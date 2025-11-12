Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

Encore un lundi riche en informations pour l'OL et Tant qu'il y aura des Gones. Après le choc de dimanche face au Paris Saint-Germain, il y avait beaucoup de choses à dire dans votre émission hebdomadaire. Car certes, l'Olympique lyonnais s'est incliné dans le temps addition face au PSG, mais il a aussi payé des décisions arbitrales contraires.

Ce thème a lancé l'opus du 10 octobre, avant que Nicolas Puydebois, notre invité Fabrice Brossat, entraîneur de l’AS Saint-Forgeux (D1 District) et notre journaliste David Hernandez ne parlent de jeu. Dans ce domaine, et malgré les absences, les Rhodaniens ont livré une assez belle partition en tenant tête aux champions d'Europe (2-3).

Le recrutement "interne" pour aider l'OL ?

Enfin, la dernière question à trancher était savoir comment allait faire le club sans recrue(s) ? Si Endrick (Real Madrid) est plus que jamais attendu dans le Rhône, les finances ne sont pas très reluisantes. Néanmoins, la perspective du retour des blessés (Orel Mangala, Ernest Nuamah et Malick Fofana) pourrait amener un plus à ce groupe aujourd'hui 7e de Ligue 1 après 12 journées.



