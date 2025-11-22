Actualités
Les joueurs de l'OL avec le maillot de Malick Fofana
Les joueurs de l’OL avec le maillot de Malick Fofana (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L’OL prendra la direction d’Auxerre dès ce samedi

  • par David Hernandez

    • Avec un match programmé à 15h dimanche, l’OL n’a pas eu d'autre choix que de se rendre à Auxerre ce samedi. Une mise au vert forcée.

    Depuis le début de la saison, l’OL n’a joué qu’une seule fois un dimanche à 15h. C’était le 5 octobre dernier et cela ne rappelle pas forcément de bons souvenirs. Malgré une très nette domination dans la possession, les Lyonnais s’étaient reposés sur leurs acquis et avaient finalement été punis par Toulouse avec deux buts inscrits dans les dernières minutes de la partie (1-2). La déception avait été grande au Parc OL et les 800 supporters espèrent ne pas revivre pareil scénario ce dimanche pour un nouveau match à 15h du côté d’Auxerre.

    Garder une routine d'avant-match

    En jouant dimanche, Paulo Fonseca a pu travailler avec un peu plus de sérénité par rapport aux deux autres trêves internationales. Dernier retour dans l’effectif de l’OL, Tanner Tessmann aura quand même eu deux séances d’entraînement avec le reste du groupe. Ce n’est pas optimal, mais c’est toujours mieux que rien. Avec cette programmation à 15h, le groupe retenu par Paulo Fonseca prendra la route de la Bourgogne dès ce samedi. En effet, les Lyonnais dormiront dans l’Yonne pour préparer au mieux cette rencontre de la 13e journée de Ligue 1 et ainsi garder une certaine routine d’avant-match.

