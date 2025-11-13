OL : Moreira, la belle surprise que personne n’attendait

Face à la blessure de Malick Fofana, l’OL pouvait craindre le pire. Finalement, Afonso Moreira a parfaitement pris la relève, à l’image de son dernier match face au PSG.

Dans ces derniers mois, plus rien ne surprend avec l’OL ou presque. Le club a tellement vécu l'enfer en juin que chaque belle histoire devient désormais une marque de fabrique de cet OL "low cost" mais misant avant tout sur un état d’esprit collectif. L’unité au sein du groupe est mise en avant depuis la préparation estivale en Autriche et rien ne semble entacher cette dynamique.

Ni les résultats en berne sur les deux dernières semaines, ni même les coups du sort comme la blessure de Malick Fofana pour les trois prochains mois. Dans cette équipe rhodanienne, il y a de la résilience et cela permet de jouer encore le haut du tableau, à un mois de la trêve hivernale. Au sein d’un groupe qui tire dans le même sens, tout le monde y va de son aide. Qu’elle soit attendue ou non. Celle d’Afonso Moreira, peu de monde y aurait cru.

Un joueur qui travaille en silence depuis quatre mois

Si Khalis Merah a été le tube de l’été à l’OL, le Portugais est en passe de devenir celui de l’automne, en attendant d’être peut-être celui de l’hiver. Qui aurait pu le prédire après seulement 122 minutes disputées en seulement 12 matchs ? Pas grand monde, pas même le principal intéressé qui avouait "travailler dur pour montrer au coach que je peux apporter quelque chose en sortant du banc." Cette phrase, Moreira l’a prononcée après avoir donné la victoire contre le FC Bâle le 23 octobre dernier. Il ne se doutait certainement pas que ce but serait le point de départ d’un changement de statut express. Trois jours plus tard, Fofana sortait en pleurs et sur civière, et la "Moreira-mania" pouvait enfin commencer.

Une merveille de frappe pour offrir la victoire à l’OL contre Strasbourg, suivie de deux passes décisives au Paris FC. Lyonnais le plus remuant à Brest puis à Séville, le Portugais a confirmé sa bonne passe face au PSG. Ayant fait vivre une soirée compliquée à Illia Zabarnyi, l’ancien du Sporting a confirmé dans un gros match. "Il faut qu'il garde cette envie de progresser dans l’équipe, d'être très généreux, mais sans sortir de ses points forts, notamment la verticalité qu'il met, et aussi les décisions qu'il a quand il est dans une zone de terrain plus dangereuse", a noté Jorge Maciel après OL - PSG (2-3).

Comme pour Fofana, le plus dur commence

Avec seulement quelques matchs en pros au Portugal, Afonso Moreira était un pari comme l’OL en a fait beaucoup durant l’été. Néanmoins, les dirigeants ne s’imaginaient peut-être pas une éclosion aussi rapide. Impliqué sur cinq buts sur ses six derniers matchs, l’international U21 portugais est une étincelle dans le néant offensif lyonnais des derniers matchs. S’il est content de voir Moreira répondre aux exigences du haut niveau, notre consultant Nicolas Puydebois veut "qu’il confirme sur le long terme. Là, ça fait quelques matchs, c’est bien, mais les adversaires vont commencer à le visionner, à trouver comment le prendre." Comme pour Malick Fofana, Afonso Moreira va certainement devoir s’adapter à une adversité bien différente dans les semaines à venir.

Mais pour le staff rhodanien, "il faut que ce soit très clair que son talent, c'est vraiment ce type d'appel, c'est vraiment ce type de course à la profondeur, c'est vraiment ce type de pression qu'il a mis aussi en deuxième mi-temps et qui a posé pas mal de problèmes au PSG dans ses sorties de balle." Se réinventer tout en continuant à garder son jeu, la difficile mission qui attend Afonso Moreira, pas avare d'efforts offensivement comme défensivement. Mais dans son malheur de perdre Fofana, l’OL s’est probablement découvert une vraie solution de rechange et "des solutions offensives intéressantes" dans un avenir proche à partir de février.