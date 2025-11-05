OL - PSG : l'arbitre Benoît Bastien sera équipé d'une caméra

Ligue 1+ voit son souhait exaucé. Ce week-end, lors de la 12e journée, deux arbitres, dont Benoît Bastien pour OL - PSG, seront équipés d'une "ref cam". Le Mondial des clubs avait déjà expérimenté la chose.

Les téléspectateurs du choc entre l'OL et le PSG dimanche auront le droit à une nouveauté. Le 9 novembre, à l'occasion de ce match de clôture de la 12e journée, l'arbitre Benoît Bastien portera un tout nouvel objet qui permettra de voir la rencontre sous un autre angle. En effet, comme l'a annoncé Le Parisien, l'officiel de 42 ans sera équipé d'une "ref cam".

Une caméra embarquée qui filmera du point de vue du directeur du jeu. L'objectif de la LFP et du diffuseur Ligue 1+, qui a poussé pour cette innovation, est d'apporter une touche immersive à la retransmission. Les images pourront être utilisées par la réalisation, comme l'ensemble des autres angles.

Imiter le rugby

Mais monsieur Bastien ne sera pas le pionnier. Son confrère Guillaume Paradis, lors de Paris FC - Rennes vendredi, disposera du même outil. Il faut par ailleurs rappeler que cette "caméra arbitre" était en vigueur l'été dernier, au cours de la Coupe du monde des clubs.

Et plus globalement, dans le sport de haut niveau, ce n'est pas véritablement une révolution. Les amateurs de rugby et du Top 14, par exemple, ont déjà pu juger du procédé depuis plusieurs années maintenant. Mais pour le football, il s'agit peut-être d'un premier pas vers la sonorisation permanente, qui est réclamée par la FFF.