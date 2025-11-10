Actualités
Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
Marie-Antoinette Katoto lors d’OL Lyonnes – PSG (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL Lyonnes - Wolfsburg : Katoto de retour dans le groupe

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Touchée avec l’équipe de France féminine, Marie-Antoinette Katoto avait manqué les deux derniers matchs de l’OL Lyonnes. L’attaquante est de nouveau à 100% physiquement.

    Il y avait des sourires ce lundi matin au centre d’entraînement de Décines. Non pas ceux des joueurs de l’OL, au repos pour certains et en sélection pour d’autres, mais bien du côté de l’OL Lyonnes. Il y a certes un match de Ligue des champions à préparer, mais l’invincibilité du début de saison permet de travailler dans la bonne humeur. À la veille de recevoir Wolfsburg au Parc OL (21h), Jonatan Giraldez peut compter sur un groupe au complet. "Toutes les joueuses sont disponibles et à 100%". Au repos samedi, les Fenottes ont repris le chemin de l’entraînement dimanche et les places seront chères une fois de plus.

    Une reprise en douceur

    Qui dit effectif au complet, dit forcément retour de Marie-Antoinette Katoto. Ce lundi matin, l’attaquante était présente au milieu de ses 22 autres coéquipières et a repris normalement l’entraînement collectif. Touchée à l’ischio-jambier lors de la demi-finale aller de Ligue des Nations entre la France et l’Allemagne, Katoto avait dû faire l’impasse sur le Paris FC et le déplacement à Montpellier, vendredi soir. Elle signe ainsi son retour contre Wolfsburg, même si une titularisation semble prématurée.

    à lire également
    OL - PSG (2-3) : le deuxième but parisien polémique absent de la "ref cam"
    5 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - lun 10 Nov 25 à 17 h 55

      Lindsey vous attend à la maison 'in French !" 🤗👏
      https://www.instagram.com/reel/DQxMFNfjO0e/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

      Signaler
      1. isabielle
        isabielle - lun 10 Nov 25 à 18 h 05

        début de semaine... les voici... toujours de bonne humeur 👍
        https://x.com/ol__lyonnes/status/1987839519744213134?s=20

        Signaler
    2. dede74
      dede74 - lun 10 Nov 25 à 18 h 01

      Si tout le groupe est à 100% et disponible, le choix du 11 de départ va être ardu à composer, mais le coach doit l'avoir déjà en tête. quelle sera l'attaquante de pointe ??

      Signaler
    3. isabielle
      isabielle - lun 10 Nov 25 à 18 h 01

      La conférence de presse du coach et de Jule 😉
      https://www.ol.fr/fr/actualites/jonatan-giraldez-c-est-un-match-qui-s-annonce-tres-ouvert-mais-pour-nous-il-sera-essentiel-de-prendre-le-controle-rapidement

      Signaler
      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - lun 10 Nov 25 à 18 h 30

        Salut et merci isa ,
        Jonatan: " Cela nous permet de modifier notre approche tactique en cours de match ".
        Ou encore: "Ada se montre exemplaire dans le jeu collectif. Les gens parlent du nombre de buts, mais le plus important c'est de travailler pour l'équipe. "
        Quant à Jule: " Les entrainements sont de très bonne qualité. "

        Bigre ! Que de changements avec la saison dernière et le passage beaucoup trop long du kangourou ! 😜
        Ce monsieur semble bien connaitre son métier, enfin je crois...😇

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes - Wolfsburg : Katoto de retour dans le groupe 17:30
    OL - PSG (2-3) : le deuxième but parisien polémique absent de la "ref cam" 16:40
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Quatre mille spectateurs attendus pour OL Lyonnes - Wolfsburg 15:50
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et Nasroallahi El Guartit, président de l’Ittihad Riadi de Tanger
    Eagle Football Group (ex-OL Groupe) s’associe avec l’Ittihad Riadi de Tanger 15:00
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    OL - PSG (2-3) : Maciel justifie la titularisation de Ghezzal 14:10
    Les joueurs de l'OL avec le maillot de Malick Fofana
    L’OL et L’OL Lyonnes signent un partenariat avec la République du Congo 13:20
    Tyler Morton lors de Brest - OL
    En sursis, Tyler Morton sera suspendu pour Auxerre - OL 12:30
    Les supporters lyonnais pour OL - PSG
    L’OL signe un record d’affluence à Décines pour la venue du PSG 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Avec sa défaite contre le PSG, l’OL recule encore d’un rang 11:00
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Gerlinger : "Financièrement, ça ne va pas super bien à l’OL" 10:15
    Luis Enrique, entraîneur du PSG
    Luis Enrique (PSG) : "L’OL nous a compliqué le match" 09:30
    Alexandre Lacazette lors d'OL - Nice
    En Arabie saoudite, Lacazette se paie aussi l’arbitrage d’OL - PSG 08:45
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    OL - PSG (2-3) : un point du nul qui aurait fait du bien aux têtes 08:00
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel (OL) regrette "un manque d’exigence" envers les arbitres 07:30
    Corentin Tolisso au duel avec Warren Zaïre-Emery lors d'OL - PSG.
    Tolisso après OL - PSG (2-3) : "Des erreurs tous les week-end" 00:13
    Louis-Jean après OL - PSG (2-3) : "L'arbitrage de M. Bastien a été catastrophique" 09/11/25
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    OL - PSG (2-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir 09/11/25
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    Après avoir tenu, l'OL craque dans les derniers instants contre le PSG 09/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut