Actualités
Matilde Lundorf et Melvine Malard (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Ligue des champions : l'OL Lyonnes en réussite face aux Italiennes, mais...

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Mercredi, du côté de Biella, l'OL Lyonnes rencontrera pour la 7e fois la Juventus Turin. Avec un historique en sa faveur, comme face aux autres clubs italiens.

    Une qualification pour les 8es de finale, et un pas de plus vers le top 4. L'OL Lyonnes est en mission mercredi face à la Juventus Turin. Avec neuf points en trois journées, il est bien parti dans cette phase de classement de la Ligue des champions. Mais il reste encore un petit effort à faire pour marquer les esprits et s'éviter les barrages, ce qui est l'objectif de ce groupe ambitieux. Cela passera par un bon résultat à Biella, où se disputera l'affiche face aux Turinoises.

    Il s'agira de la septième confrontation entre les deux équipes. Avec déjà trois succès pour les coéquipières de Wendie Renard. Néanmoins, elles restent sur deux matchs nuls contre ce rival en 2022, 1-1 et 0-0. Cette même année, Françaises et Italiennes s'étaient affrontées dans le cadre des quarts de finale de la compétition européenne.

    Torres Calcio, premier club d'Italie à battre l'OL Lyonnes

    La Juve avait dominé la première manche en gagnant 2 à 1, avant d'être renversée par les Fenottes au retour (3-1). La première opposition remonte à 2020, avec deux victoires des Lyonnaises (2-3 et 3-0). Ce qui illustre globalement la réussite des championnes de France face aux écuries transalpines, puisque leur bilan est de dix succès, deux nuls et deux revers contre ces formations.

    Bardolino Verona n'a pas existé en 2008 (0-5 et 4-1), tout comme Brescia en 2014 (0-5 et 9-0) et la Roma en 2024 (0-3 et 4-1). En revanche, Torres Calcio a créé la surprise en 2010, l'emportant 1 à 0 face à l'OL Lyonnes. Mais ce dernier se qualifiera finalement pour les demi-finales en s'imposant 3 à 0 au retour.

    à lire également
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes - Strasbourg : profitez d'un tarif préférentiel pour assister au match
    4 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 18 Nov 25 à 12 h 52

      Il va falloir s'en méfier des turinoises, et les occasions hyper facile (si on en a...) va falloir les mettre au fond si on veut pas repartir avec un nul, voir une défaite...

      Signaler
      1. dede74
        dede74 - mar 18 Nov 25 à 13 h 24

        Salut JUNI,

        La Juve a gagné deux de ses matchs 2-1 contre l'Athetico et Benfica et perdu 2-1 face au Bayern.
        Donc, pas grosse attaque mais grande défense ! catenacio oblige !
        Mais chez elles, sur ce petit terrain, elles sont quand même obligées d'attaquer, alors nos flèches devraient arriver à perforer. 1-0 me conviendrait et serait suffisant.

        Signaler
        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - mar 18 Nov 25 à 13 h 46

          Bonjour Dede
          Pareillement, m'étonnerait qu'on gagne sur un 3 ou 4-0, donc le 0-1 serait déjà très bien.
          Je vais me faire une ptite marche, il y a du beau soleil, chez toi aussi ?
          Bonne journée

    2. Avatar
      Poupette38 - mar 18 Nov 25 à 13 h 47

      Et puis ces arbitres espagnoles pour nous arbitrer alors que le Réal nous talonne au classement 🤔

      Profitez du soleil pendant qu'il est là, oui mais attention à bien se couvrir, "ça caille" avec ce petit vent du nord 😉

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes - Strasbourg : profitez d'un tarif préférentiel pour assister au match 14:00
    Le trophée de la Coupe de France
    Coupe de France : l'OL connaîtra prochainement son adversaire 13:30
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes en réussite face aux Italiennes, mais... 12:40
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : deux Fenottes retenues pour les qualifications à l'Euro U19 11:50
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : les derniers internationaux en piste ce mardi 11:00
    Thomas Leonard lors d'OL - Reims
    Thomas Léonard pour arbitrer Auxerre - OL dimanche 10:10
    Karim Benzema, capitaine d'Al-Ittihad
    Mercato : Karim Benzema (ex-OL) veut jouer encore deux ans 09:25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL : Maitland-Niles, ailier de circonstance ou véritable solution au poste ? 08:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : de Carvalho (Portugal U20) titulaire, Karabec (Tchéquie) buteur 08:00
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    OL - Mercato : Tagliafico ne ferme "pas la porte" à un départ l'été prochain 07:30
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    OL : Fonseca n'a plus que deux matchs à tenir 17/11/25
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Académie : les U19 féminines continuent leur sans-faute 17/11/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) préservé pour Sénégal - Kenya ? 17/11/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L’OL Lyonnes s’entraînera à Décines mardi avant de rallier Turin 17/11/25
    Nicolas Tagliafico après un entraînement de l'OL
    OL - Mercato : Tagliafico revient sur son été libre 17/11/25
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    Ligue 1 : l’OL parmi les clubs français les plus concernés par la trêve 17/11/25
    Lassine Sinayoko, attaquant d'Auxerre
    Avant d’affronter l’OL, Auxerre traverse une vraie zone de turbulences 17/11/25
    Juventus - OL
    Juventus Turin - OL Lyonnes : un sextuor espagnol à l’arbitrage 17/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut