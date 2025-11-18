Le 30 novembre prochain, les légendes de l'OL disputeront un match de gala dans le cadre des 75 ans du club. Elles affronteront leurs homologues de Parme.

Ce sera un jour de fête, avec, on l'espère, le résultat au bout de la soirée. Dimanche 30 novembre, l'OL fêtera ses 75 ans. L'affiche face à Nantes servira de prétexte à de belles animations par les supporters, avec plusieurs surprises et animations prévues. Ce sera aussi l'occasion de verser un peu dans la nostalgie. En effet, les légendes lyonnaises chausseront les crampons le temps d'un match.

Cris, Gonalons ou encore Umtiti

En lever de rideau, à 16 heures, les anciennes gloires rhodaniennes seront opposées à celles de Parme. Nous retrouverons Cris, Maxime Gonalons, Anthony Réveillère, Samuel Umtiti, Milan Bisevac, Pierre Laigle ou encore Sidney Govou au cours d'une rencontre au centre d'entraînement de Décines.

Néanmoins, comme nous l'expliquions précédemment, tout le monde ne pourra pas assister à cette confrontation de gala. Avec un nombre de places limité, la billetterie est réservée aux abonnés et aux membres du programme MyOL. Elle est disponible sur ce lien. Une affiche rassemblant des noms prestigieux du football européen et qui marquera le coup d'envoi des festivités pour cet anniversaire spécial.