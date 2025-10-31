Actualités
Christiane Endler, gardienne de l'OL
Christiane Endler, gardienne de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Lyonnes - Paris FC : Endler également laissée au repos

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • En plus de Marie-Antoinette Katoto, blessée, ainsi que Lily Yohannes et Lindsey Heaps, ménagées, Jonatan Giraldez n’a pas souhaité prendre de risques avec Christiane Endler, ayant effectué de longs voyages durant la trêve.

    C’est à se demander s’il existe une réflexion concernant la mise en avant des chocs de Première Ligue. Comme c’est le cas depuis quelques saisons déjà, les retours de trêve internationale sont souvent synonymes d’affiches pour les joueuses de l’OL Lyonnes. Si d’ordinaire, c’est avant tout le Classique contre le PSG qui a ces honneurs, ce samedi, le Paris FC remplacera son club voisin. Seulement, si l’adversaire change, la formation lyonnaise reste toujours confrontée au même souci dans ces retours de trêve. De nombreuses internationales reviennent au dernier moment à Décines et ne sont donc pas disponibles pour le week-end.

    Lawrence et Svava encore hors du groupe

    Pour le Paris FC, Lily Yohannes et Lindsey Heaps ne sont revenues que dans la nuit de jeudi à vendredi et Jonatan Giraldez a préféré leur laisser le temps de se remettre du décalage horaire. Ce sera la même chose pour Christiane Endler. De retour en sélection chilienne, la gardienne a enchaîné les voyages en Amérique du Sud et verra Teagan Micah garder le but rhodanien ce samedi à 21h. Ashley Lawrence et Sofie Svava sont également hors du groupe tandis qu’Alice Sombath et Inès Benyahia font leur retour par rapport au dernier match de championnat contre Nantes.

    Le groupe : Belhadj, Micah - Bacha, Engen, Nelhage, Renard, Sombath, Tarciane - Benyahia, Damaris, Dumornay, Shrader - Becho, Bekhaled, Brand, Chawinga, Diani, Hegerberg

    Des tarifs préférentiels et un maillot à gagner grâce à Olympique-et-Lyonnais

    Afin de participer à cette fête du football féminin, Olympique-et-lyonnais.com a décidé de mettre en place un tarif préférentiel. Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de cliquer sur ce lien et d'indiquer le code promo suivant : OLETLY

    Mais ce n'est pas tout. Pour tous ceux qui auront acheté un billet via notre lien, nous vous offrons la possibilité de remporter un maillot de l'OL Lyonnes.*

    Une fois votre achat effectué, merci de nous adresser un mail à razik.brikh@olympique-et-lyonnais.com avec une preuve de votre commande. Un tirage au sort sera effectué le lundi 3 novembre.

    à lire également
    Christian Bassila, ancien joueur et formateur de l'OL
    Christian Bassila futur directeur de l’OL Académie ?
    2 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - ven 31 Oct 25 à 18 h 40

      Même pas peur ! 👻🎃🤪😱🕷️
      https://x.com/ol__lyonnes/status/1984235141087297621

      Signaler
    2. isabielle
      isabielle - ven 31 Oct 25 à 18 h 45

      conférence de presse, les mots d'Ada, de Melchie et du Coach :
      https://www.ol.fr/fr/actualites/ada-hegerberg-avant-ol-lyonnes-paris-fc-on-est-physiquement-et-mentalement-bien-preparees-ca-sera-un-gros-match

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    OL Lyonnes - Paris FC : Endler également laissée au repos 18:33
    Christian Bassila, ancien joueur et formateur de l'OL
    Christian Bassila futur directeur de l’OL Académie ? 17:45
    Les deux équipes de l'OL et Chelsea au Parc OL
    Le Parc OL candidat à la réception de finales européennes 17:00
    Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Niakhaté (OL) : "Un scénario de match assez inexplicable" 16:15
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes - Paris FC : Katoto, Yohannes et Heaps absentes 15:30
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca (OL) : "On perd des matchs où l’adversaire n’a rien montré" 14:45
    Ainsley Maitland-Niles face à Désiré Doué lors de PSG - OL
    L’OL recevra un PSG privé de Désiré Doué 14:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    OL - Mercato : Fonseca réagit à la rumeur Endrick 13:15
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : le programme du week-end 12:30
    Jérôme Boateng à l'entraînement avant OL - West Ham
    Face à la colère des supporters, le Bayern renonce à faire revenir Boateng (ex-OL) 11:45
    Clara Mateo, attaquant du Paris FC
    Matéo (Paris FC) : "L’OL Lyonnes nous rapproche de la Ligue des champions" 11:02
    Paulo Fonseca observant le match Strasbourg - OL
    Ligue 1 : Fonseca retrouvera le banc de l’OL dans un mois 10:15
    Les joueurs de l'OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1.
    Mercato : durant l’été, l’OL a réduit de 40% sa masse salariale 09:30
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Ligue 1 : l’OL fort avec les gros et faible avec les autres ? 08:45
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Paris FC - OL, théâtre d’une vaste interpellation dans l'affaire du cambriolage du Louvre 08:00
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    OL - Strasbourg : Doukouré prend 4 matchs pour son tacle sur Fofana 07:30
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Ligue 1 : un premier nul sous l’ère Fonseca 30/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut