Mercredi, du côté de Biella, l'OL Lyonnes rencontrera pour la 7e fois la Juventus Turin. Avec un historique en sa faveur, comme face aux autres clubs italiens.
Une qualification pour les 8es de finale, et un pas de plus vers le top 4. L'OL Lyonnes est en mission mercredi face à la Juventus Turin. Avec neuf points en trois journées, il est bien parti dans cette phase de classement de la Ligue des champions. Mais il reste encore un petit effort à faire pour marquer les esprits et s'éviter les barrages, ce qui est l'objectif de ce groupe ambitieux. Cela passera par un bon résultat à Biella, où se disputera l'affiche face aux Turinoises.
Il s'agira de la septième confrontation entre les deux équipes. Avec déjà trois succès pour les coéquipières de Wendie Renard. Néanmoins, elles restent sur deux matchs nuls contre ce rival en 2022, 1-1 et 0-0. Cette même année, Françaises et Italiennes s'étaient affrontées dans le cadre des quarts de finale de la compétition européenne.
Torres Calcio, premier club d'Italie à battre l'OL Lyonnes
La Juve avait dominé la première manche en gagnant 2 à 1, avant d'être renversée par les Fenottes au retour (3-1). La première opposition remonte à 2020, avec deux victoires des Lyonnaises (2-3 et 3-0). Ce qui illustre globalement la réussite des championnes de France face aux écuries transalpines, puisque leur bilan est de dix succès, deux nuls et deux revers contre ces formations.
Bardolino Verona n'a pas existé en 2008 (0-5 et 4-1), tout comme Brescia en 2014 (0-5 et 9-0) et la Roma en 2024 (0-3 et 4-1). En revanche, Torres Calcio a créé la surprise en 2010, l'emportant 1 à 0 face à l'OL Lyonnes. Mais ce dernier se qualifiera finalement pour les demi-finales en s'imposant 3 à 0 au retour.
Il va falloir s'en méfier des turinoises, et les occasions hyper facile (si on en a...) va falloir les mettre au fond si on veut pas repartir avec un nul, voir une défaite...
Salut JUNI,
La Juve a gagné deux de ses matchs 2-1 contre l'Athetico et Benfica et perdu 2-1 face au Bayern.
Donc, pas grosse attaque mais grande défense ! catenacio oblige !
Mais chez elles, sur ce petit terrain, elles sont quand même obligées d'attaquer, alors nos flèches devraient arriver à perforer. 1-0 me conviendrait et serait suffisant.
Bonjour Dede
Pareillement, m'étonnerait qu'on gagne sur un 3 ou 4-0, donc le 0-1 serait déjà très bien.
Je vais me faire une ptite marche, il y a du beau soleil, chez toi aussi ?
Bonne journée
Et puis ces arbitres espagnoles pour nous arbitrer alors que le Réal nous talonne au classement 🤔
Profitez du soleil pendant qu'il est là, oui mais attention à bien se couvrir, "ça caille" avec ce petit vent du nord 😉