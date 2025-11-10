OL - PSG (2-3) : "Arbitrage catastrophique", le ras-le-bol lyonnais !

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce lundi soir, "Tant qu'il y aura des Gones" est revenu pour décrypter la défaite de l'OL contre le PSG, dimanche soir. L'arbitrage de M. Bastien a forcément été au centre des débats, tant il a créé de la polémique depuis vingt-quatre heures.

    L'OL a tenu tête, mais l'OL a dû s'incliner. Dimanche soir, la formation de Paulo Fonseca a fait plus que jouer dans les yeux du PSG. A une minute près, les Lyonnais auraient accroché un point précieux. Peut-être pas au niveau comptable mais dans les têtes. Menés par deux fois par le champion de France, ils ont trouvé les ressources nécessaires pour recoller au score. Une première fois grâce à Afonso Moreira puis une deuxième avec le lob d'Ainsley Maitland-Niles. Une force de caractère quand bien même les vents étaient contraires avec certaines décisions arbitrales.

    Le match de Benoit Bastien a logiquement été au centre des débats ce lundi soir sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". En compagnie de notre invité, Fabrice Brossat, entraîneur de l’AS Saint-Forgeux (D1 District) et passé par l’OL, Nicolas Puydebois et David Hernandez ont échangé sur ces situations litigieuses. Faute ou non sur Tanner Tessmann ? Main ou non du PSG ? Autant de questions qui ont mis les dirigeants lyonnais hors d'eux dimanche soir.

    1 commentaire
    1. RBV
      RBV - lun 10 Nov 25 à 20 h 14

      Les vols arbitraux contre nous vont continuer toute l’année…maintenant il faut faire avec…même si c’est frustrant au possible…
      Focus sur nous, notre équipe de chien de la casse, on ne sera pas loin des places européennes si on continue à jouer comme ça.
      A la fin de l’orage, il y a un ciel doré 😉

