OL Lyonnes - Paris FC : 7 000 spectateurs attendus, profitez d’un tarif préférentiel

  • par David Hernandez

    • À l'occasion de l'affiche entre l'OL Lyonnes et le Paris FC, ce samedi 1er novembre (21 heures), Olympique-et-Lyonnais.com vous permet de bénéficier d'un tarif préférentiel pour venir encourager les Fenottes.

    Encore quelques heures pour prendre vos places pour le choc entre l’OL Lyonnes et le Paris FC. Au lendemain d’Halloween et en ce jour de "dia de los muertos", le club lyonnais souhaite mettre les petits plats dans les grands. Une chasse aux bonbons grandeur nature au Parc OL. L’affiche entre le leader et son dauphin en Première Ligue est certes programmée à 21h. Mais en ce week-end, c’est aussi l’occasion de profiter des animations proposées autour du stade pour les petits comme les grands.

    Un maillot possible à gagner en cas d'achat avec le code promo

    À vingt-quatre heures du match, la direction de l’OL Lyonnes espérait attirer jusqu’à sept mille spectateurs dans l’enceinte de Décines. Un chiffre qui pourrait aller à la hausse. Comment ? Vous profitez du tarif préférentiel offert par Olympique-et-Lyonnais. Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de cliquer sur ce lien et d'indiquer le code promo suivant : OLETLY

    Mais ce n'est pas tout. Pour tous ceux qui auront acheté un billet via notre lien, nous vous offrons la possibilité de remporter un maillot de l'OL Lyonnes.*

    Une fois votre achat effectué, merci de nous adresser un mail à razik.brikh@olympique-et-lyonnais.com avec une preuve de votre commande. Un tirage au sort sera effectué le lundi 3 novembre.

    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    OL Lyonnes - Paris FC : Endler également laissée au repos

