Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
Rémi Himbert buteur avec l’équipe de France U18 (Photo by Noushad Thekkayil / NurPhoto via AFP)

OL Académie : Himbert va déjà faire son retour en réserve

  • par David Hernandez

    • Éliminé de la Coupe du monde U17 en début de semaine, Rémi Himbert a déjà repris l’entraînement avec l’OL. L’attaquant sera sur le pont ce samedi (18h) avec la réserve face à Fos-sur-Mer.

    Le repos attendra. Embarqués dans une compétition internationale depuis début novembre, Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodriguez n’ont pas eu le temps de digérer la déception d’une élimination précoce qu’ils sont de nouveau dans le bain lyonnais. Sortis de la Coupe du monde U17 mardi, à quelques heures d’intervalle, les deux attaquants ont signé leur retour à l’entraînement à l’OL. Chez les pros pour l’Anglais, avec la réserve pour le Français. Vendredi, Himbert a participé à la séance collective de Gueïda Fofana pour préparer la venue de Fos-sur-Mer ce samedi (18h) à Décines.

    La réserve regarde derrière elle

    À son avantage avec les Bleuets au Qatar, Rémi Himbert viendra renforcer le secteur offensif lyonnais pour cette neuvième journée de National 3. Il ne sera pas de trop pour une formation qui est loin de jouer les places d’honneur. Actuellement neuvième, la réserve de l’OL se doit de faire un résultat contre Fos-sur-Mer, quatrième et sur deux victoires consécutives. Avec un seul point d’avance sur la zone de relégation, les Lyonnais pourraient se retrouver encore un peu plus dans le dur en cas de cinquième revers cette saison en National 3…

