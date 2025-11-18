Mercredi, du côté de Biella, l'OL Lyonnes rencontrera pour la 7e fois la Juventus Turin. Avec un historique en sa faveur, comme face aux autres clubs italiens.

Une qualification pour les 8es de finale, et un pas de plus vers le top 4. L'OL Lyonnes est en mission mercredi face à la Juventus Turin. Avec neuf points en trois journées, il est bien parti dans cette phase de classement de la Ligue des champions. Mais il reste encore un petit effort à faire pour marquer les esprits et s'éviter les barrages, ce qui est l'objectif de ce groupe ambitieux. Cela passera par un bon résultat à Biella, où se disputera l'affiche face aux Turinoises.

Il s'agira de la septième confrontation entre les deux équipes. Avec déjà trois succès pour les coéquipières de Wendie Renard. Néanmoins, elles restent sur deux matchs nuls contre ce rival en 2022, 1-1 et 0-0. Cette même année, Françaises et Italiennes s'étaient affrontées dans le cadre des quarts de finale de la compétition européenne.

Torres Calcio, premier club d'Italie à battre l'OL Lyonnes

La Juve avait dominé la première manche en gagnant 2 à 1, avant d'être renversée par les Fenottes au retour (3-1). La première opposition remonte à 2020, avec deux victoires des Lyonnaises (2-3 et 3-0). Ce qui illustre globalement la réussite des championnes de France face aux écuries transalpines, puisque leur bilan est de dix succès, deux nuls et deux revers contre ces formations.

Bardolino Verona n'a pas existé en 2008 (0-5 et 4-1), tout comme Brescia en 2014 (0-5 et 9-0) et la Roma en 2024 (0-3 et 4-1). En revanche, Torres Calcio a créé la surprise en 2010, l'emportant 1 à 0 face à l'OL Lyonnes. Mais ce dernier se qualifiera finalement pour les demi-finales en s'imposant 3 à 0 au retour.