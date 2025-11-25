5 matchs sans victoire pour l'OL, retour au début de l'année 2025

Entre la Ligue 1 et la Ligue Europa, l'OL vient d'enchaîner cinq matchs sans la moindre victoire. Une disette qui nous renvoie au début de l'année 2025, sous Pierre Sage.

Aujourd'hui, on peut dire que Pierre Sage a su rebondir. Après 13 journées, le voilà sur podium de Ligue 1 avec Lens, à la lutte avec le PSG et Marseille. Que serait-il advenu de l'OL s'il était resté le maître à bord après cette période difficile au début de l'année 2025 ? Impossible à savoir. Néanmoins, son ancienne équipe traverse actuellement une passe semblable à celle qui lui avait coûté sa place à la fin du mois de janvier.

S'il est difficile de comparer les deux situations au vu des péripéties de l'été dans le Rhône, on constate que l'Olympique lyonnais vient de boucler une série de cinq parties sans victoire toutes compétitions confondues. Sa plus mauvaise dynamique depuis janvier 2025, lorsqu'il avait réalisé cinq nuls de rang, encadrés par deux revers.

L'OL a besoin de faire fructifier son calendrier favorable

Paulo Fonseca était arrivé quelques jours avant la dernière défaite à Marseille (3-2). Pour éviter de laisser s'installer la crise et les doutes, le Portugais et ses joueurs seraient bien inspirés de mettre un terme à cette spirale cette semaine. Pour cela, deux opportunités. Jeudi, les Rhodaniens défieront le Maccabi Tel-Aviv en Ligue Europa, avant d'accueillir le FC Nantes dimanche.

Deux confrontations a priori dans leurs cordes. Mais le voyage à Auxerre aussi semblait abordable (0-0). Toujours en course pour l'Europe, l'OL espère se relancer avant de lancer un mois de décembre pareillement très important comptablement.