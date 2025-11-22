Actualités
Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC – OL. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Auxerre - OL : Sulc ne pourra "disputer que quelques minutes"

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Blessé contre le Real Betis, Pavel Sulc avait dû faire l’impasse sur le choc contre le PSG. S’il est bien de retour contre Auxerre, le numéro 10 de l’OL n’aura le droit qu’à un temps de jeu limité.

    Il se sentait d’attaque et cela avait été une nouvelle positive dans l’environnement lyonnais. En début de semaine, Pavel Sulc avait rassuré sur son état de santé et s’estimait "prêt" pour le déplacement à Auxerre. Le Tchèque découvrira bien l’Abbé Deschamps ce dimanche (15h), seulement ce ne sera pas dans un rôle de titulaire. Si l’on pouvait penser que son retour permettrait de revoir l’animation qui avait plutôt bien fonctionné au Paris FC notamment, Sulc devrait avant tout débuter sur le banc en Bourgogne. Ayant repris l’entraînement mercredi, le numéro 10 rhodanien avait manqué le choc contre le PSG avant la trêve, suite à une blessure contre le Real Betis en Ligue Europa.

    Satriano titulaire ?

    Sur le flanc pendant dix jours, il semble avoir perdu un peu de rythme dans l’esprit de son entraîneur. C’est en tout cas en substance ce qu’a laissé entendre Paulo Fonseca vendredi. Interrogé sur une possibilité de voir Pavel Sulc retrouver ce rôle d’attaquant de pointe, le Portugais a balayé cette possibilité. "Pavel a commencé à faire les entraînements avec nous. Il est bien. Peut-être qu'il peut jouer quelques minutes, mais pas 90 minutes." Sans l’ancien du Viktoria Plzen, Martin Satriano devrait retrouver la pointe, à moins que Fonseca ne réserve une nouvelle surprise avec le retour du duo Merah - Tolisso sur les postes de neuf et dix. Mais cela valait avant tout pour les très gros matchs.

    3 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - sam 22 Nov 25 à 17 h 02

      HS . Hein, qu'est ce que je disais, Lens/Strasbourg, J. Brisard arbitre central et B. Bastien à la var, OUPS, non ce n'est pas Bastien à la var mais M. Delajod .
      Bref, je ne suis pas tombée bien loin 😉

      "Satriano titulaire ?" parce qu'on a le choix ? 😉

      Signaler
    2. Monark
      Monark - sam 22 Nov 25 à 17 h 08

      Ça c’est emmerdant. Je comptais vraiment sur Pavel à la pointe .

      Signaler
    3. Avatar
      leroilyon - sam 22 Nov 25 à 18 h 20

      Donc Sulc, Molebe, Barisic remplaçants et qui d'autre?

      Signaler

