L’OL recevra un PSG privé de Désiré Doué

Dans un peu plus d’une semaine, l’OL recevra le PSG à Décines pour la 12e journée de Ligue 1. Le leader du championnat débarquera sans Désiré Doué, sorti sur blessure mercredi à Lorient.

Le match n’est que dans un peu plus d’une semaine, mais l’OL sait déjà que le PSG viendra sans l’une de ses stars le dimanche 9 novembre. Toujours leader du championnat, le club parisien a malgré tout quelques difficultés dans cette première partie de saison, la faute notamment à de nombreuses blessures. Parmi les joueurs touchés, Désiré Doué. Déjà sur le flanc à cause d'un pépin au mollet droit avec l’équipe de France en septembre dernier, le Parisien avait dû observer quatre semaines de rééducation et était de retour depuis quatre matchs.

Hakimi et Kang-in de retour à l'entraînement

Seulement, à Lorient, l’international français a dû céder sa place à la 63e minute, presque en pleurs. Aperçu avec des béquilles à la sortie du Moustoir, Doué souffre d’"une lésion de la cuisse droite" et devra observer "quelques semaines"d’indisponibilité. Il ne devrait pas y avoir de retour avant 2026, ce qui acte son forfait pour le déplacement à Décines, dans dix jours. En revanche, Achraf Hakimi, laissé au repos en début de semaine, était comme prévu de retour à l’entraînement jeudi. Tout comme Lee Kang-in, malade la veille.