Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l’entraînement de l’OL (@OL)

OL - Ligue 1 : un match ferme pour Tagliafico et Morton

  • par David Hernandez

    • Respectivement exclu et sanctionné d’un jaune contre le PSG, Nicolas Tagliafico et Tyler Morton connaissent leur sanction. Les deux joueurs de l’OL manqueront seulement le déplacement à Auxerre, le dimanche 23 novembre (15h).

    Ces derniers temps, l’OL est un habitué de la commission de discipline de la LFP. Avec trois cartons rouges reçus sur les trois derniers matchs, le club lyonnais est sur une série dont il se serait bien passé. D’autant plus que ces expulsions concernent à chaque fois des latéraux : Abner contre le Paris FC, Hateboer quatre jours plus tard à Brest et enfin Tagliafico dimanche contre le PSG. Déjà à la tête d’un effectif réduit, Paulo Fonseca doit en plus composer avec ces aléas.

    Abner de retour à Auxerre

    Mercredi soir, comme chaque semaine, la commission se réunissait donc pour traiter des dossiers du week-end passé. Ils étaient deux côté lyonnais. Nicolas Tagliafico donc, mais aussi Tyler Morton, sous le coup d’un sursis après son rouge à Rennes en septembre dernier. Les deux joueurs manqueront le déplacement à Auxerre le 23 novembre prochain et ce n’est pas une surprise. Seulement, ce sera leur seul match d’absence puisque le latéral argentin n’a pas vu la commission de discipline se montrer sévère en ajoutant un autre match de suspension ou un sursis comme pour Morton.

