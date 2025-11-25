Actualités
Ligue Europa : des arbitres estoniens pour Maccabi Tel-Aviv - OL

  • par Gwendal Chabas
    • Jeudi à 21 heures, l'OL affrontera le Maccabi Tel-Aviv dans le cadre de la 5e journée de Ligue Europa. Avec un quatuor estonien aux commandes du match.

    Objectif, retrouver le chemin du succès. Après cinq sorties sans victoire, l'OL est en quête d'un bon résultat cette semaine. Sur le papier, il affronte des adversaires à sa portée, mais on l'a vu à Auxerre dimanche (0-0), la dynamique n'est pas bonne pour les Lyonnais. Le menu débute jeudi par un rendez-vous en Serbie afin d'affronter le Maccabi Tel-Aviv (21 heures), avant la réception de Nantes dimanche soir (20h45).

    La rencontre de Ligue Europa sera importante, car les coéquipiers de Nicolas Tagliafico se doivent de rebondir suite au revers chez le Real Betis (2-0). Actuellement septièmes de la phase de classement (neuf points), ils peuvent faire un pas de plus vers la qualification en gagnant face aux Israéliens. Ces derniers ont récolté un seul nul depuis le début de la campagne européenne.

    Une première pour lui avec l'OL

    Ce mardi, l'UEFA a communiqué sur le nom des arbitres qui dirigeront ce duel. Nous retrouverons un quatuor estonien, avec au centre des débats Kristo Tohver. À 44 ans, il dispose d'une belle expérience, même s'il a surtout officiel en C3 ou en C4. On a aussi pu le voir en action lors de quelques confrontations entre sélections. Mais il n'a encore jamais croisé la route des Rhodaniens. Ce sera donc une première le 27 novembre prochain.

    Pour l'accompagner, nous aurons ses compatriotes, Silver Koiv et Sander Saga, qui se chargeront des touches. À la vidéo, un duo polono-estonien avec Tomasz Kwiatkowski et Marko Liiva. Enfin, le quatrième officiel se nomme Kevin Kaivoja et vient lui aussi d'Estonie.

    Ligue Europa : des arbitres estoniens pour Maccabi Tel-Aviv - OL
