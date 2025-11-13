Ligue des champions : OL Lyonnes continue son sans-faute

Vainqueur de Wolfsburg mardi soir, l’OL Lyonnes est plus que jamais lancé dans la course au top 4. Avec trois victoires en trois matchs, les Fenottes partagent ce sans-faute avec le FC Barcelone et Manchester United.

À mi-chemin, la qualification directe est encore loin d’être acquise. Avec trois victoires en trois matchs, l’OL Lyonnes vit une campagne européenne des plus tranquilles. Mardi soir, les joueuses lyonnaises ont envoyé un vrai message à la concurrence, en roulant sur Wolfsburg notamment en première mi-temps (3-1). S’il reste forcément des choses à améliorer comme cette capacité à encaisser un but à presque chaque match, Jonatan Giraldez peut avoir le sourire. Ce sans-faute en Ligue des champions permet à son équipe de rester dans la roue du FC Barcelone avec neuf points, suivi de Manchester United, aussi sur un trois sur trois.

Une qualification acquise à Manchester ?

Pour assurer une place dans le top 4, il faudra patienter encore un peu puisque le Real Madrid, cinquième, n’est qu’à deux longueurs derrière. Mais le déplacement à Turin mercredi prochain pourrait mettre l’OL Lyonnes dans les meilleures dispositions avant d’aller se frotter à Melvine Malard et aux Mancuniennes en décembre. Si les barrages sont déjà assurés, ce n’est clairement pas l’objectif rhodanien dans cette phase de ligue.