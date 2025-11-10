OL Lyonnes - Wolfsburg : Katoto de retour dans le groupe

Touchée avec l’équipe de France féminine, Marie-Antoinette Katoto avait manqué les deux derniers matchs de l’OL Lyonnes. L’attaquante est de nouveau à 100% physiquement.

Il y avait des sourires ce lundi matin au centre d’entraînement de Décines. Non pas ceux des joueurs de l’OL, au repos pour certains et en sélection pour d’autres, mais bien du côté de l’OL Lyonnes. Il y a certes un match de Ligue des champions à préparer, mais l’invincibilité du début de saison permet de travailler dans la bonne humeur. À la veille de recevoir Wolfsburg au Parc OL (21h), Jonatan Giraldez peut compter sur un groupe au complet. "Toutes les joueuses sont disponibles et à 100%". Au repos samedi, les Fenottes ont repris le chemin de l’entraînement dimanche et les places seront chères une fois de plus.

Une reprise en douceur

Qui dit effectif au complet, dit forcément retour de Marie-Antoinette Katoto. Ce lundi matin, l’attaquante était présente au milieu de ses 22 autres coéquipières et a repris normalement l’entraînement collectif. Touchée à l’ischio-jambier lors de la demi-finale aller de Ligue des Nations entre la France et l’Allemagne, Katoto avait dû faire l’impasse sur le Paris FC et le déplacement à Montpellier, vendredi soir. Elle signe ainsi son retour contre Wolfsburg, même si une titularisation semble prématurée.