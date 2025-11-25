5 matchs sans victoire pour l'OL, retour au début de l'année 2025

Entre la Ligue 1 et la Ligue Europa, l'OL vient d'enchaîner cinq matchs sans la moindre victoire. Une disette qui nous renvoie au début de l'année 2025, sous Pierre Sage.
Aujourd'hui, on peut dire que Pierre Sage a su rebondir. Après 13 journées, le voilà sur podium de Ligue 1 avec Lens, à la lutte avec le PSG et Marseille. Que serait-il advenu de l'OL s'il était resté le maître à bord après cette période difficile au début de l'année 2025 ? Impossible à savoir. Néanmoins, son ancienne équipe traverse actuellement une passe semblable à celle qui lui avait coûté sa place à la fin du mois de janvier.
S'il est difficile de comparer les deux situations au vu des péripéties de l'été dans le Rhône, on constate que l'Olympique lyonnais vient de boucler une série de cinq parties sans victoire toutes compétitions confondues. Sa plus mauvaise dynamique depuis janvier 2025, lorsqu'il avait réalisé cinq nuls de rang, encadrés par deux revers.
L'OL a besoin de faire fructifier son calendrier favorable
Paulo Fonseca était arrivé quelques jours avant la dernière défaite à Marseille (3-2). Pour éviter de laisser s'installer la crise et les doutes, le Portugais et ses joueurs seraient bien inspirés de mettre un terme à cette spirale cette semaine. Pour cela, deux opportunités. Jeudi, les Rhodaniens défieront le Maccabi Tel-Aviv en Ligue Europa, avant d'accueillir le FC Nantes dimanche.
Deux confrontations a priori dans leurs cordes. Mais le voyage à Auxerre aussi semblait abordable (0-0). Toujours en course pour l'Europe, l'OL espère se relancer avant de lancer un mois de décembre pareillement très important comptablement.
L'équipe n'avance plus et après avoir eu tous les voyants au vert , le vent à tourné et rien ne va .
Il faut dire que cet effectif part de loin , quand on voit les équipes alignées en juillet pour le premier match de prépa face à villefranche
https://www.ol.fr/fr/actualites/ol-villefranche-la-composition-de-paulo-fonseca-pour-ce-premier-match-de-preparation
Article sans intérêt! Aucune analyse simple des causes qui expliquent cette baisse de régime! Dire que Lyon n'a pas beaucoup de "banc" et n'a pas d'avant centre, ce n'est plus un scoop. Par contre, prendre en compte le nombre de joueurs absents pour causes de blessures ou de sanctions à purger c'est un peu plus objectif. Nous verrons les prochains matchs avec Sulc, Morton et Tagliafico. Notre équipe type qui nous a permis ce bon début de saison n a plus été alignée depuis plusieurs matchs!...Alors on lira des articles faisant état de la renaissance de l'OL........
Quand tu es dans le dur, tu te donnes le challenge de prouver ton caractère à sortir la tête de l'eau et montrer que le début de saison qui donnait vraiment des promesses n'était pas qu'un accident de circonstances, d'ailleurs le jeu qu'ils pratiquaient nous donnait satisfaction vu l'expérience d'enfants de cœur de l'effectif.....
On ne peut pas faire pire que ces derniers matchs , donc on va revenir a un jeu plus solide qui nous amènera là ou la logique du début saison nous a donné de cibler à être européen.....j'y crois !