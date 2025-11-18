Comme face à Wolfsburg (3-1), l'OL Lyonnes pense défier un bloc solide et compact contre la Juventus Turin. Ce sera aux Lyonnaises de trouver les espaces pour faire la différence.

À moins d'un duel contre Chelsea ou Barcelone, l'OL Lyonnes sera a priori toujours assez largement favori de ses confrontations. Avec ce qu'implique ce statut, à savoir souvent faire le jeu et se heurter à des adversaires regroupés plus ou moins proches de leur surface. Ce fut le cas notamment face à Wolfsburg, un défi que les coéquipières de Wendie Renard ont parfaitement relevé (3-1).

Attention aux transitions pour l'OL Lyonnes

Bien qu'elles jouent à l'extérieur, les Fenottes connaîtront vraisemblablement le même scénario mercredi du côté de Biella, lors de leur duel avec la Juventus Turin (18h45). "C'est une équipe qui travaille bien les transitions offensives comme elles ont pu le faire contre l’Atlético de Madrid (2-1). Elles ont un bloc défensif compact qui rend les opportunités difficiles. Il faudra trouver les espaces pour attaquer, a constaté Jonatan Giráldez. Elles ont des joueuses de très bonne qualité. Mais on connait notre capacité à s’adapter face aux différentes formations."

Selma Bacha pourra livrer quelques conseils, elle qui a déjà affronté les Italiennes de nombreuses fois. Mais la défenseure s'attend à une opposition un peu différente des précédentes. "J’ai affronté la Juventus plusieurs fois, elles savent comment nous mettre en danger, a rappelé la Française. Mais chaque année, les clubs changent. Ça va être un gros match et j’ai vraiment hâte."