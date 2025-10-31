Forcément frustré par la contre-performance de l’OL face au Paris FC, Paulo Fonseca ne voulait pas tout jeter pour autant. Néanmoins, l’entraîneur demande plus de concentration de la part de ses joueurs.
Ce n’était pas un coach remonté mais un peu quand même. Deux jours après le nul de l’OL au Paris FC (3-3), Paulo Fonseca avait un peu la tête des mauvais jours. Il y avait de quoi après avoir laissé fondre trois buts d’avance après l’heure de jeu. Pourtant, au moment d’apporter une explication à ce trou noir, le Portugais n’a pas forcément voulu mettre ça sur ses changements et notamment la tactique plus défensive avec un passage en 5-3-1 et le seul Pavel Sulc en pointe jusqu’à cinq minutes de la fin. "Nous avons la situation d’Abner et nous devons faire entrer Nico. Coco (Tolisso) a aussi demandé à faire le changement. Ca conditionne un peu les changements", a-t-il cherché à s’expliquer ce vendredi.
"La concentration a avant tout manqué"
Si la remise en question se ferait peut-être bien en interne depuis quarante-huit heures, sur la place publique, rien. Au contraire, Fonseca a avant tout axé son discours sur la concentration des joueurs, même à 3-0. "Contre le Paris FC, c’est la concentration qui a manqué. Ce n'était pas tactique. Et mon équipe est préparée pour différentes manières de défendre, mais il fallait beaucoup plus de concentration." Dans une soirée que les Lyonnais pourraient bien regretter à l’avenir, le Portugais ne veut pas tout jeter à la poubelle.
Au contraire, il insiste sur le fait que ces échecs viennent avant tout d’inattention plus que d’une supériorité adverse. "Qu’est-ce que le Paris FC a créé contre nous ? Rien, rien. Nice ? Pareil. Toulouse aussi. À 3-0, pour nous, Dominik Greif n'a pas eu d'arrêt à faire. Le premier but de Paris a fait mal. Et sur le 3e but du Paris FC, il y a un ballon contré, but, c'est le foot aussi. Mais c'est toute l'équipe qui a relâché, alors qu'elle n'avait pas eu cette attitude contre des rivaux plus forts que nous avons battus." Malgré le nul et le scénario, rien ne doit donc changer à l’OL. En espérant que cette philosophie porte ses fruits dimanche à Brest (20h45).
Le pire je trouve c'est que même lorsque l'on va mener dans un match, on va avoir peur que cela se reproduise. C'était d'ailleurs le cas à la mi-temps contre le PFC alors qu'on ne gagnait qu'1-0. De Carvalho a dit qu'il fallait qu'on continue de pousser pour ne pas faire comme à Toulouse... Au final il s'est passé pire puisqu'on a encaissé 3 buts.
Donc mentalement il va falloir remettre les choses en ordre, redonner confiance aux joueurs tout étant exigeant avec eux et ne pas tolérer la baisse de régime qu'il y a eu dans la dernière demie-heure.
Si les adversaires ne montrent rien et qu'ils arrivent à nous en mettre 3, c'est que nous on montrait encore moins que rien, à cause de quoi, de qui, comment?
Franchement j'aime pas sa manière de s'exprimer, c'est encore uniquement la faute des autres, c'est vraiment dommage, il pourrait tellement s'élever au dessus de tout le monde avec une autre façon de communiquer.
Il est ABSOLUMENT DETESTABLE. Sa seule chance c'est qu'il a un salaire en or et qu'on n'a pas les moyens de le virer. Mais il m'insupporte au plus haut point. Vivement qu'il dégage
Par contre pour recadrer Fofana, Fonseca ne se gêne pas...
Ce coach a sûrement des qualités, mais j'ai du mal à penser que c'est lui qui entraine mon équipe favorite...
Son inspiration la meilleure a été de faire sorte d'être en tribune, et grâce à ça on le voit moins à l'écran pendant les matchs....
Ce n'est clairement pas le style de Fonseca que de prendre la responsabilité des échecs, et avoir un style ce communication très classe. J'ai toujours le limogeage de Sage en travers de la gorge mais il faut avouer que Fonseca fait quand même du très bon boulot avec l'effectif à sa disposition, et il ne faut pas lui tomber dessus pour la moindre erreur.
On lui tombe dessus pour les énormités comme celle ci BadGones91..
Ça lui coûte quoi de reconnaître ses torts sérieusement?
Il peut juste dire qu'ils sont partagé et qu'il a lui meme sa part de responsabilité..
C'est son equipe non ?
Ce sont ses choix non?
Ca n'a rien à voir avec son très bon boulot.
Il incombe aussi aux journalistes de poser les bonnes questions. La plupart des gens ne se dénigrent pas spontanément. Il a fait un excellent travail jusqu'à présent. Il devra trouver comment gérer la situation lorsque l'équipe écope d'un carton rouge.