire, une belle opportunité pour nous de relever un grand défi, a commenté l'entraîneur, Žarko Lazetić. On devra essayer de montrer notre meilleur niveau. Nous avons observé beaucoup de leurs matchs, et ils ont réalisé de belles performances, même s'ils ont un manque de résultats positifs. Mais c'est aussi de la gestion, comme la rencontre durant laquelle ils mènent 3-0 et font 3-3 (au Paris FC, NDLR). Nous avons vu leurs qualités et leurs faiblesses, et à présent, nous sommes impatients de disputer cette partie."

    À quel type d'opposition feront face les Rhodaniens ? Ils défieront en tout cas une formation israélienne dos au mur. Avec un seul point après quatre journées, elle doit nécessairement glaner des succès pour essayer d'intégrer le top 24. Au point d'offrir des espaces à son adversaire ? Réponse dans la soirée.

