OL académie : grosse rechute pour la réserve

Jamais en mesure de l'emporter contre Carnoux, la réserve de l'OL s'est sabordée samedi (1-4). Réduits à 10 à l'heure de jeu, les Lyonnais n'arrivent pas à enchaîner en championnat.

Face à un mal classé (11e avant la partie), la réserve de l'OL paraissait enfin en mesure de gagner deux rencontres de suite en championnat. Surtout qu'elle évoluait à domicile. Alors est-ce parce qu'elle est privée de plusieurs forces vives parties ces derniers jours (Dorival, Garnier, Himbert, Gomes Rodriguez) qu'elle est passée au travers de la sorte ?

Opposée à Carnoux, l'équipe de Gueïda Fofana a été punie, un peu à l'image des professionnels, tandis qu'elle semblait en mesure de prendre le meilleur sur son adversaire. Mais deux erreurs ont amené les deux premiers buts des Provençaux. Ce sont cependant bien les Lyonnais qui avaient le match en main jusqu'ici.

À 10, l'OL a réduit le score, en vain

Puis, avant l'heure de jeu, Prince Mbatshi, que l'on aperçoit régulièrement à l'entraînement avec les "grands", a écopé d'un carton rouge direct. Fin des espoirs de retour, même si les Rhodaniens sont parvenus à réduire l'écart. À un quart d'heure de la fin, Daryll Benlahlou a donné un peu d'élan à ses coéquipiers (1-2, 76e).

Lancés dans une course contre-la-montre, ils se sont exposés aux contres. Deux attaques fulgurantes des Carnussiens ont finalement alourdi la marque (1-4, 85e et 88e). Un lourd revers à la maison pour les Gones. Pourtant, ils restaient sur deux victoires de rang avant cette 7e journée. Ils avaient d'abord battu le Stade Beaucairois (0-1), puis Saint-Etienne lors du Challenge Espoirs (2-1).

Encore une affiche pour le maintien à venir

N'ayant aucune marge dans cette poule H, l'Olympique lyonnais a au moins vu revenir le milieu de terrain Joss Marques. Le Suisse s'était blessé en fin de saison dernière et retrouvait la compétition ce week-end. Sur le plan collectif, le club se classe actuellement 7e avec huit points, mais il devrait reculer car plusieurs formations comptent une affiche de moins. Rebond attendu chez un autre concurrent au maintien, l'ASPTT Dijon, samedi 8 novembre (18 heures).

Le 11 de l'OL réserve : Diarra - Kango, Yahia, Mbatshi, Laaziri - F. Fall, Mavudia, Goncalves - Alamine Ali, Benlahlou, Lurika