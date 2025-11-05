Actualités
Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
Rémi Himbert, capitaine de l’équipe de France U16 contre l’Angleterre (@FFF)

France : entrée en lice des Bleuets et d'Himbert (OL) au Mondial U17

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Premier match contre le Chili pour l'équipe de France au Mondial U17. Ce mercredi, à 16h45, les Bleuets, avec Rémi Himbert dans leurs rangs, entament la Coupe du monde.

    Imiter la génération victorieuse en 2001. 24 ans après le succès au Mondial U17 du Lyonnais Jérémy Berthod et des Français, le groupe de Lionel Rouxel commence sa compétition ce mercredi après-midi. La France défie le Chili à 16h45 pour son entrée en lice au Qatar, pays organisant le tournoi. Un grand moment pour le joueur de l'OL réserve, Rémi Himbert.

    À 17 ans, et quelques mois après la défaite en finale de l'Euro, l'attaquant rhodanien vivra sa deuxième grande compétition avec son pays. Les 21 éléments convoqués sont rassemblés depuis le 29 octobre afin de préparer cette échéance. L'objectif fixé par le sélectionneur étant d'accéder au moins au dernier carré.

    Canada et Ouganda à suivre

    Pour cela, outre les Chiliens, il faudra prendre le meilleur sur le Canada (8 novembre) puis l'Ouganda (le 11). Une poule a priori dans les cordes des Bleuets. Pour voir la phase finale, ils devront terminer à l'une des deux premières places, ou parmi les huit meilleurs troisièmes.

    Mais attention au piège que représente cette épreuve pour la première fois ouverte à 48 nations. L'Angleterre d'Alejandro Gomes Rodríguez par exemple, s'est prise les pieds dans le tapis mardi. Les Anglais ont été défaits par le Venezuela (0-3). La France espère démarrer mieux que cela son aventure au Moyen-Orient.

    à lire également
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL académie : les U19 tiennent le rythme de Clermont
    1 commentaire
    1. Avatar
      Interol - mer 5 Nov 25 à 12 h 56

      Ah tiens gomes Rodriguez s'est pris 3-0 par le Venezuela ? Ils ont du bien le charrier parce qu'il est né au Venezuela, et qu'il a justement déjà joué avec le Venezuela U17.
      Bon d'un autre côté, gomes Rodriguez, à 16 ans, il avait déjà connu 4 clubs, 2 sélections, et est éligible à une 3e, le Portugal, si le cœur lui en dit. Et il pourrait battre tous les records, parce que s'il est toujours en France à 21 22 ans, il pourrait y postuler !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    OL Lyonnes : Lily Yohannes devancée pour le Golden Girl 12:40
    Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
    France : entrée en lice des Bleuets et d'Himbert (OL) au Mondial U17 11:50
    OL - PSG : l'arbitre Benoît Bastien sera équipé d'une caméra 11:00
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 3 novembre en podcast  10:10
    Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
    Montpellier - OL Lyonnes : Émeline Rochebilière aux commandes 09:25
    Corentin Tolisso au duel avec Achraf Hakimi lors d'OL - PSG
    Avant l'OL, le PSG a probablement perdu Hakimi et Dembélé 08:40
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    Ligue Europa : retrouvailles 12 ans après entre l'OL et le Real Betis 08:00
    Abner, latéral gauche de l'OL
    Abner : "J'ai trouvé un environnement parfait à l'OL" 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Abner (OL) sur son exclusion face au Paris FC : "Ç'a changé le match" 04/11/25
    Enzo Molebé portera le numéro 19 avec le groupe professionnel de l'OL
    OL - Mercato : Enzo Molebe prolonge jusqu'en 2029 04/11/25
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    Ligue 1 : l'OL et Brest se retrouveront le dimanche 18 janvier 04/11/25
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Real Betis - OL : 800 supporters lyonnais à Séville 04/11/25
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    Ligue 1 : avec 6 clean-sheets, l'OL fait aussi bien que le PSG 04/11/25
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : dernière ligne droite à gérer avant la trêve 04/11/25
    Abner lors de Real Sociedad - Real Betis
    OL : Abner retrouvera le Real Betis 04/11/25
    Pau Lopez, gardien du Real Betis
    Le Betis sans son gardien titulaire contre l'OL 04/11/25
    Matej Jug, arbitre Slovène
    Real Betis - OL : quatre arbitres slovènes aux manettes 04/11/25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : avec trois cartons rouges directs, l'OL rejoint Rennes 04/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut