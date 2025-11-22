Actualités
Christophe Pélissier lors du match face à l'OL, le vendredi 4 mars 2022
Christophe Pélissier lors du match face à l’OL, le vendredi 4 mars 2022 (Photo by Loic VENANCE / AFP)

Pélissier (Auxerre) : "L’OL a gardé une stabilité défensive"

  • par David Hernandez

    • Bon dernier de Ligue 1, Auxerre a connu pas mal de changements durant l’été. Christophe Pélissier y voit une raison de la mauvaise passe auxerroise, prenant l’exemple de l’OL qui a réussi à garder une ossature malgré les mouvements estivaux.

    Malgré les nombreuses absences dans le groupe, l’OL reste malgré tout le favori de sa rencontre contre Auxerre, dimanche après-midi à l’Abbé Deschamps. Néanmoins, avec une dynamique de cinq points sur quinze possibles, le groupe de Paulo Fonseca est loin d’arriver avec un maximum de certitudes, si ce n’est dans le jeu. Lancé en mode "maintien", l’AJA sait pertinemment que cette rencontre de la 13e journée de Ligue 1 ne sera pas une partie de plaisir, malgré les absences adverses. Le club bourguignon reste aussi impacté par les blessures et il va falloir cravacher. "C’est une équipe de très haut niveau. On parle de Lyon quand même, a tenu à rappeler Christophe Pélissier. Même quand ils perdent beaucoup de leurs meilleurs joueurs, ils arrivent à récupérer de très très bons joueurs. On voit d’ailleurs le début de saison qu’ils font."

    "Ils ont gardé une ossature par rapport à la saison passée"

    Si les dernières semaines ont été un peu plus compliquées à Lyon, Pélissier estime que l’OL a surtout tiré profit de sa "stabilité défensive. Ils sont très solides défensivement". Cela se voit moins sur le dernier mois avec 12 buts encaissés en sept matchs. Et ce ne sont pas les différentes absences dominicales à l’Abbé-Deschamps qui sont de nature à rassurer. Mais l’entraîneur auxerrois assure qu’il "y a une fondation solide et avec les joueurs qu’ils ont, cela aide à être performant. Par rapport à nous, il y a eu des changements mais ils ont réussi à garder une ossature pour être une très bonne équipe." Chose que regrette Christophe Pélissier dans l’Yonne après les nombreux mouvements estivaux.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Un retour de trêve toujours compliqué pour l’OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes - Strasbourg : profitez d'un tarif préférentiel pour assister au match 18/11/25
    Les joueurs de l'OL avec le maillot de Malick Fofana
    L’OL prendra la direction d’Auxerre dès ce samedi 15:10
    Christophe Pélissier lors du match face à l'OL, le vendredi 4 mars 2022
    Pélissier (Auxerre) : "L’OL a gardé une stabilité défensive" 14:20
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Un retour de trêve toujours compliqué pour l’OL 13:30
    Romy Fournier, arbitre
    OL Lyonnes - Strasbourg : Romy Fournier au sifflet ce samedi (21h) 12:40
    Bruno Guimarães
    Quand Guardiola tombait sous le charme de Guimarães à l’OL 11:50
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Diomandé "va chambrer sur le terrain" ses anciens coéquipiers de l'OL 11:00
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes : les remplaçantes de Turin ont marqué des points avant Strasbourg 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Face au dernier de Ligue 1, l’OL va devoir être "concentré 90 minutes" 09:30
    Lassine Diarra, gardien de l'OL
    Mercato : l’OL prolonge Lassine Diarra 08:45
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    À Auxerre, Fonseca va encore devoir faire avec les moyens du bord 08:00
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    OL : quand Michele Kang rassure le monde économique 07:30
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    OL Lyonnes - Strasbourg : Engen, Heaps et Diani ménagées 21/11/25
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    Fonseca (OL) a été "fier de (ses) joueurs contre le PSG" 21/11/25
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Auxerre avec Diomandé mais sans trois titulaires contre l’OL 21/11/25
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    OL - PSG (2-3) : une faute de Kluivert avant la main de Zarbanyi ? 21/11/25
    Elma Juntilla Nelhage, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Strasbourg : Nelhage va faire défaut chez les Fenottes 21/11/25
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL : plusieurs jeunes à l’entraînement ce vendredi 21/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut