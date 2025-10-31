OL Lyonnes - Paris FC : Katoto, Yohannes et Heaps absentes

Pour ce choc de la Première Ligue, l’OL Lyonnes devra faire sans quelques joueuses contre le Paris FC. Touchée avec les Bleues, Marie-Antoinette Katoto n’est pas disponible, pas plus que Lily Yohannes et Lindsey Heaps rentrées tardivement des États-Unis.

C’est un choc qui sera privé de quelques étoiles. Ce samedi 1er novembre (20h45), l’OL Lyonnes reçoit le Paris FC pour le compte de la 6e journée de Première Ligue. Une affiche comme il en existe souvent en sortie de trêve internationale et qu’il n’est jamais facile à appréhender. Avec pléthore d’internationales sur le pont, Jonatan Giraldez n’a eu que deux séances pour préparer ce choc. Pas l’idéal même si "les joueuses ont compris la philosophie depuis la présaison et peuvent donc travailler plus facilement sur un temps réduit".

Ce vendredi, l’effectif lyonnais était encore loin d’être au complet. Lily Yohannes et Lindsey Heaps n’avaient toujours pas rejoint leurs coéquipières, après un dernier match avec les États-Unis, mercredi soir. Les deux milieux "ne seront pas disponibles" contre le Paris FC, comme l’a annoncé le coach espagnol en conférence de presse.

Des fatigues à gérer pour le staff lyonnais

En attendant la publication du groupe ce vendredi soir, Giraldez a acté un autre forfait, tout aussi prévisible. Celui de Marie-Antoinette Katoto. Revenue prématurément du rassemblement des Bleues, l’attaquante n’a pas participé aux séances collectives et fera défaut samedi soir. Ayant ressenti une gêne à l'ischio-jambier droit, Katoto observe donc un peu de repos et sera en tribunes pour observer ses coéquipières. Avec un match à Montpellier prévu le 7 novembre, le temps de remise en forme devrait lui permettre de se remettre complètement sur pied.

