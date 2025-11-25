Pourquoi l'OL a pris l'avion pour aller à Auxerre

Samedi et dimanche, l'OL est allé puis est revenu d'Auxerre en avion. Ce qui a suscité des réactions contrariées. Le club s'en est expliqué.

Avec un match programmé à 15 heures dimanche en retour de trêve internationale, la délégation de l'OL a fait le choix d'arriver dès samedi à Auxerre. Et le lendemain, après le nul 0-0 face à l'AJA, Paulo Fonseca et ses troupes sont revenus par la voie des airs un peu avant 20 heures.

Cette décision de prendre un avion à hélice, donc pas un jet privé, que les observateurs et supporters ont découverte sur les réseaux sociaux, a suscité des réactions. Plusieurs internautes se sont offusqués que l'Olympique lyonnais n'ait pas voyagé en autocar en Bourgogne.

L'OL voulait privilégier la récupération

Le club s'en est expliqué auprès d'Olympique-et-Lyonnais ce mardi, avec plusieurs arguments pour justifier l'utilisation de ce moyen de transport. Tout d'abord, il rappelle que "ce n'est jamais un plaisir de prendre l'avion, mais qu'il s'agit de privilégier la santé des joueurs". C'est sur ce point-là qu'on insiste d'ailleurs particulièrement en interne.

Il faut en effet compter trois heures pour rejoindre Auxerre depuis Lyon par la route, sachant que les conditions météorologiques du week-end étaient compliquées. Autre sujet, les nombreux blessés dans l'effectif. Ces absences créent un contexte particulier autour de l'équipe. Elles ont poussé le staff à opter pour la récupération, et donc à gagner 2h30 sur l'horaire de retour.

Un deuxième voyage en milieu de semaine

L'OL met par ailleurs en avant qu'il aura un deuxième déplacement en milieu de semaine. Il ira en Serbie, du côté de Bačka Topola, au Nord du pays, où il rencontra le Maccabi Tel-Aviv. Les Israéliens y délocalisent leurs affiches. La confrontation est prévue jeudi, mais les coéquipiers de Moussa Niakhaté partiront dès mercredi. Ils reviendront ensuite très tôt le vendredi matin.

Pour s'y rendre, ils auront le droit à un petit périple. Ils passeront par deux heures d'avion, puis par deux heures de car, et idem dans le sens du retour.

Enfin, dernière précision faite par l'écurie lyonnaise, son véhicule, qui fait effectivement le chemin vers le stade dans lequel se déroule partie, ne circule pas à vide. Samedi par exemple, il est allé à l'Auxerre avec le matériel logistique et certains salariés.