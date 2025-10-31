Actualités
Endrick, attaquant du Real Madrid
Endrick, attaquant du Real Madrid (Photo by Gokhan Taner / Middle East Images via AFP)

OL - Mercato : Fonseca réagit à la rumeur Endrick

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Dans le viseur de l’OL, Endrick pourrait venir renforcer les rangs lyonnais au prochain mercato. S’il est refusé à tout commentaire sur le Brésilien, Paulo Fonseca ouvre la porte à des renforts de qualité offensivement.

    Le mercato n’est que dans deux mois et pourtant, l’excitation semble déjà avoir pris possession des supporters de l’OL. Il n’a fallu qu’un tweet sur les réseaux sociaux pour que tout s’embrase. Mercredi, la presse espagnole, confirmée ensuite par Fabrizio Romano, avançait que le club lyonnais se serait positionné sur le cas d’Endrick. En manque de temps de jeu au Real Madrid, l’attaquant brésilien ne serait pas contre rejoindre la capitale des Gaules, en vue notamment de la Coupe du monde 2026 et donc d’une place au sein de la Seleçao. Ce vendredi, Xabi Alonso a confirmé qu’il serait dur pour Endrick d’avoir des minutes de jeu, laissant la porte ouverte à un départ.

    "Les joueurs de qualité sont les bienvenus"

    L’OL peut-il vraiment tenir la corde dans le dossier ? Il faudra voir les conditions imposées par le Real Madrid, mais le projet lyonnais tient la route pour séduire Endrick. Interrogé sur la question de l’ancien de Palmeiras, Paulo Fonseca a logiquement botté en touche, ne voulant "pas parler de joueurs qui ne sont pas ici". Toutefois, l’entraîneur portugais a confirmé qu’un recrutement offensif serait à l’ordre du jour à compter du 1er janvier 2026. Malgré la bonne passe de Pavel Sulc et Afonso Moreira, le staff rhodanien "veut avoir des bons joueurs. Tous les joueurs avec des qualités sont les bienvenus."

    Endrick va-t-il rentrer dans cette catégorie ? Malgré les rumeurs d’un accord qui se dessine chaque heure un peu plus, il faudra encore patienter deux mois pour le savoir.

    à lire également
    Ainsley Maitland-Niles face à Désiré Doué lors de PSG - OL
    L’OL recevra un PSG privé de Désiré Doué
    6 commentaires
    1. Avatar
      leroilyon - ven 31 Oct 25 à 13 h 15

      Punaise le reve avec un grand R!!!

      Signaler
    2. cavegone
      cavegone - ven 31 Oct 25 à 13 h 22

      Salut Leroilyon
      Perso j’ai tellement peur de passer du rêve au cauchemar que je considère qu’il ira à l’OM et qu’on va se coltiner Satriano jusqu’à la fin de la saison 😅

      Il y a trop de monde prestigieux sur lui pour tirer des plans sur la comète. Et puis 40M€ minimum je vois pas un capitaine d’industrie comme Kang faire cette folie, surtout dans notre situation…

      On est encore au bord du gouffre les rêves ce sera pour 2028 😉

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - ven 31 Oct 25 à 13 h 30

        Salut, oui je suis d'accord, mais si même O&L disent qu'un accord se dessine, je ne peux m'empêcher d'avoir un début d'érection..

        A l'om?
        Ils ont Aubam, Gouiri, Greenwood, Paixao et meme leur petit jeune Vaz marquera plus que Satriano et au pire des cas ils ont encore Neal Maupay..

        Il serait forcément pas satisfait en terme de temp de jeu..
        Laisse moi rêver, c'est gratuit et puis ça me fait du bien cette sensation.

        Signaler
        1. cavegone
          cavegone - ven 31 Oct 25 à 13 h 34

          Oui mon poulet désolé ☺️ Et tu as bien raison 😉👍🏼👍🏼👍🏼

        2. Avatar
          leroilyon - ven 31 Oct 25 à 13 h 40

          T'inquiète pas de soucis..

    3. Avatar
      olgoneforever - ven 31 Oct 25 à 13 h 48

      Le olympique du sud c'est halloween !
      Le vrai Olympique c'est la Saint Valentin avec les brésiliens !
      Une bonne négociation appuyée par notre président d'honneur et ami de Fiorentino en évoquant toutes nos gloires auriverdées passées chez nous et le parcours d'un certain ballon d'or va séduire le jeune Endrick !🤞

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Ainsley Maitland-Niles face à Désiré Doué lors de PSG - OL
    L’OL recevra un PSG privé de Désiré Doué 14:00
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    OL - Mercato : Fonseca réagit à la rumeur Endrick 13:15
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : le programme du week-end 12:30
    Jérôme Boateng à l'entraînement avant OL - West Ham
    Face à la colère des supporters, le Bayern renonce à faire revenir Boateng (ex-OL) 11:45
    Clara Mateo, attaquant du Paris FC
    Matéo (Paris FC) : "L’OL Lyonnes nous rapproche de la Ligue des champions" 11:02
    Paulo Fonseca observant le match Strasbourg - OL
    Ligue 1 : Fonseca retrouvera le banc de l’OL dans un mois 10:15
    Les joueurs de l'OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1.
    Mercato : durant l’été, l’OL a réduit de 40% sa masse salariale 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Ligue 1 : l’OL fort avec les gros et faible avec les autres ? 08:45
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Paris FC - OL, théâtre d’une vaste interpellation dans l'affaire du cambriolage du Louvre 08:00
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    OL - Strasbourg : Doukouré prend 4 matchs pour son tacle sur Fofana 07:30
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Ligue 1 : un premier nul sous l’ère Fonseca 30/10/25
    Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
    Tolisso dans le top 25 des buteurs de l’histoire de l’OL 30/10/25
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL : Hateboer devient le 610e joueur de l’histoire 30/10/25
    Dominik Greif concède le 3e but de l'OL contre le Paris FC
    Paris FC - OL (3-3) : Greif passeur décisif mais… 30/10/25
    Damaris Egurrola (L'OL féminin) contre le Paris FC
    OL Lyonnes - Paris FC : un festival offensif en prévision 30/10/25
    Maxime Lopez, capitaine du Paris FC
    Paris FC - OL (3-3) : Lopez ne veut pas "faire le difficile" sur le nul 30/10/25
    Lily Yohannes joueuse américaine
    OL Lyonnes - Paris FC : Yohannes et Heaps dernières à rentrer après leur succès 30/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut