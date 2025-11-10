Dimanche soir, Benoit Bastien évoluait avec une caméra, permettant ainsi d’être au plus près de l’action. Oubli volontaire ou non, le résumé de cette « ref cam » n’a pas fait mention du deuxième but du PSG contre l’OL, sujet à polémique depuis vingt-quatre heures.

Le rapport de la Direction de l’arbitrage tombera-t-il ce lundi soir sur les actions litigieuses observées lors d’OL - PSG dimanche soir ? Quoi qu’il en soit, il sera forcément attendu, même si cela ne changera rien au score final. Qu’importe si la DTA invalide les décisions de Benoit Bastien, l’OL restera avec 20 points au sortir de cette 12e journée. Néanmoins, il restera toujours cette polémique qui enfle depuis plusieurs heures désormais. Comment la VAR n’a-t-elle pas pu demander à l’arbitre central d’aller voir les images par lui-même, notamment sur le deuxième but parisien ?

Faute ou pas faute de Vitinha ?

C’est toute la question et ce n’est pas le résumé de la "ref cam" placée sur M. Bastien dimanche qui risque de faire retomber ce sentiment d’injustice. Quelques heures après le match, Ligue1+ a dévoilé les images de cette caméra, mais il manque l’action litigieuse du deuxième but parisien. À la 33e minute, Khvicha Kvaratskhelia avait redonné l’avantage à son équipe (1-2) en trompant Dominik Greif. Seulement, les joueurs de Paulo Fonseca et les dirigeants ont protesté pour une faute non sifflée de Vitinha sur Tanner Tessmann. Une séquence absente du montage donc…