Non sans mal, l’OL Lyonnes se sort du piège Paris FC (1-0)

Comme la saison passée, l’OL Lyonnes a été bousculé par le Paris FC. Moins précises techniquement, les Lyonnaises ont attendu le dernier quart d’heure pour forcer le verrou parisien.
Le Paris FC est-il devenu le nouveau rival de l’OL Lyonnes au détriment du PSG ? C’est la question qui se posait avant le match, d’autant plus avec le 6-1 infligé un mois plus tôt aux coéquipières de Griedge Mbock. Après les 90 minutes de ce samedi, on serait en droit de dire que oui, même si finalement, le Paris FC recule à la 4e place du classement après cette défaite à Décines (1-0) et la victoire de Fleury. Mais, comme la saison passée, le club francilien a encore donné du fil à retordre à l’OL Lyonnes.
Des imprécisions techniques à la pelle
Privé de plusieurs cadres à cause du retour de trêve internationale, Jonatan Giraldez ne voulait pas y voir d’excuses avant la rencontre. Le visage montré par ses joueuses ne risque pas de l’avoir emballé. Sous l’averse décinoise, l’OL Lyonnes n’a pas récité son football, malgré une possession largement en sa faveur. Seulement, trop d’approximations techniques ont eu raison d’une vraie maîtrise et de situations dangereuses sur le but de Chavas. La gardienne du PFC s’est bien envolée sur une frappe du gauche de Shrader (15e), mais à côté de ça, pas grand-chose. Pire, en ce lendemain d’Halloween, Azzaro a bien fait jeter un froid sur tout un stade. Sa frappe croisée a heurté le montant de Micah, titulaire en l’absence d'Endler.
Sous la menace jusqu'au bout
La gardienne australienne a dû s’employer au retour des vestiaires sur une tentative lointaine de Le Moguedec (49e) avant de voir Sombath être proche de la tromper en contrant une frappe (53e). Brouillonnes, les coéquipières de Wendie Renard ont déjoué, mais les changements à l’heure de jeu ont quelque peu apporté un second souffle. En faisant parler sa vitesse, Tabitha Chawinga a délivré le Parc OL à un quart d’heure de la fin (1-0, 75e). Derrière, la Malawite a eu l’occasion de mettre définitivement les siennes à l’abri, mais en la jouant trop collective et pas assez précise dans ses passes, elle a raté le coche. Cela a permis au Paris FC d'y croire jusqu'au bout, poussant encore Micah à la parade (89e). Six victoires sur six, l’OL Lyonnes s’en contentera. Mais dans le contenu, il y aura des choses à redire.
Je crois plutôt qu'elles ne se sont jamais sorties du piège où elles se sont complu par des maladresses incessantes.
Houla quel match de bas niveau. Elles s'en sortent par miracle, et merci l'arbitre car normalement elles doivent se retrouver à 10 assez tôt.
Tarciane faut arrêter avec elle.
Sinon deux belles choses :
Le but qui est superbement bien emmené.
La feinte de Becho qui n'a rien à envier à Zidane et autres grands artistes du ballon.
Un match que nos Fenottes auraient dû emporter 2 ou 3 à 0.
Des corners gâchés par cette manie de vouloir les tirer à deux, des fautes techni ques, des passes trop en profondeur, d'autres à l'adversaire et ces occasions franches mal terminées.
Victoire, oui, mais une partie rendue difficile par la densité au milieu de terrain des parisiennes, notamment en première période.
Quant aux commentateurs, surtout la commentatrice, un seul mot : insupportables.
quelles difficultés !
Pas convaincu par les changements continuels qui interdisent l'acquisition de repères dans un système nouveau. Je comprends le problème des retours tardifs d'équipes nationales qui sur ce match peuvent en partie justifier cette révolution perpétuelle mais cela est observable sur la majorité des parties jouées depuis le début de saison.
l'illustraton de cette perte de repères me semble être Melchie qui joue à tous les postes au gré du match, venant dans les dernières minutes en position de 6.... quel dommage de se priver de ses qualités de finisseuse maintes fois démontrées la saison passée.
Les attaquantes ont également fait preuve de fébrilité voir de maladresses indivuduelles et collectives inquiétantes. j'en suis rednu à me demander si Ada arrvera à retrouver un jour ses qualités de buteuse.
N'exagérons rien, l'occasion d'Ada n'est pas non plus un but tout fait. Elle se la créé sur un superbe ballon de Wendie, il faut réussir un enchaînement dans une fraction de seconde, la gardienne ferme bien l'angle. Cela arrive. Je suis plus inquiet par le fait que dans un tel match, on ne réussit pas à mettre notre 9 dans de bonnes situations. On a vécu cela avec Katoto contre le PSG, Arsenal. Je ne suis même pas sur que Katoto ait 10 tirs dans la saison. Ce soir, Ada en a 2, dont un qui clairement n'est pas un tir. C'est trop peu pour ce type de joueuses.
On voit dans les stats, surtout, que quasiment toutes les joueuses ont été en deçà de leurs standards statistiques. Beaucoup de ballons perdus, beaucoup de passes loupées. Paradoxalement, si elle loupe une occasion, c'est bien... Ada ! Qui fut la plus juste techniquement (92% de passes réussies, 5 pertes de balle). Mais je les ai toutes trouvées bien fatiguées, sauf Chawinga sur sa rentrée en jeu (mais pour qui c'est toujours difficile, techniquement). Il va falloir gérer novembre intelligemment, car j'ai l'impression que la préparation est toujours en "digestion".
Jamais vu un aussi mauvais match, depuis Giraldez j'entends
Perso, je n'écoute pas les commentaires, ils me gonflent
Mauvais geste de Tarciane , faut quelle se contrôle sinon elle va passer pour la bouchère du championnat.
Nos joueuses n'arrivaient pas à faire 5 passes de suite , par manque de justesse mais les joueuses du PFC y sont pour beaucoup.......
D'ailleurs je découvre de gros progrès chez cette équipe parisienne qui maintenant devient notre principal adversaire ,
sinon je ne vois personne à ressortir , le seul bon point c'est le coaching de Gigi pour ses entrantes........
Wendie la seule qui n'a pas fait de sélection , il la sort ? là je crois qu'il la conditionne pour la fin de sa carrière , faut être réaliste elle n'a plus ses jambes de gazelle ....elle part jouer sur l'aile gauche perd le ballon et ne revient qu'en trottinant qui d'ailleurs a failli nous coûter un but......
Après on ne pas dire que les sélections étaient une cause de fatigue lorsque l'on voit débouler Chawinga ou Dumornay aussi Ada , faux problème !
La patte de Gigi est aux entrainements et au coaching des entrantes , après dans les matchs faut compter sur l'adversaire qui te fait déjouer , lui ne peux plus rien si son système s'enraye , sa non application par les joueuses est déterminante de réussir ou un échec....
Plus 3 points..........