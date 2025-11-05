Premier match contre le Chili pour l'équipe de France au Mondial U17. Ce mercredi, à 16h45, les Bleuets, avec Rémi Himbert dans leurs rangs, entament la Coupe du monde.

Imiter la génération victorieuse en 2001. 24 ans après le succès au Mondial U17 du Lyonnais Jérémy Berthod et des Français, le groupe de Lionel Rouxel commence sa compétition ce mercredi après-midi. La France défie le Chili à 16h45 pour son entrée en lice au Qatar, pays organisant le tournoi. Un grand moment pour le joueur de l'OL réserve, Rémi Himbert.

À 17 ans, et quelques mois après la défaite en finale de l'Euro, l'attaquant rhodanien vivra sa deuxième grande compétition avec son pays. Les 21 éléments convoqués sont rassemblés depuis le 29 octobre afin de préparer cette échéance. L'objectif fixé par le sélectionneur étant d'accéder au moins au dernier carré.

Canada et Ouganda à suivre

Pour cela, outre les Chiliens, il faudra prendre le meilleur sur le Canada (8 novembre) puis l'Ouganda (le 11). Une poule a priori dans les cordes des Bleuets. Pour voir la phase finale, ils devront terminer à l'une des deux premières places, ou parmi les huit meilleurs troisièmes.

Mais attention au piège que représente cette épreuve pour la première fois ouverte à 48 nations. L'Angleterre d'Alejandro Gomes Rodríguez par exemple, s'est prise les pieds dans le tapis mardi. Les Anglais ont été défaits par le Venezuela (0-3). La France espère démarrer mieux que cela son aventure au Moyen-Orient.