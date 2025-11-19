Actualités
Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
Pavel Sulc, joueur offensif de l’OL (crédit : David Hernandez)

Auxerre - OL : Šulc se sent d’attaque

  • par David Hernandez

    • Blessé à Séville et absent contre le PSG, Pavel Šulc a profité de la trêve internationale pour se refaire une santé. Le joueur offensif de l’OL se sent prêt à postuler pour le déplacement à Auxerre.

    Son absence a obligé Paulo Fonseca à revoir ses plans. Si l’on n’est pas dans les secrets du coach portugais, on peut très certainement penser que Pavel Šulc aurait été aligné comme faux numéro 9 contre le PSG. Finalement, le rôle est revenu à Rachid Ghezzal, la faute à une blessure contractée par le Tchèque lors du déplacement à Séville, trois jours auparavant. Touché à l’ischio, Šulc avait ainsi dû déclarer forfait pour le choc de la Ligue 1 mais aussi pour le rassemblement de la Tchéquie pendant la trêve internationale. "J’ai eu une petite lésion derrière la cuisse, à l’ischio-jambier, mais peu profonde", a-t-il avoué à nos confrères du Progrès.

    Une trêve sans pépin physique pour l'OL

    La semaine de repos ainsi que les soins octroyés par le staff médical de l’OL ont fini de remettre le numéro 10 lyonnais d’aplomb. De retour à l’entraînement ce mercredi, Pavel Šulc a perdu un peu de rythme, mais il postule plus que jamais pour le déplacement à Auxerre, comme il l’a confié. "Je vais bien, la blessure a cicatrisé. Je vais mieux et je suis prêt pour dimanche à Auxerre." Avec le retour du Tchèque ainsi qu’un Corentin Tolisso de nouveau à 100%, Paulo Fonseca peut avoir le sourire.

    à lire également
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    OL - Ligue 1 : Tagliafico aussi réclame une rencontre avec les arbitres

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes - Strasbourg : profitez d'un tarif préférentiel pour assister au match 18/11/25
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    Auxerre - OL : Šulc se sent d’attaque 08:00
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Juvents Turin - OL Lyonnes : les 23 Lyonnaises retenues 07:30
    Certains anciens joueurs de l'OL présents à la conférence d'OL Légendes
    On connaît l'adversaire d'OL Légendes pour l'anniversaire des 75 ans 18/11/25
    Lindsey Horan lors d'OL - Juventus
    Face à la Juventus, l'OL Lyonnes s'attend à trouver un "bloc défensif compact" 18/11/25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    Sénégal : Moussa Niakhaté (OL) est remplaçant face au Kenya 18/11/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Jonatan Giráldez a l'ensemble du groupe à disposition 18/11/25
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    OL - Ligue 1 : Tagliafico aussi réclame une rencontre avec les arbitres 18/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le trophée de la Coupe de France
    Coupe de France : l'OL connaîtra prochainement son adversaire 18/11/25
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes en réussite face aux Italiennes, mais... 18/11/25
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : deux Fenottes retenues pour les qualifications à l'Euro U19 18/11/25
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : les derniers internationaux en piste ce mardi 18/11/25
    Thomas Leonard lors d'OL - Reims
    Thomas Léonard pour arbitrer Auxerre - OL dimanche 18/11/25
    Karim Benzema, capitaine d'Al-Ittihad
    Mercato : Karim Benzema (ex-OL) veut jouer encore deux ans 18/11/25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL : Maitland-Niles, ailier de circonstance ou véritable solution au poste ? 18/11/25
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : de Carvalho (Portugal U20) titulaire, Karabec (Tchéquie) buteur 18/11/25
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    OL - Mercato : Tagliafico ne ferme "pas la porte" à un départ l'été prochain 18/11/25
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    OL : Fonseca n'a plus que deux matchs à tenir 17/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut