La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
Juvents Turin - OL Lyonnes : les 23 Lyonnaises retenues

  • par David Hernandez

    • Pour le quatrième match de Ligue des champions, Jonatan Giraldez peut compter sur son groupe au complet. Comme face à Wolfsburg, le technicien de l’OL Lyonnais a convoqué les 23 mêmes joueuses.

    Aucune blessure à la mi-novembre, cela peut être considéré comme un petit exploit. Pourtant, c’est bien ce qui touche l’OL Lyonnes depuis quelque temps déjà. Il y a certes eu quelques pépins comme celui de Marie-Antoinette Katoto pendant la dernière trêve, mais les Fenottes sont plutôt épargnées depuis le début de la saison. Jonatan Giraldez doit certainement toucher du bois pour ne pas voir cette bonne passe prendre fin, mais il fait tout pour se prémunir de telles mésaventures. Avec un large turnover depuis sa prise de fonction, l’Espagnol ne prend aucun risque si une joueuse se plaint d’une gêne ou autre.

    Le quatre à la suite dans le viseur

    Avec la qualité de l’effectif à sa disposition, il a le matériel pour subvenir à ces pépins. Fort heureusement, ce mercredi soir, c’est avec un groupe au complet que l’OL Lyonnes se présente dans le Piémont. Mardi, en fin d’après-midi, les 23 joueuses composant l’effectif rhodanien ont pris la direction de Turin en avion. Aucune (mauvaise) surprise de dernière minute pour Giraldez, qui aura encore l’embarras du choix contre la Juventus. Avec un objectif : viser le quatre sur quatre dans cette Ligue des champions.

    Le groupe : Endler, Micah, Belhadj - Tarciane, Lawrence, Sombath, Renard, Engen, Nehlage, Svava, Bacha - Egurrola, Heaps, Shrader, Yohannes, Benyahia, Dumornay - Hegerberg, Katoto, Brand, Chawinga, Diani, Becho.

    Certains anciens joueurs de l'OL présents à la conférence d'OL Légendes
    On connaît l'adversaire d'OL Légendes pour l'anniversaire des 75 ans

