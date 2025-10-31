OL Lyonnes - Paris FC : Endler également laissée au repos

En plus de Marie-Antoinette Katoto, blessée, ainsi que Lily Yohannes et Lindsey Heaps, ménagées, Jonatan Giraldez n’a pas souhaité prendre de risques avec Christiane Endler, ayant effectué de longs voyages durant la trêve.

C’est à se demander s’il existe une réflexion concernant la mise en avant des chocs de Première Ligue. Comme c’est le cas depuis quelques saisons déjà, les retours de trêve internationale sont souvent synonymes d’affiches pour les joueuses de l’OL Lyonnes. Si d’ordinaire, c’est avant tout le Classique contre le PSG qui a ces honneurs, ce samedi, le Paris FC remplacera son club voisin. Seulement, si l’adversaire change, la formation lyonnaise reste toujours confrontée au même souci dans ces retours de trêve. De nombreuses internationales reviennent au dernier moment à Décines et ne sont donc pas disponibles pour le week-end.

Lawrence et Svava encore hors du groupe

Pour le Paris FC, Lily Yohannes et Lindsey Heaps ne sont revenues que dans la nuit de jeudi à vendredi et Jonatan Giraldez a préféré leur laisser le temps de se remettre du décalage horaire. Ce sera la même chose pour Christiane Endler. De retour en sélection chilienne, la gardienne a enchaîné les voyages en Amérique du Sud et verra Teagan Micah garder le but rhodanien ce samedi à 21h. Ashley Lawrence et Sofie Svava sont également hors du groupe tandis qu’Alice Sombath et Inès Benyahia font leur retour par rapport au dernier match de championnat contre Nantes.

Le groupe : Belhadj, Micah - Bacha, Engen, Nelhage, Renard, Sombath, Tarciane - Benyahia, Damaris, Dumornay, Shrader - Becho, Bekhaled, Brand, Chawinga, Diani, Hegerberg

Des tarifs préférentiels et un maillot à gagner grâce à Olympique-et-Lyonnais

Afin de participer à cette fête du football féminin, Olympique-et-lyonnais.com a décidé de mettre en place un tarif préférentiel. Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de cliquer sur ce lien et d'indiquer le code promo suivant : OLETLY

Mais ce n'est pas tout. Pour tous ceux qui auront acheté un billet via notre lien, nous vous offrons la possibilité de remporter un maillot de l'OL Lyonnes.*

* Une fois votre achat effectué, merci de nous adresser un mail à razik.brikh@olympique-et-lyonnais.com avec une preuve de votre commande. Un tirage au sort sera effectué le lundi 3 novembre.