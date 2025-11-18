Actualités
Certains anciens joueurs de l'OL présents à la conférence d'OL Légendes
Certains anciens joueurs de l’OL présents à la conférence d’OL Légendes

On connaît l'adversaire d'OL Légendes pour l'anniversaire des 75 ans

  • par Gwendal Chabas

    • Le 30 novembre prochain, les légendes de l'OL disputeront un match de gala dans le cadre des 75 ans du club. Elles affronteront leurs homologues de Parme.

    Ce sera un jour de fête, avec, on l'espère, le résultat au bout de la soirée. Dimanche 30 novembre, l'OL fêtera ses 75 ans. L'affiche face à Nantes servira de prétexte à de belles animations par les supporters, avec plusieurs surprises et animations prévues. Ce sera aussi l'occasion de verser un peu dans la nostalgie. En effet, les légendes lyonnaises chausseront les crampons le temps d'un match.

    Cris, Gonalons ou encore Umtiti

    En lever de rideau, à 16 heures, les anciennes gloires rhodaniennes seront opposées à celles de Parme. Nous retrouverons Cris, Maxime Gonalons, Anthony Réveillère, Samuel Umtiti, Milan Bisevac, Pierre Laigle ou encore Sidney Govou au cours d'une rencontre au centre d'entraînement de Décines.

    Néanmoins, comme nous l'expliquions précédemment, tout le monde ne pourra pas assister à cette confrontation de gala. Avec un nombre de places limité, la billetterie est réservée aux abonnés et aux membres du programme MyOL. Elle est disponible sur ce lien. Une affiche rassemblant des noms prestigieux du football européen et qui marquera le coup d'envoi des festivités pour cet anniversaire spécial.

    à lire également
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    OL - Ligue 1 : Tagliafico aussi réclame une rencontre avec les arbitres

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes - Strasbourg : profitez d'un tarif préférentiel pour assister au match 14:00
    Certains anciens joueurs de l'OL présents à la conférence d'OL Légendes
    On connaît l'adversaire d'OL Légendes pour l'anniversaire des 75 ans 18:00
    Lindsey Horan lors d'OL - Juventus
    Face à la Juventus, l'OL Lyonnes s'attend à trouver un "bloc défensif compact" 17:05
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    Sénégal : Moussa Niakhaté (OL) est remplaçant face au Kenya 16:15
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Jonatan Giráldez a l'ensemble du groupe à disposition 15:35
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    OL - Ligue 1 : Tagliafico aussi réclame une rencontre avec les arbitres 14:50
    Le trophée de la Coupe de France
    Coupe de France : l'OL connaîtra prochainement son adversaire 13:30
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes en réussite face aux Italiennes, mais... 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : deux Fenottes retenues pour les qualifications à l'Euro U19 11:50
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : les derniers internationaux en piste ce mardi 11:00
    Thomas Leonard lors d'OL - Reims
    Thomas Léonard pour arbitrer Auxerre - OL dimanche 10:10
    Karim Benzema, capitaine d'Al-Ittihad
    Mercato : Karim Benzema (ex-OL) veut jouer encore deux ans 09:25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL : Maitland-Niles, ailier de circonstance ou véritable solution au poste ? 08:40
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : de Carvalho (Portugal U20) titulaire, Karabec (Tchéquie) buteur 08:00
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    OL - Mercato : Tagliafico ne ferme "pas la porte" à un départ l'été prochain 07:30
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    OL : Fonseca n'a plus que deux matchs à tenir 17/11/25
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Académie : les U19 féminines continuent leur sans-faute 17/11/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) préservé pour Sénégal - Kenya ? 17/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut