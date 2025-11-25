Actualités
Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
Afonso Moreira lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Pourquoi l'OL a pris l'avion pour aller à Auxerre

  • par Gwendal Chabas

    • Samedi et dimanche, l'OL est allé puis est revenu d'Auxerre en avion. Ce qui a suscité des réactions contrariées. Le club s'en est expliqué.

    Avec un match programmé à 15 heures dimanche en retour de trêve internationale, la délégation de l'OL a fait le choix d'arriver dès samedi à Auxerre. Et le lendemain, après le nul 0-0 face à l'AJA, Paulo Fonseca et ses troupes sont revenus par la voie des airs un peu avant 20 heures.

    Cette décision de prendre un avion à hélice, donc pas un jet privé, que les observateurs et supporters ont découverte sur les réseaux sociaux, a suscité des réactions. Plusieurs internautes se sont offusqués que l'Olympique lyonnais n'ait pas voyagé en autocar en Bourgogne.

    L'OL voulait privilégier la récupération

    Le club s'en est expliqué auprès d'Olympique-et-Lyonnais ce mardi, avec plusieurs arguments pour justifier l'utilisation de ce moyen de transport. Tout d'abord, il rappelle que "ce n'est jamais un plaisir de prendre l'avion, mais qu'il s'agit de privilégier la santé des joueurs". C'est sur ce point-là qu'on insiste d'ailleurs particulièrement en interne.

    Il faut en effet compter trois heures pour rejoindre Auxerre depuis Lyon par la route, sachant que les conditions météorologiques du week-end étaient compliquées. Autre sujet, les nombreux blessés dans l'effectif. Ces absences créent un contexte particulier autour de l'équipe. Elles ont poussé le staff à opter pour la récupération, et donc à gagner 2h30 sur l'horaire de retour.

    Un deuxième voyage en milieu de semaine

    L'OL met par ailleurs en avant qu'il aura un deuxième déplacement en milieu de semaine. Il ira en Serbie, du côté de Bačka Topola, au Nord du pays, où il rencontra le Maccabi Tel-Aviv. Les Israéliens y délocalisent leurs affiches. La confrontation est prévue jeudi, mais les coéquipiers de Moussa Niakhaté partiront dès mercredi. Ils reviendront ensuite très tôt le vendredi matin.

    Pour s'y rendre, ils auront le droit à un petit périple. Ils passeront par deux heures d'avion, puis par deux heures de car, et idem dans le sens du retour.

    Enfin, dernière précision faite par l'écurie lyonnaise, son véhicule, qui fait effectivement le chemin vers le stade dans lequel se déroule partie, ne circule pas à vide. Samedi par exemple, il est allé à l'Auxerre avec le matériel logistique et certains salariés.

    à lire également
    Abdelatif Kherradji au sifflet d'OL - Nantes dimanche soir

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    Pourquoi l'OL a pris l'avion pour aller à Auxerre 11:00
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
    OL Lyonnes - France : Marie-Antoinette Katato blessée à la cuisse 10:10
    Abdelatif Kherradji au sifflet d'OL - Nantes dimanche soir 09:25
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL : de jeunes Lyonnais trop timorés ? 08:40
    Tyler Morton lors de Paris FC - OL
    Morton, Tagliafico... des retours qui vont faire du bien à l'OL 08:00
    Louis Leroux, milieu du FC Nantes
    Nantes acte déjà un forfait pour le déplacement contre l’OL 07:30
    Vignette TKYDG 24 11 2025
    L’OL a touché ses limites à Auxerre, les jeunes lancés trop tôt ? 24/11/25
    Sidney Govou en septembre 2021
    Govou (ex-OL) révèle avoir failli être amputé 24/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    À Auxerre, Fonseca (OL) a vécu son 100e match en Ligue 1 24/11/25
    Damien Della Santa, nouvel adjoint de Pierre Sage à l'OL
    Arrivé sous Pierre Sage, Damien Della Santa quitte l’OL 24/11/25
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Académie : les U19 féminines renversent Dijon (3-6) 24/11/25
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL : Maciel s’explique sur le choix Hamdani 24/11/25
    Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
    Auxerre - OL (0-0) : Greif, une première sur penalty depuis 1997 24/11/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : quatre entraînements et du repos pour celles restées à Décines 24/11/25
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    Auxerre, OL, Moreira… TKYDG de retour ce lundi à 19h 24/11/25
    Christophe Pélissier, entraîneur d'Auxerre et auparavant de Lorient
    Pélissier après Auxerre - OL (0-0) : "On a eu les occasions pour marquer" 24/11/25
    Tanner Tessmann lors d'Auxerre - OL
    Ligue 1 : l’OL continue de faire du surplace 24/11/25
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    À 16 ans et 306 jours, Hamdani entre dans l’histoire de l’OL 24/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut