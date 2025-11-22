Pélissier (Auxerre) : "L’OL a gardé une stabilité défensive"

Bon dernier de Ligue 1, Auxerre a connu pas mal de changements durant l’été. Christophe Pélissier y voit une raison de la mauvaise passe auxerroise, prenant l’exemple de l’OL qui a réussi à garder une ossature malgré les mouvements estivaux.

Malgré les nombreuses absences dans le groupe, l’OL reste malgré tout le favori de sa rencontre contre Auxerre, dimanche après-midi à l’Abbé Deschamps. Néanmoins, avec une dynamique de cinq points sur quinze possibles, le groupe de Paulo Fonseca est loin d’arriver avec un maximum de certitudes, si ce n’est dans le jeu. Lancé en mode "maintien", l’AJA sait pertinemment que cette rencontre de la 13e journée de Ligue 1 ne sera pas une partie de plaisir, malgré les absences adverses. Le club bourguignon reste aussi impacté par les blessures et il va falloir cravacher. "C’est une équipe de très haut niveau. On parle de Lyon quand même, a tenu à rappeler Christophe Pélissier. Même quand ils perdent beaucoup de leurs meilleurs joueurs, ils arrivent à récupérer de très très bons joueurs. On voit d’ailleurs le début de saison qu’ils font."

"Ils ont gardé une ossature par rapport à la saison passée"

Si les dernières semaines ont été un peu plus compliquées à Lyon, Pélissier estime que l’OL a surtout tiré profit de sa "stabilité défensive. Ils sont très solides défensivement". Cela se voit moins sur le dernier mois avec 12 buts encaissés en sept matchs. Et ce ne sont pas les différentes absences dominicales à l’Abbé-Deschamps qui sont de nature à rassurer. Mais l’entraîneur auxerrois assure qu’il "y a une fondation solide et avec les joueurs qu’ils ont, cela aide à être performant. Par rapport à nous, il y a eu des changements mais ils ont réussi à garder une ossature pour être une très bonne équipe." Chose que regrette Christophe Pélissier dans l’Yonne après les nombreux mouvements estivaux.