Non sans mal, l’OL Lyonnes se sort du piège Paris FC (1-0)

Comme la saison passée, l’OL Lyonnes a été bousculé par le Paris FC. Moins précises techniquement, les Lyonnaises ont attendu le dernier quart d’heure pour forcer le verrou parisien.

Le Paris FC est-il devenu le nouveau rival de l’OL Lyonnes au détriment du PSG ? C’est la question qui se posait avant le match, d’autant plus avec le 6-1 infligé un mois plus tôt aux coéquipières de Griedge Mbock. Après les 90 minutes de ce samedi, on serait en droit de dire que oui, même si finalement, le Paris FC recule à la 4e place du classement après cette défaite à Décines (1-0) et la victoire de Fleury. Mais, comme la saison passée, le club francilien a encore donné du fil à retordre à l’OL Lyonnes.

Des imprécisions techniques à la pelle

Privé de plusieurs cadres à cause du retour de trêve internationale, Jonatan Giraldez ne voulait pas y voir d’excuses avant la rencontre. Le visage montré par ses joueuses ne risque pas de l’avoir emballé. Sous l’averse décinoise, l’OL Lyonnes n’a pas récité son football, malgré une possession largement en sa faveur. Seulement, trop d’approximations techniques ont eu raison d’une vraie maîtrise et de situations dangereuses sur le but de Chavas. La gardienne du PFC s’est bien envolée sur une frappe du gauche de Shrader (15e), mais à côté de ça, pas grand-chose. Pire, en ce lendemain d’Halloween, Azzaro a bien fait jeter un froid sur tout un stade. Sa frappe croisée a heurté le montant de Micah, titulaire en l’absence d'Endler.

Sous la menace jusqu'au bout

La gardienne australienne a dû s’employer au retour des vestiaires sur une tentative lointaine de Le Moguedec (49e) avant de voir Sombath être proche de la tromper en contrant une frappe (53e). Brouillonnes, les coéquipières de Wendie Renard ont déjoué, mais les changements à l’heure de jeu ont quelque peu apporté un second souffle. En faisant parler sa vitesse, Tabitha Chawinga a délivré le Parc OL à un quart d’heure de la fin (1-0, 75e). Derrière, la Malawite a eu l’occasion de mettre définitivement les siennes à l’abri, mais en la jouant trop collective et pas assez précise dans ses passes, elle a raté le coche. Cela a permis au Paris FC d'y croire jusqu'au bout, poussant encore Micah à la parade (89e). Six victoires sur six, l’OL Lyonnes s’en contentera. Mais dans le contenu, il y aura des choses à redire.