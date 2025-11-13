Ligue des champions : OL Lyonnes continue son sans-faute

Vainqueur de Wolfsburg mardi soir, l’OL Lyonnes est plus que jamais lancé dans la course au top 4. Avec trois victoires en trois matchs, les Fenottes partagent ce sans-faute avec le FC Barcelone et Manchester United.
À mi-chemin, la qualification directe est encore loin d’être acquise. Avec trois victoires en trois matchs, l’OL Lyonnes vit une campagne européenne des plus tranquilles. Mardi soir, les joueuses lyonnaises ont envoyé un vrai message à la concurrence, en roulant sur Wolfsburg notamment en première mi-temps (3-1). S’il reste forcément des choses à améliorer comme cette capacité à encaisser un but à presque chaque match, Jonatan Giraldez peut avoir le sourire. Ce sans-faute en Ligue des champions permet à son équipe de rester dans la roue du FC Barcelone avec neuf points, suivi de Manchester United, aussi sur un trois sur trois.
Une qualification acquise à Manchester ?
Pour assurer une place dans le top 4, il faudra patienter encore un peu puisque le Real Madrid, cinquième, n’est qu’à deux longueurs derrière. Mais le déplacement à Turin mercredi prochain pourrait mettre l’OL Lyonnes dans les meilleures dispositions avant d’aller se frotter à Melvine Malard et aux Mancuniennes en décembre. Si les barrages sont déjà assurés, ce n’est clairement pas l’objectif rhodanien dans cette phase de ligue.
Et les qatariennes de Paris ont les résultats inverses, 3 matchs 3 défaites, les voilà dernières à égalité avec La Roma et St Pölten.
Difficiles à jouer ces Mancuniennes ! bonne défense et le seul but encaissé c'est sur un tir lointain en lucarne, il faudra s'en souvenir quand on les jouera. On oublie toujours que les tirs de loin, sont souvent payants.
Moi je suis quand même inquiet pour les fenottes qu'elles ratent autant d'occasions toutes faites. Face aux gros morceaux il faudra être plus précise sinon ça risque d'être chaud pour aller en finale...
J'ai vu aussi le match du Qsg - MU , rien ne pourra nous faire peur , ils auront à supporter un pressing que je n'ai pas vu sur les deux équipes en présence...
Surprenant que Malard prenne de vitesse M.Bock , ses bras l'ont bien aidé pour écarter M.B ce qui lui a permis de bifurquer sa trajectoire mais c'est le jeu.......
Juste une révélation a M.U leur piston gauche , petite comme Selma , va vite ne se laisse pas impressionner mais n'apporte pas un soutien offensif comme le fait si bien Selma devenue disciplinée , mais elle donnera du fil à retordre à Diani voir Becho.....
Le dispositif MU plus cohérent que celui du Qsg.......