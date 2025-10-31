OL - Mercato : Fonseca réagit à la rumeur Endrick

Dans le viseur de l’OL, Endrick pourrait venir renforcer les rangs lyonnais au prochain mercato. S’il est refusé à tout commentaire sur le Brésilien, Paulo Fonseca ouvre la porte à des renforts de qualité offensivement.

Le mercato n’est que dans deux mois et pourtant, l’excitation semble déjà avoir pris possession des supporters de l’OL. Il n’a fallu qu’un tweet sur les réseaux sociaux pour que tout s’embrase. Mercredi, la presse espagnole, confirmée ensuite par Fabrizio Romano, avançait que le club lyonnais se serait positionné sur le cas d’Endrick. En manque de temps de jeu au Real Madrid, l’attaquant brésilien ne serait pas contre rejoindre la capitale des Gaules, en vue notamment de la Coupe du monde 2026 et donc d’une place au sein de la Seleçao. Ce vendredi, Xabi Alonso a confirmé qu’il serait dur pour Endrick d’avoir des minutes de jeu, laissant la porte ouverte à un départ.

"Les joueurs de qualité sont les bienvenus"

L’OL peut-il vraiment tenir la corde dans le dossier ? Il faudra voir les conditions imposées par le Real Madrid, mais le projet lyonnais tient la route pour séduire Endrick. Interrogé sur la question de l’ancien de Palmeiras, Paulo Fonseca a logiquement botté en touche, ne voulant "pas parler de joueurs qui ne sont pas ici". Toutefois, l’entraîneur portugais a confirmé qu’un recrutement offensif serait à l’ordre du jour à compter du 1er janvier 2026. Malgré la bonne passe de Pavel Sulc et Afonso Moreira, le staff rhodanien "veut avoir des bons joueurs. Tous les joueurs avec des qualités sont les bienvenus."

Endrick va-t-il rentrer dans cette catégorie ? Malgré les rumeurs d’un accord qui se dessine chaque heure un peu plus, il faudra encore patienter deux mois pour le savoir.