Actualités
Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
Les joueurs de l’OL après la défaite contre Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Un retour de trêve toujours compliqué pour l’OL

  • par David Hernandez

    • Fortement diminué pour le déplacement à Auxerre, l’OL va devoir se sortir d’un match piège. En sortie de trêve internationale, ce n’est pas vraiment le meilleur des moments pour les Lyonnais.

    Il a préféré le prendre de manière légère, mais forcément la situation est loin de réjouir Paulo Fonseca. Avec des résultats en dent de scie depuis un mois, le Portugais aurait certainement préféré avoir tout son groupe pour attaquer la dernière ligne droite de 2025. Malheureusement, à Auxerre, les absents ne se compteront pas sur les doigts d’une seule main à l’OL. Un coup dur au moment de relancer une dynamique après cinq points pris en cinq matchs. Les Lyonnais ne peuvent plus se permettre de laisser filer des rencontres, encore moins contre des équipes mal classées.

    Trois revers sous Fonseca

    Alors oui, sur le papier, le déplacement à Auxerre dimanche (15h) a tout du match abordable. Seulement, il a aussi tout du match piège contre une formation qui joue sa survie dans l’élite même si le championnat est encore long. Mais, n’est-ce pas le bon moment pour l’AJA d’affronter cet OL ? Peut-être bien, d’autant que les retours de trêve sont loin d’être optimaux pour la formation rhodanienne. Seulement trois victoires sur les 14 derniers matchs (dont 7 défaites). Avec Paulo Fonseca, c’est d’ailleurs un 100% d’échec avec trois revers en trois matchs. Strasbourg la saison passée à la Meinau puis Rennes et Nice cette saison. A chaque fois à l’extérieur…

    à lire également
    Bruno Guimarães
    Quand Guardiola tombait sous le charme de Guimarães à l’OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes - Strasbourg : profitez d'un tarif préférentiel pour assister au match 18/11/25
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Un retour de trêve toujours compliqué pour l’OL 13:30
    Romy Fournier, arbitre
    OL Lyonnes - Strasbourg : Romy Fournier au sifflet ce samedi (21h) 12:40
    Bruno Guimarães
    Quand Guardiola tombait sous le charme de Guimarães à l’OL 11:50
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Diomandé "va chambrer sur le terrain" ses anciens coéquipiers de l'OL 11:00
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes : les remplaçantes de Turin ont marqué des points avant Strasbourg 10:15
    Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Face au dernier de Ligue 1, l’OL va devoir être "concentré 90 minutes" 09:30
    Lassine Diarra, gardien de l'OL
    Mercato : l’OL prolonge Lassine Diarra 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    À Auxerre, Fonseca va encore devoir faire avec les moyens du bord 08:00
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    OL : quand Michele Kang rassure le monde économique 07:30
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    OL Lyonnes - Strasbourg : Engen, Heaps et Diani ménagées 21/11/25
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    Fonseca (OL) a été "fier de (ses) joueurs contre le PSG" 21/11/25
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Auxerre avec Diomandé mais sans trois titulaires contre l’OL 21/11/25
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    OL - PSG (2-3) : une faute de Kluivert avant la main de Zarbanyi ? 21/11/25
    Elma Juntilla Nelhage, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Strasbourg : Nelhage va faire défaut chez les Fenottes 21/11/25
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL : plusieurs jeunes à l’entraînement ce vendredi 21/11/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca : "L'OL se doit d'être ambitieux à Auxerre" 21/11/25
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    Auxerre - OL : Ghezzal touché à l’ischio et absent 21/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut