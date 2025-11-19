Auxerre - OL : Šulc se sent d’attaque

Blessé à Séville et absent contre le PSG, Pavel Šulc a profité de la trêve internationale pour se refaire une santé. Le joueur offensif de l’OL se sent prêt à postuler pour le déplacement à Auxerre.

Son absence a obligé Paulo Fonseca à revoir ses plans. Si l’on n’est pas dans les secrets du coach portugais, on peut très certainement penser que Pavel Šulc aurait été aligné comme faux numéro 9 contre le PSG. Finalement, le rôle est revenu à Rachid Ghezzal, la faute à une blessure contractée par le Tchèque lors du déplacement à Séville, trois jours auparavant. Touché à l’ischio, Šulc avait ainsi dû déclarer forfait pour le choc de la Ligue 1 mais aussi pour le rassemblement de la Tchéquie pendant la trêve internationale. "J’ai eu une petite lésion derrière la cuisse, à l’ischio-jambier, mais peu profonde", a-t-il avoué à nos confrères du Progrès.

Une trêve sans pépin physique pour l'OL

La semaine de repos ainsi que les soins octroyés par le staff médical de l’OL ont fini de remettre le numéro 10 lyonnais d’aplomb. De retour à l’entraînement ce mercredi, Pavel Šulc a perdu un peu de rythme, mais il postule plus que jamais pour le déplacement à Auxerre, comme il l’a confié. "Je vais bien, la blessure a cicatrisé. Je vais mieux et je suis prêt pour dimanche à Auxerre." Avec le retour du Tchèque ainsi qu’un Corentin Tolisso de nouveau à 100%, Paulo Fonseca peut avoir le sourire.