Forcément frustré par la contre-performance de l’OL face au Paris FC, Paulo Fonseca ne voulait pas tout jeter pour autant. Néanmoins, l’entraîneur demande plus de concentration de la part de ses joueurs.

Ce n’était pas un coach remonté mais un peu quand même. Deux jours après le nul de l’OL au Paris FC (3-3), Paulo Fonseca avait un peu la tête des mauvais jours. Il y avait de quoi après avoir laissé fondre trois buts d’avance après l’heure de jeu. Pourtant, au moment d’apporter une explication à ce trou noir, le Portugais n’a pas forcément voulu mettre ça sur ses changements et notamment la tactique plus défensive avec un passage en 5-3-1 et le seul Pavel Sulc en pointe jusqu’à cinq minutes de la fin. "Nous avons la situation d’Abner et nous devons faire entrer Nico. Coco (Tolisso) a aussi demandé à faire le changement. Ca conditionne un peu les changements", a-t-il cherché à s’expliquer ce vendredi.

"La concentration a avant tout manqué"

Si la remise en question se ferait peut-être bien en interne depuis quarante-huit heures, sur la place publique, rien. Au contraire, Fonseca a avant tout axé son discours sur la concentration des joueurs, même à 3-0. "Contre le Paris FC, c’est la concentration qui a manqué. Ce n'était pas tactique. Et mon équipe est préparée pour différentes manières de défendre, mais il fallait beaucoup plus de concentration." Dans une soirée que les Lyonnais pourraient bien regretter à l’avenir, le Portugais ne veut pas tout jeter à la poubelle.

Au contraire, il insiste sur le fait que ces échecs viennent avant tout d’inattention plus que d’une supériorité adverse. "Qu’est-ce que le Paris FC a créé contre nous ? Rien, rien. Nice ? Pareil. Toulouse aussi. À 3-0, pour nous, Dominik Greif n'a pas eu d'arrêt à faire. Le premier but de Paris a fait mal. Et sur le 3e but du Paris FC, il y a un ballon contré, but, c'est le foot aussi. Mais c'est toute l'équipe qui a relâché, alors qu'elle n'avait pas eu cette attitude contre des rivaux plus forts que nous avons battus." Malgré le nul et le scénario, rien ne doit donc changer à l’OL. En espérant que cette philosophie porte ses fruits dimanche à Brest (20h45).