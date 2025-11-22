Un retour de trêve toujours compliqué pour l’OL

Fortement diminué pour le déplacement à Auxerre, l’OL va devoir se sortir d’un match piège. En sortie de trêve internationale, ce n’est pas vraiment le meilleur des moments pour les Lyonnais.

Il a préféré le prendre de manière légère, mais forcément la situation est loin de réjouir Paulo Fonseca. Avec des résultats en dent de scie depuis un mois, le Portugais aurait certainement préféré avoir tout son groupe pour attaquer la dernière ligne droite de 2025. Malheureusement, à Auxerre, les absents ne se compteront pas sur les doigts d’une seule main à l’OL. Un coup dur au moment de relancer une dynamique après cinq points pris en cinq matchs. Les Lyonnais ne peuvent plus se permettre de laisser filer des rencontres, encore moins contre des équipes mal classées.

Trois revers sous Fonseca

Alors oui, sur le papier, le déplacement à Auxerre dimanche (15h) a tout du match abordable. Seulement, il a aussi tout du match piège contre une formation qui joue sa survie dans l’élite même si le championnat est encore long. Mais, n’est-ce pas le bon moment pour l’AJA d’affronter cet OL ? Peut-être bien, d’autant que les retours de trêve sont loin d’être optimaux pour la formation rhodanienne. Seulement trois victoires sur les 14 derniers matchs (dont 7 défaites). Avec Paulo Fonseca, c’est d’ailleurs un 100% d’échec avec trois revers en trois matchs. Strasbourg la saison passée à la Meinau puis Rennes et Nice cette saison. A chaque fois à l’extérieur…