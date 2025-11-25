Pas heureux lors des retours de trêve internationale, l'OL a montré à Auxerre qu'il avait du mal à remettre la machine en route après la coupure. Un problème assez profond d'ailleurs.

Beaucoup de supporters des clubs ont du mal à apprécier la trêve internationale car elle les éloigne de leur équipe favorite. Mais est-il possible que les formations elles-mêmes n'apprécient pas ces coupures qui ont lieu à quatre reprises au cours de la saison ? En tout cas, pour l'OL, ces périodes ont clairement un impact sur son rendement.

L'Olympique lyonnais n'allait déjà pas super fort avant la pause de mi-novembre (deux nuls puis deux défaites), mais dans le jeu, il montrait un peu plus que le visage affiché à Auxerre dimanche (0-0). Il avait certes pour lui l'excuse des blessés, mais il ne s'agissait même pas d'internationaux. Les diverses suspensions aussi ont pu jouer, notamment pour ce qui est de Tyler Morton et Nicolas Tagliafico.

L'OL a joué à l'extérieur les 7 derniers matchs après la trêve

Cependant, et c'est aussi factuel, les Rhodaniens restent sur cinq rencontres d'après trêve sans succès (deux partages des points et trois revers). Paulo Fonseca n'a d'ailleurs jamais gagné après ces instants dédiés aux sélections. Et même avant de retrouver l'AJA, le Portugais avait toujours perdu, à Strasbourg, Rennes et Nice.

On remarque d'ailleurs qu'à chaque fois, les coéquipiers de Corentin Tolisso se déplacent pour la reprise du championnat. C'est arrivé lors des sept dernier retour de la coupure, pour un seul succès, au Havre 4-0 en mars 2024. Sur les 15 précédentes confrontations qui suivaient une pause internationale de quinze jours, l'OL en a remporté trois, signe qu'il y a là aussi un travail à effectuer en interne.