Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : les U17 confortent difficilement leur place de leader

  • par David Hernandez

    • En tête du classement, les U17 de l’OL se déplaçaient à Besançon samedi après-midi. Menés au score, les Lyonnais ont inscrit deux buts en quelques minutes pour s’imposer.

    Sur le papier, rien ne laissait penser à une telle bataille. Pourtant, samedi, les U17 de l'OL ont eu toutes les peines du monde à se sortir du piège du Racing Besançon. Leaders de leur groupe, les Lyonnais voulaient signer une cinquième victoire consécutive et ainsi garder Metz à bonne distance (4 points). Seulement, tout ne s'est pas passé comme prévu dans le Doubs pour les hommes de Samy Saci. Malgré le repos dans le groupe de Zekovic, l'OL a encaissé l'ouverture du score dès la 20e minute de jeu, après une erreur de la défense.

    Deux buts en trois minutes

    Dos au mur, les jeunes Lyonnais n'ont pas réussi à recoller au score avant la pause. Est-ce que le discours de Saci a été assez impactant pour pousser ses joueurs à montrer un autre visage ? Peut-être bien, car le retour des vestiaires a permis à l'OL de combler son retard à la 55e minute. Sur un jeu à trois entre N’kelendaMuminovic et Zekovic, ce dernier a parfaitement fêté son retour à la compétition. À 1-1, l'OL a enfoncé le clou dans la foulée puisque Titalom a inscrit son 8e but de la saison, trois minutes après la réduction du score. Dans un après-midi loin d'être parfait, les U17 ont assuré l'essentiel et gardent la tête avant de recevoir Troyes à Meyzieu dans une semaine.

